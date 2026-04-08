Těsný finiš NHL, Češi si chtějí prodloužit sezonu. Které týmy hrají o play off?

Jistě postupující týmy
Můžou být v klidu, ví, že jim boje o Stanley Cup neuniknou. Na Západě byste mezi zatím postupovou trojicí vyložené překvapení nenašli, Colorado s Dallasem v sezoně opět potvrzují sílu, na nabitý kádr se může spolehnout Minnesota.
To ve Východní konferenci se fanoušci ve vyřazovacích bojích můžou těšit kromě Caroliny a Tampy i na stále se zlepšující Montreal s perspektivním jádrem.
Jedním z největších příběhů probíhající sezony je však návrat Buffala, které se do play off dostalo poprvé po dlouhých 15 letech. Po nepříliš vydařeném startu se Sabres zvedli, série výher předvedli na přelomu roku i po olympijské přestávce.
Zmíněné celky už tak můžou s klidnou hlavou čerpat síly na rozhodující fázi sezony, během toho si ale jeden z nich dokráčí k Prezidentské trofeji pro vítěze základní části.
K té mají nejblíže Avalanche i s Martinem Nečasem díky šestibodovému náskoku, navíc oproti konkurentům odehráli o zápas méně.