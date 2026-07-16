Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Když ikona manažersky selže. Yzermanovi uškodil původní stav kádru i spor s lídrem

Autor:
  17:05
Steve Yzerman

Steve Yzerman | foto: Profimedia.cz

V Detroitu se Stevem Yzermanem.
Generální manažer hokejistů Detroitu Steve Yzerman.
Jonathan Drouin (uprostřed) při draftu v roce 2013. Steve Yzerman (druhý...
BUĎTE ZDRÁVI. Steve Yzerman kyne divákům, kteří se přišli pobavit na show...
5 fotografií
Když se před sedmi lety vrátil na jemu velmi dobře známou adresu, v organizaci i celém městě doufali, že tradiční značku NHL dokáže povznést. Cítili naději, že je z marasmu dokáže klubová ikona vytáhnout. Jenže Steve Yzerman v roli generálního manažera hokejistů Detroitu neuspěl a ve funkci nyní skončil.

V praxi tedy ještě v této pozici zůstane, dokud Red Wings neseženou nového generálního manažera, jehož už začali hledat. Otázkou je, za jak dlouho se podaří situaci vyřešit.

Až se tak stane, Yzerman bude pokračovat jako poradce šéfa klubu Chrise Ilitche. I nadále tak bude působit v klubu, kde strávil celou hráčskou kariéru v NHL.

Za Detroit celkem odehrál 22 sezon, hned v 19 z nich dělal kapitána. S klubem získal tři Stanley Cupy, ztělesňoval lídrovství i úspěchy.

Detroit shání nového generálního manažera. Yzerman nečekaně skončil

I proto v Detroitu chtěli na tuto dobu navázat, což po konci aktivní kariéry netrvalo dlouho. V roce 2008 slavil další triumf v NHL z pozice viceprezidenta hokejových operací.

Jenže od roku 2019, kdy začala druhá Yzermanova etapa společně s funkcí generálního manažera, byl klub v úplně jiné situaci. Tehdy potřetí v řadě neproklouzl do play off, což se tradiční značce stalo poprvé od přelomu 70. a 80. let.

Klub začal doplácet na předchozí období, kdy s ohledem na okamžitý úspěch opakovaně přicházel o draftové volby. Mužstvo stárlo, kvalitních mladých hráčů byl najednou nedostatek.

Geniální Yzerman? V Detroitu skládá ambiciózní plán. A po Češích je pusto

Yzerman se proto pustil do postupné přestavby. V posledních sezonách tak měl k dispozici jádro s Dylanem Larkinem, Lucasem Raymondem, Moritzem Seiderem či Alexem DeBrincatem. Avšak kolem nich nedokázal vybudovat více konkurenceschopný tým.

A ani po sedmi letech ve funkci nakonec nedokázal negativní sérii zlomit. Red Wings chyběli ve vyřazovacích bojích už desetkrát za sebou, což je aktuálně nejdelší série ze všech klubů NHL.

Přitom situace mohla být úplně jiná. Sezonu měli solidně rozehranou, ještě v lednu vedli Východní konferenci. Jenže poté se začaly kupit nezdary a Detroit nakonec z postupových příček spadl.

Jakmile jde do tuhého, selžeme. Detroit završil desetiletou mizérii, skončí legenda?

Další selhání, vzhledem k průběhu ročníku navíc o to bolestivější. Sami hráči přiznávali, že jakmile jde do tuhého, sesypávají se.

Možná i proto nyní klub sahá ke změně. Ve snaze získat nový pohled, poupravit složení a nastavení kádru.

A třeba i vzhledem k tomu, že Larkin, kapitán a jeden z produktivních tahounů, v červnu požádal o výměnu na jinou adresu. Zmaru už i na něj zkrátka bylo dost.

Kapitán na útěku. Larkin touží po Stanley Cupu a chce měnit dres, vybral tři favority

Do toho měl mít americký útočník spory právě s Yzermanem.

Vše mělo začít po konci legendárního Henrika Zetterberga, který byl v Detroitu dlouholetým kapitánem. Předpokládalo se, že ho ve funkci plynule nahradí právě Larkin, ale Yzerman ho do role nakonec jmenoval až o dva roky později.

Nyní devětadvacetiletý forvard měl později také výhrady k manažerově fungování na přestupovém trhu, kdy příliš nevycházely sázky na volné hráče ani výměny.

Kapitán Detroitu Dylan Larkin slaví svou trefu v přípravném utkání proti Torontu.

