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Špaček prodloužil v NHL s Minnesotou, jenže... Smlouva je opět dvoucestná

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  21:38
David Špaček sleduje vhazování.

David Špaček sleduje vhazování. | foto: Reuters

David Špaček prchá s pukem před americkým útočníkem Conorem Garlandem.
Brankář Daniel Vladař a David Špaček brání bránu před Wojciechem Stachowiakem z...
David Špaček v benefičním utkání hvězd na fotbalovém stadionu v Dobřanech.
Jaroslav Špaček (vlevo) a jeho syn David Špaček na benefičním utkání hvězd na...
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Hokejový obránce David Špaček podepsal s Minnesotou roční dvoucestnou smlouvu. Pokud bude v NHL, v níž letos třiadvacetiletý syn olympijského vítěze z Nagana a trojnásobného mistra světa Jaroslava Špačka debutoval, vydělá si 850 tisíc dolarů (skoro 18 milionů korun). Na farmě by to bylo 110 tisíc dolarů (přes 2,3 milionu korun).

Špaček, jemuž vypršel tříletý nováčkovský kontrakt, se dočkal šance mezi hokejovou elitou v lednu, kdy odehrál za první tým Minnesoty dvě utkání. Nebodoval, na kontě měl v hodnocení účasti na ledě bilanci -1. V únoru reprezentoval člen vítězného týmu z předloňského světového šampionátu v Praze a Ostravě na olympijském turnaji v Miláně, kde se pod pět kruhů vrátili po 12 letech hráči NHL. Špaček na hvězdně obsazeném klání zaznamenal za pět startů jednu asistenci.

Jinak strávil Špaček sezonu na farmě, v níž odehrál třetí sezonu. V uplynulém ročníku si v AHL připsal za Iowu v 59 zápasech 36 bodů za sedm branek a 29 gólových přihrávek. V bodování mužstva skončil čtvrtý a byl jasně nejproduktivnější mezi obránci.

Špaček se konečně dočkal. Při debutu v NHL obstál, udrží se v klubu díky marodce?

Špačka si vybrali Wild v roce 2022 v pátém kole draftu na 153. pozici. Po dvou sezonách v celku Sherbrooke Phoenix v juniorské QMJHL se přesunul do AHL, v které má za tři sezony na kontě 192 utkání a 79 bodů (14+65).

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