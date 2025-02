Švédská frustrace: bek si kvůli vytížení promluví s koučem. Tři hráči nenastoupili

„Dostávám od trenéra vysvětlení, které neberu. Nesouhlasím s tím. Takhle omezený čas je pro mě zklamáním,“ nechal se slyšet urostlý zadák z Edmontonu.

Původně proti Američanům ani neměl hrát. Nakonec se jednomu z asistentů kapitána ozval hlavní kouč Sam Hallam z nouze. Necelé tři hodiny před utkáním.

Tomáš Hertl z Vegas Golden Knights (vpravo) a Mattias Ekholm z Edmonton Oilers spěchají za kotoučem.

Z posledního zvláštního duelu „o ničem“ se překvapivě omluvili útočníci Mika Zibanejad s Richardem Rakellem a brankář Linus Ullmark. Všichni absenci odůvodnili nemocí.

Vzhledem k tomu, že další gólman Filip Gustavsson mezi lazary usedl už v průběhu utkání s Finskem, šanci dostal Samuel Ersson. V útoku pak Hallam pracoval s nekompletními čtyřmi pětkami, zdálo se, že na pozici centra ve čtvrté formaci by mohl zaskočit právě Ekholm.

„Hupnul jsem do taxíku a přijel k hale. Sám jsem neměl tušení, kde nastoupím,“ povídal čtyřiatřicetiletý hokejista, jenž je z Edmontonu zvyklý hrát přes dvacet minut.

Tentokrát jich ale nashromáždil jen necelých deset. Na pozici sedmého beka, navzdory pochvalám z předešlého průběhu turnaje.

„Nebudu říkat, jaký ten důvod byl. I když s ním nesouhlasím, každý máme nějaký pohled, což musím přijmout. Rád bych si ale se Samem popovídal delší dobu, aby mi přesně rozvedl, jak přemýšlel,“ doufal Ekholm.

Trenér na tiskové konferenci odmítl další komentář: „Je to interní záležitost, jen mezi námi. Nebudu to tady vysvětlovat. Myslím, že každý hráč, který není nominovaný na zápas, není spokojený. To by být ani neměl.“

Švédský kouč Sam Hallam

Výkony výběru Tre Kronor rozhodně nelze považovat za selhání. Zpětně ale vidí, že kdyby byli vyrovnanější, měli na víc. Obzvlášť když už na závěr turnaje porazili silné Američany, jimž také o nic nešlo. Navíc Seveřané do prodloužení dotáhli souboj s Kanadou.

O to víc je mrzí porážka ve vyrovnaném klání s Finy, v nastaveném čase.

„Byli jsme zklamaní,“ uznal Hallam.

Jeho družině k postupu do finále chyběl jediný bod. Nyní mohou maximálně tak vzhlížet směrem k olympijským hrám. A to dělal i Ekholm, jenž na závěr dodal: „Pár dobrých věcí tam bylo. Ale nehráli jsme dostatečně dobře od začátku do konce.“