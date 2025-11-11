Strašák hokejistů, co umí ničit kariéry. Krevní sraženina z NHL vyřadila i Kulicha

Týdny určitě, a tak Ruff jen vyjádřil naději, že to bude ještě tuto sezonu.
Krevní sraženina? V NHL takový strašák v pozadí. Víc se mluví o otřesech mozku, ale jen se podívejte, kterým hokejistům už tahle neplecha ohrozila, či dokonce ukončila kariéru.
Je to celá řada předních jmen. Nechybělo mnoho a kvůli krevní sraženině přišel o život český brankář Tomáš Vokoun. „Utekl jsem hrobníkovi z lopaty, naštěstí mě během hodiny a půl dostali na sál,“ popisoval pro MF DNES v roce 2013.
Vokoun se bál, že umře. Po operacích říká: Možná už nebudu hrát hokej
Na tréninku mu natekla noha, tak ho kluboví doktoři v Pittsburghu poslali do nemocnice. „Dostal jsem velký strach. Krevní sraženiny jsem měl od půlky stehna skoro až k srdci,“ líčil. V NHL už nikdy nechytal, brzy nato kariéru zcela ukončil.
Podobně se s hokejem loučil útočník Penguins Pascal Dupuis. Nuceně. O něco šťastnější příběh napsal slavný finský bek Kimmo Timonen, jemuž se krevní sraženina objevila v noze poté, co schytal ránu do kotníku, a postupně mu přešla až do obou plic. Do NHL se ještě stihl načas vrátit a vyhrál Stanley Cup.
Tuhé krevní útvary zdaleka nepředstavují hrozbu jen pro profesionální sportovce, ale jak před lety napsal magazín Sports Illustrated: „Tvrdý kontaktní sport tomu jde naproti. Stane se vám zranění nebo po zápase dlouho sedíte v letadle v jedné poloze, dehydratovaní a s omezenou cirkulací krve.“
Krevní sraženiny krátí kariéry hokejistů v NHL. Jde jen o náhodu?
Kardiochirurg Jan Pirk v roce 2015 v kontextu Vokounova případu říkal: „Riziko vzniku trombózy v žilách se může zvýšit i tím, že si hráč moc utáhne štrupny a chrániče lepicí páskou. Když se noha zaškrtí, dojde k tomu, že se krev zastaví.“
S onemocněním hned několikrát zápolil i český útočník Tomáš Fleischmann. Kvůli sraženině v plicích se spekulovalo, jestli za to nemůže fakt, že se přestěhoval z nížiny ve Washingtonu do vysoko položeného Denveru s řídkým vzduchem.
Fleischmann musel několik měsíců brát prášky na ředění krve a vůbec nemohl trénovat.
Trápil se i současný reprezentační kapitán Roman Červenka, když v roce 2013 přestupoval z ruské KHL do NHL. Kvůli ráně pukem léčil trombózu v noze. Právě zdravotní stav nakonec Červenkovi nedovolil naplno rozvinout kariéru v Calgary Flames.
V roce 2017 se sraženina objevila v pravé ruce útočníka Rangers Chrise Kreidera. Problém začal řešit poté, co mu při zápase paže abnormálně otekla.
Najdete i mnoho případů z posledních let. Někdejší kapitán Tampy Steven Stamkos či brankář Andrej Vasilevskij museli na operaci, přes půl sezony 2023/24 absentoval dánský gólman ve službách Caroliny Frederik Andersen.
Loni zase z hokeje vypadl útočník Vancouveru Brock Boeser. Také bral prášky na ředění krve, bruslit směl, ale dostal zákaz jakéhokoliv kontaktu se spoluhráči při tréninku. Sraženinu „si způsobil“ tím, že v play off zblokoval střelu. „Od té doby jsem zvlášť během cestování opatrný, abych se průběžně pohyboval a na moc dlouho neusnul. Hodně o tom s trenéry mluvíme,“ vykládal Boeser.
Jedenadvacetiletý Kulich není jediným mladým hokejistou, jehož krevní sraženina vyřadila zrovna tuhle sezonu. V listopadu už na ni doplatil 25letý Švéd a hráč Penguins Filip Hallander, jenž vynechá tři měsíce.
„U Kulicha rozhodnou první týdny. Uvidíme, nechci zabíhat do detailů,“ řekl trenér Buffala Ruff.
Už z toho lze poznat, že jde o krajně citlivou záležitost, kterou v klubu neberou na lehkou váhu.
Kulichova sezona přitom začala nadějně, plnil roli prvního centra, často trávil na ledě až devatenáct minut a ve dvanácti zápasech zapsal pět bodů. Účast na olympiádě měl papírově prakticky jistou.