Když ikona manažersky selže. Yzermanovi uškodil původní stav kádru i spor s lídrem

V praxi tedy ještě v této pozici zůstane, dokud Red Wings neseženou nového generálního manažera, jehož už začali hledat. Otázkou je, za jak dlouho se podaří situaci vyřešit.
Až se tak stane, Yzerman bude pokračovat jako poradce šéfa klubu Chrise Ilitche. I nadále tak bude působit v klubu, kde strávil celou hráčskou kariéru v NHL.
Za Detroit celkem odehrál 22 sezon, hned v 19 z nich dělal kapitána. S klubem získal tři Stanley Cupy, ztělesňoval lídrovství i úspěchy.
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I proto v Detroitu chtěli na tuto dobu navázat, což po konci aktivní kariéry netrvalo dlouho. V roce 2008 slavil další triumf v NHL z pozice viceprezidenta hokejových operací.
Jenže od roku 2019, kdy začala druhá Yzermanova etapa společně s funkcí generálního manažera, byl klub v úplně jiné situaci. Tehdy potřetí v řadě neproklouzl do play off, což se tradiční značce stalo poprvé od přelomu 70. a 80. let.
Klub začal doplácet na předchozí období, kdy s ohledem na okamžitý úspěch opakovaně přicházel o draftové volby. Mužstvo stárlo, kvalitních mladých hráčů byl najednou nedostatek.
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Yzerman se proto pustil do postupné přestavby. V posledních sezonách tak měl k dispozici jádro s Dylanem Larkinem, Lucasem Raymondem, Moritzem Seiderem či Alexem DeBrincatem. Avšak kolem nich nedokázal vybudovat více konkurenceschopný tým.
A ani po sedmi letech ve funkci nakonec nedokázal negativní sérii zlomit. Red Wings chyběli ve vyřazovacích bojích už desetkrát za sebou, což je aktuálně nejdelší série ze všech klubů NHL.
Přitom situace mohla být úplně jiná. Sezonu měli solidně rozehranou, ještě v lednu vedli Východní konferenci. Jenže poté se začaly kupit nezdary a Detroit nakonec z postupových příček spadl.
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Další selhání, vzhledem k průběhu ročníku navíc o to bolestivější. Sami hráči přiznávali, že jakmile jde do tuhého, sesypávají se.
Možná i proto nyní klub sahá ke změně. Ve snaze získat nový pohled, poupravit složení a nastavení kádru.
A třeba i vzhledem k tomu, že Larkin, kapitán a jeden z produktivních tahounů, v červnu požádal o výměnu na jinou adresu. Zmaru už i na něj zkrátka bylo dost.
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Do toho měl mít americký útočník spory právě s Yzermanem.
Vše mělo začít po konci legendárního Henrika Zetterberga, který byl v Detroitu dlouholetým kapitánem. Předpokládalo se, že ho ve funkci plynule nahradí právě Larkin, ale Yzerman ho do role nakonec jmenoval až o dva roky později.
Nyní devětadvacetiletý forvard měl později také výhrady k manažerově fungování na přestupovém trhu, kdy příliš nevycházely sázky na volné hráče ani výměny.
„Bylo by fajn, kdyby se nám podařilo získat kvalitní posily a přinést trochu nové energie. Konec byl náročný, protože jsme neudělali nic. Nezískali jsme žádnou výhodu na naši stranu,“ líčil po sezoně Larkin.
A tak zatímco jiné celky jako Montreal či Buffalo, které rovněž procházely přestavbou, v průběhu let výkonnost pozvedly, u Detroitu byste progres téměř nezaznamenali.
„Je zřejmé, že jako organizace nejsme tam, kde bychom my i naši fanoušci očekávali. Těším se na to, až přivedu nové vedení, které vybuduje organizaci na úrovni mistrovského týmu, jakou si Hockeytown zaslouží,“ uvedl klubový šéf Ilitch.
Na novém generálním manažerovi nyní bude tyto cíle naplnit, otázkou zatím zůstává, kdo a s jakou vizí na uvolněnou pozici nastoupí. Převezme každopádně tým, který skrývá o něco větší potenciál než před sedmi lety, kdy Yzerman kádr přebral po Kenu Hollandovi.
Navíc s aktuálním prostorem téměř 20 milionů dolarů pod platovým stropem, což ještě dává možnost s mužstvem variabilně pracovat.
Jak si Detroit po manažerských změnách povede?