Sloužil ve válce, neuspěl, ale nenaříká. Příběh nejstaršího žijícího hráče NHL

Když s hokejem začínal, svět těžce postihla hospodářská krize. V období, kdy led po soutěžním utkání opouštěl naposledy, jistý Elvis Presley vydával své první album.

Wochyho počátky se dokonce pojí s dvěma ontarijskými městy, která už ani neexistují. Narodil se ve Fort Williamu, hokejově vyrůstal také v Port Arthuru, dnes jsou obě obce součástí většího kanadského sídla s názvem Thunder Bay.

Skoro pět let na planetě neexistuje nikdo starší, kdo by si zahrál slavnou NHL, než prošedivělý pán, který se rozjaří a bez problémů vypráví o svých střeleckých schopnostech, zážitcích z finále Stanley Cupu 1945 či o komické změně jména, nástupu do armády a výměně hokeje za práci v ocelárně. Vy milý příběh jen nadšeně posloucháte a přitom si říkáte: ‚Sakra, tomu chlapíkovi přece nemůže být tolik!‘