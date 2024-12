Plánoval pohřeb, ale rakovinu porazil. Teď je Dostálův oblíbený kouč zpět

Ten nepříjemnou situaci zažil i ve vlastní rodině. „Jsem moc rád, že se uzdravil, protože na stejnou nemoc umřela moje babička a vím, že úmrtnost je poměrně vysoká. Nevím, jak to s jeho pozicí bude v budoucnu, ale samozřejmě bude okolo a moc se na něj těším,“ hlásil na konci června na vyhlášení Zlaté hokejky.

S trenérem „Sudsiem“, jak mu každý říká, mají blízký vztah. „Na světovém šampionátu mi psal po každém zápase, držíme při sobě,“ poodhalil.

Dostál rovněž vystoupil ve videu, ve kterém přiznal, že právě díky rodákovi z Trinidadu a Tobaga ho Anaheim v roce 2018 draftoval. A když se Maharaj v květnu vyléčil, neskrýval čtyřiadvacetiletý mistr světa radost: „Neexistují slova, kterými bych to popsal. Bylo to čisté štěstí.“

Reprezentační brankář Lukáš Dostál se zlatou medailí z mistrovství světa v Praze. (26. května 2024)

Vyhraný boj oslavil i Maharaj, který 6. května svolal rodinu a přátelé a oznámil, že zákeřnou chorobu přemohl.

Cesta to ale rozhodně nebyla lehká. Podstoupil celkem jedenáct chemoterapií, komplikace přidělávaly také krevní sraženiny na plicích. A nevyhnul se ani operaci.

Nejhorší ale pro něj prý byly jiné okamžiky. Když se diagnózu dozvěděl na konci června 2023, doktoři mu dávali šanci na přežití 20 až 40 procent. Vzhledem k této nepříliš velké naději začal s manželkou a dvěma dcerami plánovat vlastní pohřeb.

„Bylo to extrémně náročné. Navíc jsem obvolával bývalé i současné brankáře, jestli by nenesli moji rakev. Všichni byli ochotni to udělat, čehož jsem si nesmírně vážil,“ popsal Maharaj.

A koho ze svých svěřenců oslovil?

Kevina Weekese, Ryana Millera a současného Dostálova parťáka Johna Gibsona, který jedenašedesátiletého trenéra považuje za součást rodiny.

„Dává lidem kolem sebe hodně už jen tím, že je sám sebou. Má krásnou rodinu a ta si zaslouží, aby ho měla. Bylo snadné ukázat, jak nám na něm záleží,“ líčil zase Miller, který s Maharajem strávil poslední čtyři ročníky své osmnáctisezonní kariéry v NHL.

Brankář Anaheimu Ryan Miller vyráží puk.

„Několikrát jsem brečel, když jsem mluvil o Sudsiem a o tom, čím si prošel,“ přidal se Weekes, který s kanadským trenérem individuálně spolupracoval v Torontu. „Svět i hokej jsou lepší s lidmi, jako je on. Jsem vděčný, že ho znám a že naše dlouhé spojení pokračuje díky uzdravení dál.“

A po něm se mohl Maharaj vrátit zpět do práce. Před sezonou dostal novou roli, z kouče brankářů se posunul do pozice vedoucího maskovaných mužů. Jeho náplní je tak nyní kromě občasné účasti na trénincích také skautování nadějných gólmanů a cestování po nižších soutěžích.

Zkušeností má dostatek, ačkoliv jako aktivní hráč v nejvyšších hokejových patrech nikdy nepůsobil. Jako kouč nakoukl do elitní zámořské soutěže už v roce 2003, když se stal trenérem v New York Islanders. Tam strávil šest sezon, po tříleté epizodě v nižší AHL pak v roce 2016 zakotvil u Ducks. Před olympijskými hrami v roce 2018 působil jako konzultant u jihokorejského týmu.

V NHL je díky dlouhému působení a svému přístupu nesmírně oblíbený, hráči napříč soutěží o něm mluví s úctou. „Je to jeden z nejvlivnějších lidí v mé kariéře,“ řekl na jeho adresu Anthony Stolarz, který v minulé sezoně vyhrál Stanley Cup s Floridou a nyní působí v Torontu. „Když jsem se dozvěděl o diagnóze, zabolelo mě u srdce, protože on je tak starostlivý člověk.“

„Pokaždé říkám, že netrénuju brankáře, ale lidi. Když sledujete, jak procházejí kariérou, jak v některých případech dospívají, je to úžasný pocit vědět, že jste si vytvořili skvělý vztah,“ přiblížil Maharaj.

Ten je tak po náročné bitvě opět plný sil. I k radosti širokého okolí nejen z gólmanského prostředí. „Jsem šťastný, že má svět Sudsieho,“ uzavřel Miller.