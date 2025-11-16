Premium

NHL na slavnostní akci ve Stockholmu ocenila torontskou legendu Sundina

Martin Korbáš
  9:55
Od našeho zpravodaje ve Švédsku - Legendy světového hokeje Nicklas Lidström, Jari Kurri a Mats Sundin mají po akci NHL Global Series 2025 nové pojítko. Po prvních dvou jmenovaných byl letos jako třetí významný hráč historie oceněn trofejí Börje Salming Courage Award bývalý dlouholetý kapitán Toronta Mats Sundin.
Mats Sundin při slavností řeči po udělení Börje Salming Courage Award.
Hokejové legendy Nicklas Lidström a Jari Kurri přináši Stanley Cup na pódium.
Mats Sundin
Jako první trofej uctívající památku zesnulého Börje Salminga, jenž byl v 70. a 80. letech evropským průkopníkem v NHL a v roce 2022 ve svých 71 letech podlehl onemocnění ALS, převzal v roce 2023 legendární obránce Detroitu Nicklas Lidström.

Při loňské zastávce NHL ve finském Tampere se pocty dostalo legendě Edmontonu Jarimu Kurrimu a letos Asociace absolventů NHL danou cenu, určenou evropským legendám NHL příkladně reprezentujícím odkaz obránce Salminga, předala bývalému skvělému útočníkovi Matsi Sundinovi.

Finové opanovali domácí zápasy NHL, liga ocenila legendu Kurriho

„Nedokázal jsem si představit lepší volbu, kdo by si letošní ocenění zasloužil více, než můj přítel Mats. To, co udělal pro švédský hokej i na světové scéně, nelze podceňovat,“ řekl při slavnostní řeči Glenn Healy, výkonný ředitel Asociace absolventů NHL a bývalý dlouholetý brankář.

„Mats je ikonou v každém slova smyslu a zářným příkladem všeho, co Salming ztělesňoval. Jeden z nejskromnějších a nejrespektovanějších vůdců, jeho průkopnická povaha zanechala neuvěřitelný dopad na naši skvělou hru a hokejový svět je navždy vděčný, že to mohl vidět na vlastní oči. Přítel, spoluhráč a součást jedinečného bratrstva, které se stará o hráče a chrání je.“

Sundin je historicky první evropskou jedničkou draftu NHL. Stalo se tak v roce 1989 po volbě Québec Nordiques. Během následujících dvou desetiletí se vypracoval na jednoho z nejvlivnějších evropských útočníků v historii NHL.

Rodák z Brommy ve Švédsku zaznamenal v 1 346 odehraných duelech za Nordiques, Toronto Maple Leafs a Vancouver Canucks 1 349 bodů za 564 gólů a 785 asistencí, což z něj dělá nejproduktivnějšího Švéda v historii. Mezi krajany je nejlepší i v gólech (druhý Daniel Alfredsson nasázel 444 gólů, z aktivních krajanů je mu nejblíže sedmý Filip Forsberg z Nashvillu s 326 zásahy).

Sundin působil jako kapitán Maple Leafs dlouhých 10 let (1997 – 2008), což je nejdelší působení Evropana v historii klubu. V ročníku 2007/08 také získal cenu Mark Messier Leadership Award. Dvanáct navazujících sezon zaznamenal alespoň 70 bodů a svou kariéru v NHL zakončil jako historicky nejlepší hráč Toronta v počtu gólů (420), bodů (987) a druhého v počtu asistencí (567), hned za Salmingem.

Sundin byl také osmkrát vybrán do NHL All-Star a v roce 2012 byl uveden do hokejové Síně slávy a rovněž byl jmenován mezi 100 nejlepších hráčů NHL.