„Bylo by fajn, kdyby se nám podařilo získat kvalitní posily a přinést trochu nové energie. Konec byl náročný, protože jsme neudělali nic. Nezískali jsme žádnou výhodu na naši stranu,“ líčil po sezoně Larkin.

A tak zatímco jiné celky jako Montreal či Buffalo, které rovněž procházely přestavbou, v průběhu let výkonnost pozvedly, u Detroitu byste progres téměř nezaznamenali.

„Je zřejmé, že jako organizace nejsme tam, kde bychom my i naši fanoušci očekávali. Těším se na to, až přivedu nové vedení, které vybuduje organizaci na úrovni mistrovského týmu, jakou si Hockeytown zaslouží,“ uvedl klubový šéf Ilitch.

Dominik Hašek v Detroitu se Stevem Yzermanem.

Na novém generálním manažerovi nyní bude tyto cíle naplnit, otázkou zatím zůstává, kdo a s jakou vizí na uvolněnou pozici nastoupí. Převezme každopádně tým, který skrývá o něco větší potenciál než před sedmi lety, kdy Yzerman kádr přebral po Kenu Hollandovi.

Navíc s aktuálním prostorem téměř 20 milionů dolarů pod platovým stropem, což ještě dává možnost s mužstvem variabilně pracovat.

Jak si Detroit po manažerských změnách povede?

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Nejčtenější

Žebříček boháčů NHL má nového lídra. Kolik si vydělají další hvězdy? A co Češi?

Švédský útočník Leo Carlsson.

NHL má nového nejlépe placeného hokejistu. A je jím někdo, koho by ještě před týdnem takřka nikdo netipoval. Do čela se vyhoupl Leo Carlsson, dalších pět let si v průměru vydělá osmnáct milionů...

Cynismus, návrat do dob studené války. Ruský hokej čelí odporu i po verdiktu MOV

Ruští hokejisté, včetně kanonýra Nikity Kučerova (třetí zleva), slaví gól v...

Když Mezinárodní olympijský výbor (MOV) předběžně potvrdil konec suspendace Ruska na světových akcích, zvedla se v zemi vlna radosti. I hokejisté už se opět viděli v národním dresu na mistrovství...

Rusové se vrací na půdu IIHF. Účast na MS? Měli bychom cílit na olympiádu, říká Bykov

Ruští hokejisté skousávají porážku na Světovém poháru s Kanadou.

Po více jak čtyřech letech se ruská delegace osobně objeví na pravidelném kongresu Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Bude se podílet na volbě nového prezidenta, který pak bude spolu s členy Rady...

Slovenského reprezentačního kouče zastavila policie, řídil pod vlivem alkoholu

Zlínský trenér Ján Pardavý sleduje zápas se Vsetínem.

Ještě loni na podzim vedl prvoligový Zlín, teď si Ján Pardavý zřejmě zadělal na problémy. Čtyřiapadesátiletý slovenský trenér měl v minulém týdnu po odjezdu z trenčínského festivalu Pohoda nadýchat...

Další velké jméno pro extraligu. Sparta se dohodla s Blümelem na víceleté smlouvě

Matěj Blümel se stává novou posilou hokejové Sparty.

Hokejová extraliga vítá další zvučné jméno. Ze zámoří přichází do Sparty útočník Matěj Blümel, mimo jiné účastník posledního světového šampionátu. S pražským klubem se dohodl na smlouvě na čtyři roky.

Ze Švédska do Ruska. Hodně hráčů chce do KHL, třeba jim otevřu dveře, hlásí útočník

Útočník Linus Weissbach v dresu švédské Frölundy.

Udělal nečekaný, ojedinělý krok. Jako první švédský hokejista z tamní ligy od vypuknutí války na Ukrajině. Útočník Linus Weissbach podepsal smlouvu v ruské KHL, Frölundu vyměnil za Petrohrad. A...

16. července 2026  13:40

Když nabídka přišla, vystřelil jsem z postele. Růžičkovi plní Minnesota sen

Filip Růžička jako brankář Brandonu

V Hradci absolvoval letní „suchou“ přípravu a během ní sledoval, zda si ho v draftu vybere některý z klubů NHL. Dočkal se sice ze šestice českých gólmanů, kteří v něm uspěli, až jako poslední, ale...

