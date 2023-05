Hokejisty Washingtonu v NHL povede v nové sezoně trenér Carbery

Novým koučem hokejistů Washingtonu v zámořské NHL byl dnes jmenován Spencer Carbery. Na pozici šéfa střídačky nahradí Petera Laviolettea, jenž byl odvolán v polovině dubna poté, co Capitals nepostoupili do play off. Klub z metropole USA o tom informoval na webu.