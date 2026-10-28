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V NHL protestovali proti Izraeli. Odporné, reagoval klub. Fanoušky vyhodil z hlediště

Autor:
  11:10
Ruský útočník Pavel Bučněvič se raduje z gólu v utkání s Vegas.

Ruský útočník Pavel Bučněvič se raduje z gólu v utkání s Vegas. | foto: Jeff RobersonAP

Pavel Bučněvič v objetí dvou hokejistů Vegas.
Shea Theodore z Vegas se snaží zasunout kotouč do branky St. Louis.
Tomáš Hertl z Vegas zakončuje v zápase se St. Louis.
Adam Jiříček ze St. Louis brání v zápase s Vegas.
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Zatímco hokejisté se proháněli po ledě, pořadatelská služba v St. Louis musela během utkání NHL proti Vegas (6:2) řešit nečekaný problém. Fanoušci rozvinuli na tribunách transparenty namířené proti Izraeli, klub se posléze vůči protestu ostře vymezil.

Transparentů bylo v pátečním duelu k vidění více, objevily se na různých místech Enterprise Center.

Jeden z fanoušků stál ve druhé třetině u mantinelu s nápisem „Israel Kills“ (Izrael zabíjí), vyobrazeném na izraelské vlajce a s červenými skvrnami připomínajícími krev.

Ve vrchním prstenci haly zase protestující diváci vytáhli heslo „Free America from Izrael“ (Osvoboďte Ameriku od Izraele), doplněné Sochou svobody v okovech.

Pořadatelská služba jim ve spolupráci s policií transparenty zabavila a vyvedla je z arény.

Vedení klubu se k incidentu vyjádřilo v pondělí. Majitel a předseda představenstva Tom Stillman se proti němu ohradil, zároveň ocenil bezpečnostní složky za rychlou reakci.

Tomáš Hertl z Vegas zakončuje v zápase se St. Louis.

„Organizace St. Louis Blues – a já osobně – odsuzujeme antisemitskou rétoriku ve všech podobách. Odporné a nenávistné vzkazy, které se na krátkou dobu objevily na našem utkání, byly neodpustitelné a v žádném případě nereprezentují naše fanoušky ani naše město. Antisemitismus nemá v naší komunitě místo a nikdy ho v naší aréně nedovolíme.“

K protestu se později na sociálních sítích přihlásila skupina 2026 Free Convoy.

Odmítla, že by se jednalo o jakýkoliv projev antisemitismu a útok na židovskou komunitu, prý šlo pouze o kritiku izraelské politiky a americké podpory vůči ní.

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„Američtí občané mají právo ptát se a zpochybňovat, proč jejich země finančně podporuje Izrael v době, kdy se domácí komunity potýkají s tolika problémy,“ stálo v prohlášení.

Kontroverze v hledišti tentokrát částečně ubrala pozornost dění na ledě, kde domácí Vegas jasně přehráli. Na vysokém vítězství 6:2 se podílel také český obránce Adam Jiříček.

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