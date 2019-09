Stan Mikita a další trpící ikony. Zničil hokej život i jim?

Pro vysvětlení: legendární útočník Chicaga je prvním členem Síně slávy (a celkově 11. bývalým hráčem NHL), u nějž lékaři prokázali, že jeho zdraví nevratně poškodily opakované údery do hlavy.

Mikitův případ jen přiživil palčivou otázku, která tíží NHL: Poškozuje hokej mozek?

O potížích, které Mikitu provázely po báječné kariéře v NHL, informovala koncem minulého týdne jeho rodina. Jako by do hokejového společenství vyslala vzkaz: Tohle se netýká pouze rabiátů a rváčů, ale i uznávaných hvězd!

Co na to NHL? Nezmění postoj? Vedení ligy tvrdošíjně odmítá, že mezi hokejovým bytím (nebo bitím?) je ověřená spojitost s chronickou traumatickou encefalopatií (CTE), která se laicky označuje jako boxerská demence.

„Kromě nějakých neoficiálních důkazů nic takového neexistuje,“ pronesl v květnu komisař NHL Gary Bettman. Podobně neurčité věty volí opakovaně i další zástupci soutěže.

NFL přišla o miliardy. Co NHL?

Přitom loni v listopadu se málem rozjel monstrproces, v němž více než stovka bývalých hokejistů podala hromadnou žalobu na NHL, která je v minulosti před možnými problémy dostatečně neinformovala a patřičně je nechránila. NHL nakonec vyplatila poškozeným téměř 19 milionů dolarů (přes 430 milionů korun).

Mimosoudní vyrovnání ale znamenalo pro Bettmana a spol. výhru, neboť hokejové funkcionáře děsila nedávná kauza v NFL. Šéfové populárnější a daleko bohatší soutěže před šesti roky zaplatili bývalým hráčům amerického fotbalu trpícím CTE astronomické odškodné 765 milionů dolarů (tehdy asi 15 miliard korun).

Momentka z roku 1965: Stan Mikita (vlevo) z Chicaga a Ted Lindsay z Detroitu.

Po smetení hromadné žaloby hokejistů ze stolu NHL aktuálně řeší s právníky jen několik samostatných případů. Na rozdíl od dřívějška liga pečlivěji dbá na prevenci, zpřísňuje pravidla, tresty i zdravotní prohlídky. Dál ale slavnou soutěž dohání hříchy minulosti, kdy úrazy přehlížela.

„NHL od všeho dává ruce pryč. Popírají jakékoliv spojení, a tím pádem se také zříkají odpovědnosti. Je zřejmé, že si tím jen kryjí záda,“ burcovala neuroložka McKeeová.

Jistě, můžete namítnout, že královské gáže dovedou hokejistovu rodinu zabezpečit. Údery do hlavy a zdravotní potíže ji ale mohou rozvrátit a ze soužití v domácnosti učinit nesnesitelné peklo, jak loni popisovala manželka Švéda Johana Franzéna. „Je to jako jízda na horské dráze,“ líčila jeho partnerka Cecilia. Neočekávané změny nálad. Výpadky paměti. Silné migrény. Nespavost. I to způsobuje CTE.

Mikita. I po smrti inspirující

V loňském roce stejně jako Mikita zemřeli i Dan Maloney nebo Greg Terrion. Dva kanadští tvrďáci v 80. letech válčili za Toronto, aplaudovaly jim davy, ale po kariéře je ničilo CTE a deprese, které utlumily jen hektolitry alkoholu. „Ani si nedovedete představit, s čím musí takoví hráči bojovat,“ nechal se slyšel Terrion. „A nedovedu spočítat, kolik jich takhle tiše a bez povšimnutí trpí.“

Stan Mikita má coby legenda Chicago Blackhawks sochu před halou United Center.

Také proto rodina Stana Mikity zveřejnila koncem minulého týdne jeho diagnózu. A pokud nerozhoupe vedení ligy k větší odpovědnosti, chtějí nejbližší rodáka z dnes už zaniklé slovenské vesničky Sokolče alespoň inspirovat hokejisty s podobně pohnutým osudem. Stejně jako kdysi dokázal brilantní střelec a raubíř sám na ledě.

„Snad se díky němu hokejová komunita začne zajímat o výzkum CTE,“ zadoufal lékař Chris Nowinski z nadace zkoumající následky otřesů mozků. „Bez toho máme jen malou naději na léčbu nebo prevenci CTE během našeho života.“