Dáš mi gól, Justine Biebere? Z brankářského objevu už je hvězda

Gólman St. Louis Jordan Binnington se neudržel a odpověděl: „Já a ty. Deset nájezdů. Jestli aspoň jeden proměníš, obarvím si hlavu na blond.“

Ještě loni by ho Bieber ignoroval. Byl by to pro něj výkřik a bezvýznamný komentář, kterých pod každým příspěvkem napočítá tisíce. Teď ale kanadský popový zpěvák sázku přijal. „Co se spíš vsadit o deset tisíc dolarů, které pošleme na charitu?“

Lednová výměna virtuálních vzkazů značí, že už i Binnington se zařadil mezi hvězdy. Vzestup dlouho přehlíženého brankáře je jedním z nejpůsobivějším příběhů současné NHL.

Loni St. Louis vychytal Stanley Cup. Příští víkend se jako jeden z kandidátů na Vezinovu trofej objeví na All Star Game. A ačkoli Binningtona ve čtvrtečním prodloužení s Philadelphií překonal po zdařilé akci Jakub Voráček, bod za porážku 3:4 postačil St. Louis na jeden den k posunu na první místo celé NHL.

„Jordanovy zákroky nás zachraňují. Dává nám šanci vrátit se do zápasů,“ líčil zámořským novinářům třeba útočník Blues Alexander Steen.



Na podobnou chválu nebyl Binnington v NHL zvyklý. Minulý týden uplynul teprve rok od mače, v němž poprvé čapal od úvodní minuty. „Věděl jsem, že je to jedna z posledních příležitostí, co dostanu,“ vzpomínal šestadvacetiletý Kanaďan pro web The Athletic. Blues se topili u dna NHL. Neměli co ztratit nasazením hubeňoura, který se už šest let lopotil na farmě.

Binnington se ale stal symbolem zázračného povstání St. Louis, které završil s pohárem nad hlavou. Fanoušci při play off a oslavách nosili trička s jeho podobiznou a hláškou „Do I look nervous?“ (Vypadám snad nervózně?).

Byla to Binningtonova odpověď na otázku, jak v NHL snáší rostoucí tlak. Odstrkovaný brankář si v létě přilepšil dvouletou smlouvou za 8,8 milionu dolarů.

V řadě statistik teď překonává i daleko štědřeji honorované chlapíky v maskách. S průměrem 2,51 inkasovaných gólů za zápas a úspěšností zákroků 91,5 procenta sice nepatří k absolutní špičce, vyniká ale jinak.

S kolegou Allenem tvoří jeden z nejspolehlivějších párů v soutěži. Jen Rus Vasilevskij z Tampy vychytal v sezoně víc vítězství než on. „Má v sobě, že pro výhru udělá vše,“ líčí jeho dlouholetý mládežnický kouč Mike Vallescuro.

I proto St. Louis netrpí mistrovskou kocovinou. Zároveň rozprodej úspěšného kádru nebo ztrátu motivace nedovolí zámořská mentalita a pravidla NHL. Také proto není náhoda, že mezi elitou se pohybuje i loňský finalista z Bostonu nebo předloňští šampioni z Washingtonu.

O kralování v soutěži usilují i Blues s brankářem, jenž vyhlíží miniduel s hudební megastar. Kanadský Budweiser coby sponzor by charitě „připlatil“ dalších deset tisíc dolarů, kdyby se souboj krajanů odehrál už za týden při All Star Game v St. Louis.

Spíš to však vypadá na datum 13. července, kdy bude Bieber ve městě koncertovat. A kdo ví, zda tou dobou nevyzve už majitele Vezinovy trofeje pro nejlepšího gólmana NHL.