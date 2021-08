Stanley Cup v Česku. Poprvé se zatoulal, naposledy vítěze málem umačkali

Ruzyňskou ranvej po ráno prohřívaly sluneční paprsky. Před příletovou halou parkovala pronajatá limuzína Lincoln. Doma v Českých Budějovicích vyběhal povolení a na náměstí nechal vybudovat pódium, ke kterému se postupně sešlo kolem dvou tisícovek zvědavců.

A Roman Turek si mezitím před reportéry na pražském letišti pochvaloval, jak vše klape.

Psal se 26. červenec 1999 a tehdejší gólman týmu Dallas Stars se měl stát prvním našincem, který se chystal v rodné vlasti ukázat bájný stříbrný pohár.

KONEČNĚ DORAZIL. Roman Turek (v pruhovaném triku) na letišti Ruzyně dohlíží na převoz Stanley Cupu.

Turek nebyl premiérovým českým vítězem Stanley Cupu, před ním se s ním polaskala už šestka krajanů včetně Jaromíra Jágra. Jihočeský rodák byl ale první, kdo měl výsadu ho díky novému zvyku přivézt do Evropy.

„Nejsem nervózní, ale mám takový divný pocit,“ prohodil přešlapující Turek hloučku reportérů při čekání na vzácnou zásilku.

Místo toho dopoledne přiletěli do Prahy jen dva drobní ochraňovatelé Stanley Cupu, kteří zamířili za Turkem: „Ahoj Romane, já jsem Phil Pritchard ze Síně slávy. A tohle je Craig Campbell. Pohár nedorazil, zůstal nám ve Frankfurtu.“

A z chystané slávy málem sešlo...

Zpoždění a čtyři lahve šampusu v poháru

Turek si vyslechl, že se pohár zasekl při překládce na německém letišti a nabírá několikahodinové zpoždění. Pečlivě vymyšlený program byl v troskách, Turek jen bezmocně rozpřáhl rukama.

„Mítink v Budějovicích budu muset zrušit, což je mi hrozně líto. Na magistrát prý volali lidé až z Moravy, že se chtějí na Stanley Cup přijet podívat,“ smutnil. Pak se gólman odebral s manželkou Helenou, synkem Eddiem a bodyguardy vyčkávat do restaurace, odkud sledoval přistávat jeden aeroplán za druhým.

Kolem druhé hodiny na ranvej dosedl vyhlížený stroj. „Tak jsme se dočkali, Edíku,“ pronesl s lehkým dojetím otec Turek, když s potomkem před novináři vybalil stříbrný pohár z mohutné vypolstrované bedny.

Zatoulaný Stanley Cup a kariéra českého šampiona Příběh Romana Turka připomenul koronavirový seriál Stalo se.

Pár snímků a fofrem k limuzíně! Drahocenný artikl se ale stěží vešel do kufru, což výpravu zase lehce zdrželo. „To museli parkovat zrovna tady?“ mručel jeden z řidičů autobusu, s nímž se tehdy reportér MF DNES Karel Knap dal do řeči.

Kolem čtvrté hodiny zastavila limuzína s hokejovou relikvií u městského úřadu ve Strakonicích, odkud Turek pochází. Po krátké audienci u starosty vystavil trofej v obřadní síni. Konečně!

Čeští fanoušci se poprvé mohli podívat, sáhnout a vyfotit se s trofejí, o které už tolik slyšeli. V malém sále se jich vystřídala snad pětistovka. Po šesté hodině bodyguardi sbalili pohár a celá delegace chvátala na zimák do Budějovic, kde měl Turek přichystanou party pro rodinu a nejbližší přátele. „To budeme ještě dlouho vzhůru,“ odfrkl si Phil Pritchard, jeden z pečovatelů o Stanley Cup.

První českou návštěvu v historii přežila trofej bez škrábanců a průšvihů. Jen později Turek naznačil: „Vlezou se do něj necelé čtyři lahve šampaňského.“

Turkovi nakonec ani nevadilo, že z plánovaných 24 hodin se jeho vlastnictví Stanley Cupu smrsklo na necelých deset.

