Smrt, co zděsila zámořský hokej. Zesnulý bek trpěl na otřesy mozku, NHL čeká soud

Četné nárazy do hlavy přinášejí dalekosáhlá rizika, s nimiž hokejisté v milované profesi nejspíš až tak nepočítali. A už vůbec asi netušili, že stačí i nepatrné rány. Obzvlášť v Americe o ně není nouze.

„Když vidím hráče, co schytá úder, je to pro mě těžké, emotivní. Okamžitě mi hlavou bleskne ta potenciálně obrovská negativní hrozba, jaké je vystaven. Rozčiluje mě to,“ přiznal kanadské stanici CBC jistý Paul Montador. „Byl bych rád, kdyby si nikdo další nemusel projít tím, co si zažil můj syn.“

Potomka ztratil 15. února 2015. Na den přesně před deseti lety ho policisté prohlásili za mrtvého. Vyloučili cizí zavinění i sebevraždu.

„Vypadá to na přirozenou smrt,“ odhadovali u mladého sportovce.

Kanadský hokejista Steve Montador (vpravo) ve 35 letech zemřel. Na snímku slaví výhru s hokejisty Chicaga.

Ten se ještě v průběhu krátkého života rozhodl, že vlastní mozek daruje po smrti na výzkum. Kariéru ukončil už v roce 2013, po čtrnácti letech absolvovaných v NHL. V dresu Calgary, Floridy, Anaheimu, Bostonu, Buffala a Chicaga sehrál dohromady přes 600 utkání.

Během nich vyfasoval takřka 850 trestných minut. Pustil se údajně do 69 pěstních soubojů. Prodělal minimálně jedenáct zdokumentovaných otřesů mozku, z toho čtyři v rozmezí asi dvanácti týdnů roku 2012.

Pitva následně ukázala, že žil s CTE. Chronickou traumatickou encefalopatií.

Neurodegenerativnímu nemocnění se přezdívá „boxerská demence“ a bývá spojováno s častými údery do hlavy. Vyskytuje se například u ragbistů či hráčů fotbalu, včetně toho amerického. Zahrnuje řadu projevů. Od ztrát paměti, bolestí hlavy a zmatenosti až po změny v chování i myšlení. Výjimkou nebývají ani agrese, úzkosti, deprese.

„Byl úplně jiným člověkem ve vlastním těle,“ řekl Montadorův bratr Chris pro server The Hockey News při vzpomínce na vánoční rodinnou sešlost v roce 2011. „Láme mi to srdce. Chtěl být stejný, ale nešlo to... Cítím, že tak nějak věděl, že brzy odejde.“

Konkrétně s CTE zemřela řada hokejistů. Namátkou známý bitkař Bob Probert s ní podlehl infarktu, Dereka Boogaarda zase zabilo smíchání alkoholu a oxykodonu – léku na utišení bolesti. Ten ve velkém množství, vedle dalších látek, bral i slovenský útočník Marek Svatoš, jenž se předávkoval. S nemocí bojoval třeba také legendární Stan Mikita.

Marek Svatoš v dresu Colorada Avalanche

U hráčů se pak nezřídka objevují myšlenky na sebevraždu, kterou loni v březnu spáchal kupříkladu Chris Simon.

Montador si rozsáhlost problému dobře uvědomoval, proto mozek na zkoumání věnoval. Sám skonal čtyři dny před narozením vlastního potomka.

Chronická traumatická encefalopatie (CTE) Její vznik se dává do souvislosti i s malými opakovanými údery do hlavy. V neuronech se běžně vyskytují tau proteiny, které se ale při nemoci kvůli pozměněné struktuře nesprávně hromadí v mozku, utváří svinutá vlákna a brání neuronům ve správné funkci, což vede k jejich postupnému zániku. Onemocnění je tak příbuzné Alzheimerově chorobě.

Prosincová studie prestižního lékařského časopisu JAMA nově prokazuje souvislost mezi hraním ledního hokeje a CTE. Podle ní se s každým rokem aktivní kariéry zvyšuje riziko onemocnění. To se objevilo u 27 z 28 mozků někdějších profesionálů, z nichž osmnáct patřilo hráčům NHL.

Vedení soutěže dodnes popírá, že by opakované údery do hlavy v hokeji vedly k CTE. Jak vrchní komisař Gary Bettman, tak jeho zástupce Bill Daly zdůrazňují, že chybí vědecké důkazy k prokázání jednoznačné příčinné souvislosti.

Za posledních patnáct let však liga čelila žalobám kvůli nedostatečné ochraně před poraněním hlavy. Největší hrozbu představovala hromadná stížnost více než tří set bývalých hokejistů.

NHL ji v listopadu 2018 vyřešila mimosoudním vyrovnáním, hráčům slíbila vyplatit 18,9 milionu dolarů. Při přepočtu na jednoho poškozeného: dvaadvacet tisíc. Ve srovnání například se stovkami milionů, které musela dát NFL (elitní liga amerického fotbalu), pakatel.

Nízká částka odpovídala šancím na úspěch žalobců. Hokejová soutěž zpřísnila pravidla u nebezpečných zákroků i protokoly ohledně otřesů mozku. Navíc její argument o nedostatečných vědeckých podkladech mohl také působit silně.

Vyrovnání ale odmítli pozůstalí po Montadorovi, útočník Daniel Carcillo a obránce Nick Boynton. U posledních dvou soud rozhodl, že jejich stížnosti spadají pod kolektivní smlouvu mezi NHL a hráčskou asociací NHLPA, v rámci níž se spory řeší před stanovenou arbitráží.

Montadorův otec Paul ale s částí žaloby došel dál. Obvinil totiž ligu mimo jiné z propagace násilí a také ze zavádějícího informování hráčů o otřesech mozku. Z prvků založených na obecném právu, jak mínil soud.

„Přestože disponovali řadou lepších manažerských, lékařských i právních zdrojů ke shromáždění, analýze a porozumění datům ohledně poranění hlavy, nezajistili, aby byl Steven Montador přiměřeně chráněn a uváděli ho v omyl ohledně trvalých následků poranění mozku,“ stěžuje si žalobce.

Komisionář NHL Gary Bettman.

NHL nesouhlasí a reaguje, že Montadora, který měl být závislý na návykových látkách, trpět nespavostí, depresemi i úzkostmi, doktoři opakovaně výslovně varovali. V mezičase se pak soutěž obrací různé soudy.

Třeba v Britské Kolumbii, odkud Kanaďan Montador pochází, NHL žádá, aby nařídil jeho psycholožce vydání lékařských záznamů. V Ontariu chce zase klíčové informace Kena Drydena, bývalého brankáře a člena Hockey Hall of Fame, který o hokejistovi napsal knihu, v níž mimo jiné tvrdí, že ke snížení rizika poranění hlavy musí zámořská soutěž upravit pravidla.

Za změnu, o kterou se ještě měsíce před smrtí pokoušel samotný Steve, nyní nadále bojuje jeho otec. I dekádu po synově hrozivě předčasném odchodu. Jak sám hlásí, chce soutěž dohnat k odpovědnosti za nedostatečnou pozornost věnovanou zdraví hráčů.

A svou šanci dostane. Proces má podle informací TSN odstartovat 27. března u okresního soudu v Chicagu.