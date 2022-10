Na další rok juniorem, Svozil si na dospělý hokej počká. Kvůli síle, slyšel

Dostal puk na modré, zavezl ho o pár decimetrů hlouběji do pásma a nahrál přímo na Emila Bemströma, který skóroval.

„Přímo na brusli,“ opravil s úsměvem Svozil. „Ale i tak jsem tu asistenci viděl tak desetkrát,“ přizná se.

V šatně po zápase hned rozebíral povedenou akci s krajanem Davidem Jiříčkem, který v organizaci Blue Jackets působí od letošního července, kdy si ho Columbus vybral v prvním kole draftu.

„Bavili jsme se a shodli se, že když se vám něco podaří hned v první třetině, tak pak máte po celý zápas mnohem větší sebevědomí a hrajete lépe a lépe,“ chválil si Svozil.

Přiznám se, já se vůbec nedíval na hráče, na kterého jsem nahrával. Tušil jsem, že tam bude, ale neviděl jsem ho. Proto jsem tam nahrál a naštěstí z toho byl gól. Stanislav Svozil o asistenci v přípravném zápase proti Buffalu

„Právě tento zápas s Buffalem mi utkví v hlavě z kempu asi nejvíce. Minulý rok jsem hrál zápas venku, letos doma, to bylo něco jiného, nového. Strašně jsem si to užil, navíc jsem si opět uvědomil, že NHL je nejlepší liga na světě,“ míní.

„Už loni jsem podle mě nehrál špatně, ale bylo to pro mě celé nové. Tentokrát už jsem tušil, co a jak, a sehrál jsem zápas velice dobře. Navíc jsme vyhráli, zahrál jsem si s Davidem Jiříčkem, nemohlo to dopadnout lépe,“ poví.

Svozil v krátké kariéře nezažil o mnoho silnějších momentů, vteřiny na ledě si nesmírně užíval.

Jenže na další takové si bude muset minimálně několik měsíců počkat. Columbus ho vrátil do Reginy, kanadské juniorské soutěže.

Jednalo se o první škrtání jmen z kempu. Celkem šlo o šest juniorů, kteří se vracejí do svých týmů. Mezi nimi například Martin Ryšavý a právě Svozil.

Jiříček zůstává Zatímco Svozil byl z kempu Columbusu vyřazen, David Jiříček stále o NHL bojuje. „Přál bych mu, aby se dostal do prvního týmu, ale on sám ví, že je to nesmírně těžké. Doufám, že začne na farmě a během roku dostane šanci i v NHL. Ale ani já, ani on zatím žádné informace nemáme,“ prozradí Svozil.

S Columbusem se tak loučil zhruba dvacet hodin poté, co se blýskl parádní asistencí.

„Do poslední chvíle jsem vůbec nic netušil. Až pak najednou nám oznámili, že míříme do juniorky,“ říká.

Během kempu Svozil žádné indície neměl. Sám nevěděl, jestli se přesune po roce zpět mezi dospělé, nebo jestli ho čeká ještě rok mezi mladíky.

„Samozřejmě jsem chtěl zůstat na kempu co nejdéle, ale věděl jsem, že kdyby mě poslali zpátky do juniorky, budu hrát opravdu hodně, což by v AHL nebylo. Se Samem Kňažkem a Davidem Jiříčkem jsme koukali, že by bylo na farmě třináct obránců, takže by bylo náročné se prosadit. Nakonec je výhoda, že můžu strávit ještě rok v juniorce,“ uvědomuje si.

Na otázku, co letos dělilo Svozila od NHL, případně AHL, odpoví jasně: „Řekli, že potřebuju zesílit. To byl vlastně od nich jediný postřeh.“

Stanislav Svozil z Columbusu gratuluje brankáři Jetu Greavesovi k vychytané nule v duelu s Pittsburghem.

Zhruba týden po začátku kempu hráči absolvovali všelijaké testy, už tam Svozil s trenéry toto téma probíral.

„Podle testů vidí, jak na tom jste. U mě nedopadly špatně, jen zkrátka vidí rezervy v síle,“ přiznává.

Svozil o hvězdě Columbusu Voráčkovi: „Už bych i dokázal říct, že je to můj kamarád. Ale je útočník, my s Davidem Jiříčkem obránci, takže vyloženě konkrétní záležitosti na ledě jsme neřešili.“

„Jinak se mi povedl turnaj nováčků v Traverse City, vyšel mi i přípravný zápas s Buffalem a celkově si myslím, že jsem hrál na kempu dobře,“ myslí si a opět dodá: „Jen prý musím zesílit.“

Rok tak bude pilovat sílu, nezapomíná ani na zlepšení dalších stránek. „Příprava NHL mi ukázala, že se určitě můžu posunout v bránění. Ale vyloženě špatné to nebylo, určitě vidím oproti loňsku zlepšení,“ tvrdí.

Mnoho prostoru na progres dostane právě v juniorské Western Hockey League, do které se vrací v dresu Regina Pats, kde strávil celý minulý ročník. Za 59 zápasů stihl posbírat 41 bodů (10+31).

Jeho pozice ještě vzroste, největší konkurent v obraně Ryker Evans totiž přechází k seniorskému hokeji v Seattlu.

Hned v prvním zápase sezony si Svozil zahrál přesilovku i oslabení, celkem strávil na ledě bezmála 29 minut.

„Chci hrát dobře, ale hlavně se chci dostat do play off. Chci pomoci ostatním klukům, i když třeba Connoru Bedardovi asi nemusím nijak pomáhat,“ podotýká s úsměvem.

Právě Bedard patří k nejlepším hráčům ligy, velmi pravděpodobně se stane jedničkou draftu do NHL v příštím roce. V prvních pěti zápasech vstřelil pět gólů, na čtyři další nahrál.

A i díky němu by mohl být Svozil za rok lepším hráčem. I třeba takovým, který se probojuje až do NHL.

„Ale to teď nedokážu říct, teprve začíná sezona. Nechci říkat, co si představuju, nebo nepředstavuju, ještě bych to zakřikl a pak by se to nestalo. Ale chci a musím být lepší než teď,“ zakončuje.