Vrána na hřbitově, Kempný v tlačenici

Naposledy byl stříbrný hokejový poklad v Česku k vidění před třemi lety, když play off ovládl Washington. Důležitými členy vítězných Capitals bylo dravé křídlo Jakub Vrána a dlouho podceňovaný bek Michal Kempný, který cenný pohár dovezl do Brna a rodného Hodonína.

Právě na místním zimáku se vousatý svalovec s drahocennou proprietou dostal do menší šlamastyky. „Trošku se podcenila ochranka a lehce se to zvrhlo. Nečekal jsem takový nápor, což nakonec skončilo tak, že jsem stál se Stanley Cupem a tlačili se na mě lidi, až to nebylo příjemné,“ vykládal později.

Měl Kempný strach o sebe, nebo o Stanley Cup? Ani jedno. „ Když se to začalo strkat, bál jsem se spíš o zdraví lidí. Mačkalo se to neskutečným způsobem! Ale nakonec to dopadlo dobře,“ oddechl si a odpoledne v Brně už Kempný v dobrém rozmaru vykládal, jak ho z neustálého zvedání poháru bolí ruce.

Po moravské návštěvě přebral Stanley Cup do správy Kempného washingtonský kumpán Jakub Vrána. Mladý útočník si ho odvezl domů, zajel si s ním i na Staroměstské náměstí nebo do Letňan, kde tamní odchovanec uspořádal velkou hokejovou slávu.

Při ní přiznal, že si obrázek Stanley Cupu společně s dalšími spoluhráči nechal vytetovat. A také prozradil, že se s trofejí vydal i na hřbitov, kde byla pochována Vránova babička. „Zemřela před play off,“ líčil posmutnělým hlasem. „ Když jsem vyrůstal, býval jsem u ní celkem často. Nebylo to pro mě lehké. Před každým zápasem jsem vždycky políbil křížek a vždycky jsem našel chvíli myslet na ni.“

28 českých vítězů. Loni to nešlo, teď ano

Součástí washingtonské party byl tehdy i Jakub Jeřábek. Capitals mu vyrobili pamětní propriety, ale na podstavci vyryté jméno českého obránce není.

Jeřábek přišel do Washingtonu až před koncem přestupového období. Za klub neodehrál potřebný počet duelů v základní části. A v play off nastoupil pouze na dva zápasy úvodní série. Pak se z něj stal náhradník, který ani jednou nezasáhl do finálové série, což je druhá z podmínek, která z vás oficiálně může udělat vítěze Stanley Cupu.

„Ono vás nemrzí, že nejste napsaný na podstavci. Spíš štve, že jste toho neodehrál víc,“ vykládá Jeřábek. „V play off jsem byl na začátku u dvou hloupě prohraných zápasů, potom se změnila sestava, tým začal fantasticky šlapat a nebyl důvod do toho zasahovat.“

Od té doby trvalo české čekání na hokejový grál tři roky.

Předloni Boston s českými Davidy Pastrňákem a Krejčím přetlačilo ve finále Stanley Cupu St. Louis, které v týmu nemělo žádného Čecha.

Loňské bublinové play off vyhrála Tampa s útočníkem Ondřejem Palátem a obráncem Janem Ruttou.

Dohromady už Stanley Cup čítá 28 českých vítězů.

Michal Sivek @michalsivek Stanley Cup v Česku! Písek - 11:00-12:00 v zahradách Kulturního domu Praha - 19:00-20:00 areál restaurace Rosmarina https://t.co/VAIyOp0Ool oblíbit odpovědět

Covidová doba ale dvěma posledním šampionům nedovolila, aby loni představili trofej doma. Letos v červenci Tampa Bay dotáhla sezonu opět k titulu a tentokrát pohár do Česka už doputuje.

Palát ho ve středu ukáže v rodném Frýdku-Místku, na náměstí Svobody bude k vidění od 12:30 do 15:30, kde je v plánu i Palátova autogramiáda.

O den později dostane trofej do gesce Rutta. Jeho agent Michal Sivek na Twitteru informoval, že jej jeho klient před polednem představí v zahradách Kulturního domu v Písku, odkud Rutta pochází. K večeru ho obránce Tampy převeze do Prahy, v modřanské restauraci Rosmarina se chystá akce mezi 19. a 20. hodinou.

Co zažije Stanley Cup při české výpravě tentokrát?