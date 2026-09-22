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Kdo se zúčastní Světového poháru? Kvůli problémům s Ruskem nevíme, zní z NHL

Autor:
  13:16
Zprava Nikita Kučerov a Alexander Ovečkin vyčkávají u střídačky během...

Zprava Nikita Kučerov a Alexander Ovečkin vyčkávají u střídačky během přátelského zápasu Ruska s Českem před Světovým pohárem. | foto: Profimedia.cz

Bill Daly, zástupce vrchního komisaře NHL.
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Zástupce komisaře NHL Bill Daly.
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Nejistota trvá dále. Jak bude Světový pohár v hokeji v roce 2028 přesně vypadat, se zatím neví. A leckoho možná nepřekvapí, proč složení týmů nezná finální podobu. „Doposud jsme neučinili žádné rozhodnutí kvůli problémům s Ruskem,“ vykládal zástupce komisaře NHL Bill Daly.

Už dříve NHL oznámila, že se turnaje zúčastní osm týmů, konkrétně státních reprezentací, tedy nikoliv složených výběrů, jako tomu bylo před deseti lety, kdy na Světovém poháru hrál tým Evropy a hráči ze Severní Ameriky do 23 let.

Jenže zatím žádný národní tým nedostal oficiální pozvánku.

„Ruský problém dál do jisté míry diktuje tempo našich debat. V perfektním světě s ohlédnutím od geopolitiky bychom chtěli, aby se Rusové zúčastnili jednoduše proto, že by vznikla lepší sportovní akce. Ale realita je jiná,“ pravil Daly pro NHL.com.

Už v březnu hlásil, že ze stran Švédska, Finska i Česka si vyslechl nelibost ohledně případné účasti Ruska. A prý ani NHL není s jejich postojem v rozporu.

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„Mají stále stejně silné pocity, které jsme vyjádřili i my a celá hokejová komunita. Pokud nedojde k určitým věcem, Rusové se pravděpodobně nezúčastní,“ říkal Daly.

Jenže od tohoto prohlášení uplynul už půlrok a situace se nijak neposunula.

„Ale v zákulisí jsme toho udělali mnohem více, než by naznačovala veřejná prohlášení. Do jisté míry ještě vyčkáváme, jak se bude geopolitická situace kolem Ruska vyvíjet. Ale je jasné, že v určitém okamžiku budeme muset učinit rozhodnutí,“ naznačil Daly v srpnu pro portál The Hockey News.

Ostatní Kanaďané tleskají Sidneymu Crosbymu, který nad hlavu zdvihl Světový pohár.

NHL se nemusí řídit verdiktem Mezinárodní hokejové federace (IIHF) ani Mezinárodního olympijského výboru (MOV). I když Rusové budou chybět na příštím světovém šampionátu, na Světový pohár by teoreticky mohli.

Ale na finální stanovisko je stále ještě brzo, navíc ho ovlivňuje spousta proměnných.

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Ať už jasný postoj evropských hokejových velmocí, ale třeba také fakt, že jednu ze skupin bude hostit Praha. A že by ruská reprezentace směla dorazit právě do Česka, se v současné době zdá být minimálně nepravděpodobné.

Kdo se tedy únorového turnaje v roce 2028 vlastně zúčastní?

Kanada, Spojené státy, Švédsko, Finsko a Česko by měly mít účast jistou. Doplnit by je měli ještě Švýcaři a Němci, přičemž o osmé reprezentaci se nejspíše rozhodne mezi Ruskem a Slovenskem.

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