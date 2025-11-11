Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Strašák hokejistů, co umí ničit kariéry. Krevní sraženina z NHL vyřadila i Kulicha

Robert Rampa
  17:33
Žádná sranda, Jiří Kulich musí na chvíli pozastavit hokejovou kariéru v NHL. „Souvisí to s krevní sraženinou a je to dost vážné. Chybět nám bude dlouho,“ prohlásil v pondělí Lindy Ruff, kouč Buffalo Sabres. Scházet může i trenérovi reprezentace Radimu Rulíkovi v únoru na olympijských hrách, lékaři za mořem zatím nedokážou odhadnout, jak dlouho Kulich nebude moct na led.
Jiří Kulich slaví branku se spoluhráčem Zachem Metsou.

Jiří Kulich slaví branku se spoluhráčem Zachem Metsou. | foto: AP

JIří Kulich z Buffala kontroluje puk.
Jiří Kulich z Buffal vyhrál vhazování nad Johnem Tavaresem z Toronta.
John Tavares z Toronta střílí, sleduje ho Jiří Kulich z Buffala.
Jiří Kulich slaví se spoluhráči svůj gól. Vlevo je Zach Benson, vpravo Zach...
16 fotografií

Týdny určitě, a tak Ruff jen vyjádřil naději, že to bude ještě tuto sezonu.

Krevní sraženina? V NHL takový strašák v pozadí. Víc se mluví o otřesech mozku, ale jen se podívejte, kterým hokejistům už tahle neplecha ohrozila, či dokonce ukončila kariéru.

Je to celá řada předních jmen. Nechybělo mnoho a kvůli krevní sraženině přišel o život český brankář Tomáš Vokoun. „Utekl jsem hrobníkovi z lopaty, naštěstí mě během hodiny a půl dostali na sál,“ popisoval pro MF DNES v roce 2013.

Vokoun se bál, že umře. Po operacích říká: Možná už nebudu hrát hokej

Na tréninku mu natekla noha, tak ho kluboví doktoři v Pittsburghu poslali do nemocnice. „Dostal jsem velký strach. Krevní sraženiny jsem měl od půlky stehna skoro až k srdci,“ líčil. V NHL už nikdy nechytal, brzy nato kariéru zcela ukončil.

Podobně se s hokejem loučil útočník Penguins Pascal Dupuis. Nuceně. O něco šťastnější příběh napsal slavný finský bek Kimmo Timonen, jemuž se krevní sraženina objevila v noze poté, co schytal ránu do kotníku, a postupně mu přešla až do obou plic. Do NHL se ještě stihl načas vrátit a vyhrál Stanley Cup.

Tuhé krevní útvary zdaleka nepředstavují hrozbu jen pro profesionální sportovce, ale jak před lety napsal magazín Sports Illustrated: „Tvrdý kontaktní sport tomu jde naproti. Stane se vám zranění nebo po zápase dlouho sedíte v letadle v jedné poloze, dehydratovaní a s omezenou cirkulací krve.“

Krevní sraženiny krátí kariéry hokejistů v NHL. Jde jen o náhodu?

Kardiochirurg Jan Pirk v roce 2015 v kontextu Vokounova případu říkal: „Riziko vzniku trombózy v žilách se může zvýšit i tím, že si hráč moc utáhne štrupny a chrániče lepicí páskou. Když se noha zaškrtí, dojde k tomu, že se krev zastaví.“

S onemocněním hned několikrát zápolil i český útočník Tomáš Fleischmann. Kvůli sraženině v plicích se spekulovalo, jestli za to nemůže fakt, že se přestěhoval z nížiny ve Washingtonu do vysoko položeného Denveru s řídkým vzduchem.

Fleischmann musel několik měsíců brát prášky na ředění krve a vůbec nemohl trénovat.

Trápil se i současný reprezentační kapitán Roman Červenka, když v roce 2013 přestupoval z ruské KHL do NHL. Kvůli ráně pukem léčil trombózu v noze. Právě zdravotní stav nakonec Červenkovi nedovolil naplno rozvinout kariéru v Calgary Flames.

Jiří Kulich překonává Jakuba Dobeše.

V roce 2017 se sraženina objevila v pravé ruce útočníka Rangers Chrise Kreidera. Problém začal řešit poté, co mu při zápase paže abnormálně otekla.

Najdete i mnoho případů z posledních let. Někdejší kapitán Tampy Steven Stamkos či brankář Andrej Vasilevskij museli na operaci, přes půl sezony 2023/24 absentoval dánský gólman ve službách Caroliny Frederik Andersen.

Loni zase z hokeje vypadl útočník Vancouveru Brock Boeser. Také bral prášky na ředění krve, bruslit směl, ale dostal zákaz jakéhokoliv kontaktu se spoluhráči při tréninku. Sraženinu „si způsobil“ tím, že v play off zblokoval střelu. „Od té doby jsem zvlášť během cestování opatrný, abych se průběžně pohyboval a na moc dlouho neusnul. Hodně o tom s trenéry mluvíme,“ vykládal Boeser.

