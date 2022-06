Rusové nesmí přivézt Stanley Cup domů. Asi ho musí ukrást, říká legenda

„Jde o velice nepříjemné překvapení pro nás i naše hokejisty,“ okomentoval pro web sportrbc.ru situaci bývalý ruský obránce Vjačeslav Fetisov.

Trofej pro vítěze NHL sám dvakrát zvedl nad hlavu, v letech 1997 a 1998 se radoval s Detroitem.

„Kdysi liga také nechtěla, abych přivezl pohár do Moskvy. Bránili se tomu, ale dupl jsem si,“ zavzpomínal.

Letos o Stanley Cup usilují jeho čtyři krajané. Valerij Ničuškin na straně Colorada, Andrej Vasilevskij, Michail Sergačjov a Nikita Kučerov v dresu Tampy.

„Kluci asi budou muset pohár ukrást a přivézt ho,“ prohlásil sedminásobný mistr světa a dvojnásobný olympijský vítěz Fetisov.

Nejvyšší představitelé NHL už oba finálové účastníky o svém rozhodnutí informovali. Cestu Stanley Cupu do Ruska či Běloruska ale úplně nevyloučili.

„Může se stát, že to, stejně jako v případě pandemie, umožníme až s odstupem. Letos ale určitě ne,“ uvedl Bill Daly, zástupce komisionáře zámořské soutěže Garyho Bettmana.

Od ruských médií to oba podle očekávání schytali. „NHL je příliš slabá na to, aby se zbavila všech hvězdných Rusů, naopak je nadále propaguje. Je to jen obchod,“ napsal pro championat.com novinář Jegor Torišnyj.

„Ovečkin, Kučerov nebo Vasilevskij přináší celé soutěži spoustu peněz. O co jde, když ne o pokrytectví?“ dodal.

NHL proti Rusku vystoupila už na konci února, kdy oznámila pozastavení vztahů s tamními obchodními partnery a odmítla pořádání jakýchkoliv akcí na území agresora v blízké budoucnosti.

Působení hráčů v lize ale omezovat nechce, což platí i pro nadcházející draft mladých talentů. 7. a 8. července budou v Montrealu k dispozici i ruští a běloruští hokejisté.