16. července 2026  11:04

Kämpfovi prvního litvínovského centra přenechám, je starší, žertuje David Kaše

Litvínov, 7.7. 2026, Hokejový Litvínov představil posilu Davida Kämpfa, nové...

Na otázku, jestli hokejový Litvínov po příchodu zámořské posily Davida Kämpfa poskládá elitní lajnu K+K+K, odpověděl útočník David Kaše pohotově. „Myslíte Kaše – Kaše – Koblasa? “ rozesmál se...

16. července 2026  9:42

Hokejové MS 2027 zahájí zápas pod širým nebem. Ve čtvrtek začne prodej vstupenek

Hokejisté Německa slaví gól Velké Británii.

Hokejový šampionát, který příští rok hostí Němci, už zná termín i místo svého prvního zápas. Turnaj odšpuntují výběry domácích a Švýcarska, hrát se bude 13. května pod širým nebem na fotbalovém...

15. července 2026  17:49

Detroit shání nového generálního manažera. Yzerman nečekaně skončil

Generální manažer hokejistů Detroitu Steve Yzerman.

Slavný Kanaďan Steve Yzerman nečekaně skončil v roli generálního manažera hokejistů Detroitu. U Red Wings bude dlouholetý kapitán mužstva pokračovat jako poradce šéfa klubu Chrise Ilitche. Detroit na...

15. července 2026  16:25

Slovenského reprezentačního kouče zastavila policie, řídil pod vlivem alkoholu

Zlínský trenér Ján Pardavý sleduje zápas se Vsetínem.

Ještě loni na podzim vedl prvoligový Zlín, teď si Ján Pardavý zřejmě zadělal na problémy. Čtyřiapadesátiletý slovenský trenér měl v minulém týdnu po odjezdu z trenčínského festivalu Pohoda nadýchat...

15. července 2026  15:13

Rusové se vrací na půdu IIHF. Účast na MS? Měli bychom cílit na olympiádu, říká Bykov

Ruští hokejisté skousávají porážku na Světovém poháru s Kanadou.

Po více jak čtyřech letech se ruská delegace osobně objeví na pravidelném kongresu Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Bude se podílet na volbě nového prezidenta, který pak bude spolu s členy Rady...

15. července 2026  13:46

Pardubice? Jednali jsme, ale zvolil jsem Spartu. Přicházím jako střelec, ví Blümel

Premium
Matěj Blümel se stává novou posilou hokejové Sparty.

Hokejová Sparta konečně oznámila svou hlavní letní posilu. „Na tlak jsem připravený,“ říká útočník Matěj Blümel pro iDNES.cz. Do poslední chvíle čekal na nabídku z NHL, pořádná šance ale po angažmá v...

14. července 2026

Po Frkovi další Čech, se Šanghají se dohodl i Jaškin. Evidentně ho přeplatili, zní kritika

Dmitrij Jaškin v dresu Dynama Moskva.

Česká enkláva u hokejistů Šanghaje se rozšiřuje. Po Martinu Frkovi se do jednoho z týmů KHL přesouvá také Dmitrij Jaškin, jenž má i ruské občanství. Od klubu sídlícího v Petrohradu měl oproti...

14. července 2026  16:03

Další velké jméno pro extraligu. Sparta se dohodla s Blümelem na víceleté smlouvě

Matěj Blümel se stává novou posilou hokejové Sparty.

Hokejová extraliga vítá další zvučné jméno. Ze zámoří přichází do Sparty útočník Matěj Blümel, mimo jiné účastník posledního světového šampionátu. S pražským klubem se dohodl na smlouvě na čtyři roky.

14. července 2026  14:49

Růžička podepsal smlouvu s Minnesotou, jako první z českých brankářů na draftu

Filip Růžička ve výstroji Brandon Wheat Kings.

Hokejový brankář Filip Růžička podepsal podle serveru puckpedia.com tříletou nováčkovskou smlouvu s Minnesotou. Wild si osmnáctiletého gólmana vybrali během letošního draftu NHL ze 137. místa.

14. července 2026  14:05

Rekord NHL opět na spadnutí, hvězdní beci mohou cílit nad 20 milionů. A co sleva?

Coloradský obránce Cale Makar s pukem před Tomem Wilsonem z Washingtonu

Je jedním z nejlepších obránců současnosti. Pro Colorado zcela nepostradatelnou personou. Proto nepřekvapí, že Cale Makar má při jednání o novém kontraktu páky na své straně. Kolik dostane? A pokoří...

14. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.