Jedenadvacetiletý Kulich není jediným mladým hokejistou, jehož krevní sraženina vyřadila zrovna tuhle sezonu. V listopadu už na ni doplatil 25letý Švéd a hráč Penguins Filip Hallander, jenž vynechá tři měsíce.

„U Kulicha rozhodnou první týdny. Uvidíme, nechci zabíhat do detailů,“ řekl trenér Buffala Ruff.

Už z toho lze poznat, že jde o krajně citlivou záležitost, kterou v klubu neberou na lehkou váhu.

Kulichova sezona přitom začala nadějně, plnil roli prvního centra, často trávil na ledě až devatenáct minut a ve dvanácti zápasech zapsal pět bodů. Účast na olympiádě měl papírově prakticky jistou.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Litoměřice vs. VsetínHokej - 21. kolo - 11. 11. 2025:Litoměřice vs. Vsetín //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.60
  • 3.80
  • 2.25
Lulea vs. Kometa BrnoHokej - Osmifinále - 11. 11. 2025:Lulea vs. Kometa Brno //www.idnes.cz/sport
11. 11. 19:00
  • 1.19
  • 7.46
  • 9.78
Brynäs vs. BernHokej - Osmifinále - 11. 11. 2025:Brynäs vs. Bern //www.idnes.cz/sport
11. 11. 19:00
  • 1.88
  • 4.41
  • 3.15
Bremerhaven vs. IlvesHokej - Osmifinále - 11. 11. 2025:Bremerhaven vs. Ilves //www.idnes.cz/sport
11. 11. 19:30
  • 2.67
  • 4.47
  • 2.09
Curych vs. KuopioHokej - Osmifinále - 11. 11. 2025:Curych vs. Kuopio //www.idnes.cz/sport
11. 11. 19:45
  • 1.72
  • 4.60
  • 3.60
Grenoble vs. FrölundaHokej - Osmifinále - 11. 11. 2025:Grenoble vs. Frölunda //www.idnes.cz/sport
11. 11. 20:15
  • 7.44
  • 6.63
  • 1.26
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Proč pořád hraju hokej? Abych neztloustl! Jágrovi se aplaudovalo v New Yorku

Fanoušci New York Rangers legendárního Jaromíra Jágra přivítali potleskem, on...

Na kostce se objevil v první třetině během komerční přestávky. Usmál se, ukázal dres, zamával do kamery. A v hokejovém chrámu Madison Square Garden se začalo hromadně tleskat. „Pořád tu vládne...

Proboha ne, Pelle! Náhlá tragédie šokovala NHL. Gólman draze zaplatil za chybu

Premium
Reportéři si prohlíží auto, ve kterém havaroval Pelle Lindbergh.

Nedělní ráno přineslo šílený šok. A pondělní dopoledne zničilo i titěrné zbytečky víry v zázrak. Nejen fanoušky klubu Philadelphia Flyers ochromil žal, když před čtyřiceti lety skonal hokejový...

Sportovní unikát, jaký Amerika nezažila. Tři veteráni spolu válí 20 let, i přes řadu potíží

Premium
Kris Letang, Sidney Crosby a Jevgenij Malkin před zápasem Pittsburghu proti New...

Máloco bývá pro sportovní kariéru tak typické jako její pomíjivost. Jeden den nadšeně slavíte, a pak... S nemalou pravděpodobností vás potká výměna, zranění nebo vás pohltí okolní tlak. Když profík v...

Česko - Švýcarsko 4:0. Jasné vítězství a vylepšení dojmu na závěr turnaje

Český tým slaví gól Matěje Stránského v utkání se Švýcarskem.

Čeští hokejisté na poslední chvíli odvrátili hrozbu zcela nepovedeného vstupu do olympijské sezony. Po dvou jasných porážkách na Finských hrách vstoupili do závěrečného utkání se Švýcarskem (4:0)...

Strašák hokejistů, co umí ničit kariéry. Krevní sraženina z NHL vyřadila i Kulicha

Jiří Kulich slaví branku se spoluhráčem Zachem Metsou.

Žádná sranda, Jiří Kulich musí na chvíli pozastavit hokejovou kariéru v NHL. „Souvisí to s krevní sraženinou a je to dost vážné. Chybět nám bude dlouho,“ prohlásil v pondělí Lindy Ruff, kouč Buffalo...

11. listopadu 2025  17:33

Originální oslava Litvínova: štafeta na 19,45 km uvnitř stadionu, začal Reichel

Pamětní medaile Chezatonu, štafetového běhu v hokejovém Litvínově.

Další nevšední akci uspořádali fanoušci hokejového Litvínova z fanklubu Ropáci on Tour. Osmdesáté narozeniny klubu oslavili na den přesně štafetovým během v útrobách Zimního stadionu Ivana Hlinky....

