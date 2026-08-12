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Gretzky do New Yorku! Stres, sliby a haldy dolarů v epochálním přestupu

Karel Knap
  20:00

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Wayne Gretzky z New York Rangers v roce 1996 v derby s Islanders | foto: Bildbyran / Bildbyran Photo Agency Profimedia.cz

V závěru angažmá v bankrotujícím Los Angeles výrazně zhubl. V St. Louis mu nedali požadovaný podpisový bonus. V Torontu ho nechtěl majitel. A Vancouver na něj moc tlačil. A tak hokejový maestro Wayne Gretzky svůj „last dance“ v NHL zažil v New Yorku.

Právě před třiceti lety si konečně vydechl. Měl za sebou turbulentní období, jež ho přeneslo do závěrečné fáze skvostné kariéry. Pětatřicetiletý centr už věděl, že na pár sezon zakotví na Manhattanu. Těšil se, že na ledě, v kabině, při týmových večeřích, v autobusech a letadlech opět stráví spoustu času s kamarádem Markem Messierem.

S manželkou Janet vybral bydlení pro rodinu – prostorný byt s velkou terasou a nádherným výhledem na Central Park včetně slavného kluziště v jeho malebném zákoutí.

Se svou paní se původně chtěl uhnízdit v St. Louis, odkud pocházela a kam ho finančně i sportovně strádající Los Angeles Kings vyměnili 27. února 1996.

Už tehdy si myslel, že po týdnech nervování našel klid. Fanoušci i odborníci vždy žasli nad jeho útlou postavou.

A tak se Gretzky stal volným hráčem a směl si plácnout s kýmkoliv v lize. Ozval se Anaheim, Dallas, San Jose. Srdce ho ovšem táhlo do Toronta.

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