11. listopadu 2025  9:20,  aktualizováno  16:08

Radši nic nečtěte! Vladař radí mladým, o olympiádě říká: Trenér vybere ty nejlepší

Brankář Daniel Vladař z Philadelphie si připisuje zákrok v utkání s Nashvillem.

Má náběh na zatím nejvydařenější sezonu v NHL. Poprvé si vysloužil pozici jedničky a má nemalý podíl na slušných výsledcích hokejistů Philadelphie. „Ale čeká mě ještě hodně práce, nicméně za šanci...

11. listopadu 2025  15:01

Lauko prodloužil s Pardubicemi. Věříme, že půjde dál nahoru, říká Sýkora

Pardubický útočník Jakub Lauko se raduje z gólu proti Olomouci.

Hokejový útočník Jakub Lauko bude i nadále hrát v extraligových Pardubicích. Účastník letošního mistrovství světa, který do Dynama přišel v srpnu ze zámoří, podepsal na východě Čech smlouvu do května...

11. listopadu 2025  14:24

Proboha ne, Pelle! Náhlá tragédie šokovala NHL. Gólman draze zaplatil za chybu

Premium
Reportéři si prohlíží auto, ve kterém havaroval Pelle Lindbergh.

Nedělní ráno přineslo šílený šok. A pondělní dopoledne zničilo i titěrné zbytečky víry v zázrak. Nejen fanoušky klubu Philadelphia Flyers ochromil žal, když před čtyřiceti lety skonal hokejový...

11. listopadu 2025

Minnesota povolala z farmy obránce Špačka. Dočká se prvního startu v NHL?

Obránce národního týmu David Špaček.

Hokejový obránce David Špaček se přiblížil premiérovému startu v NHL v kariéře. Minnesota povolala mistra světa z loňského roku z farmy s ohledem na zdravotní problémy dalších beků. Syn bývalého...

11. listopadu 2025  11:26

Kladno reaguje na marodku, ze zámoří přichází americký obránce Wylie

Obránce Wyatte Wylie v dresu Belleville Senators.

Předposlední tým hokejové extraligy Kladno reaguje na rozsáhlou marodku v obranných řadách, ze zámoří Rytíři získali beka Wyattea Wylieho. Šestadvacetiletý Američan má zkušenosti z AHL, naposledy...

11. listopadu 2025  9:38

Hertl byl mezi střelci Vegas, Rangers se konečně dočkali domácí výhry

Obránce Golden Knights Brayden McNabb přeskakuje spoluhráče Tomáše Hertla.

Hokejový útočník Tomáš Hertl se v pondělních zápasech NHL gólově prosadil v souboji s obhájci Stanley Cupu. Vegas nakonec Floridě těsně podlehlo 2:3. Černou sérii z domácího prostředí naopak...

11. listopadu 2025  7:16,  aktualizováno  8:04

Hlavně ať brácha netipuje! Kovář vyhlíží příjezd Sparty, v Zugu potkal i Räikkönena

Premium
Jan Kovář v dresu švýcarského Zugu.

Nikdo z českých hráčů neodehrál v klubu tolik zápasů jako on. Dokonce se mu ani žádný nepřiblížil. Tak silnou osobností švýcarského Zugu je útočník Jan Kovář, jenž v přibližně třicetitisícovém městě...

11. listopadu 2025

Kulichova účast na olympiádě v ohrožení. Bude chybět dlouhou dobu, oznámil trenér

JIří Kulich z Buffala kontroluje puk.

Hokejový útočník Jiří Kulich bude kvůli krevní sraženině „dlouhou dobu“ chybět v sestavě Buffala v NHL, oznámil novinářům po pondělním tréninku Sabres trenér Lindy Ruff. Tím pádem je vážně ohrožen i...

10. listopadu 2025  20:13,  aktualizováno  20:23

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Obr, co dře do úmoru. Boston vybral Chára intuicí, museli ho brzdit. Teď je v Síni slávy

Legendární slovenský obránce Zdeno Chára v Torontu vstoupil do proslulé Hockey...

Velké pocty se Zdenu Chárovi dostalo necelé čtyři roky po uzavření kariéry. Zaslouženě. Slovenský zadák, který dodnes zůstává nejvyšším hráčem v historii NHL, udělal z nezvyklých a zdánlivě...

10. listopadu 2025

Týmy bez opor, spor o ofsajd a těsná bitva. Měli jsme ale na víc, cítí v Liberci po Spartě

Hromadná strkanice mezi hokejisty Sparty a Liberce.

Netradičně o reprezentační pauze, ale zato s atraktivní a místy až chaotickou podívanou. Fanoušci, kteří v neděli zavítali na extraligové utkání do O₂ areny, rozhodně neprohloupili. Předehrávku...

10. listopadu 2025  8:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.