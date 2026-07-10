Špaček prodloužil v NHL s Minnesotou, jenže... Smlouva je opět dvoucestná

Špaček, jemuž vypršel tříletý nováčkovský kontrakt, se dočkal šance mezi hokejovou elitou v lednu, kdy odehrál za první tým Minnesoty dvě utkání. Nebodoval, na kontě měl v hodnocení účasti na ledě bilanci -1. V únoru reprezentoval člen vítězného týmu z předloňského světového šampionátu v Praze a Ostravě na olympijském turnaji v Miláně, kde se pod pět kruhů vrátili po 12 letech hráči NHL. Špaček na hvězdně obsazeném klání zaznamenal za pět startů jednu asistenci.
Jinak strávil Špaček sezonu na farmě, v níž odehrál třetí sezonu. V uplynulém ročníku si v AHL připsal za Iowu v 59 zápasech 36 bodů za sedm branek a 29 gólových přihrávek. V bodování mužstva skončil čtvrtý a byl jasně nejproduktivnější mezi obránci.
|
Špaček se konečně dočkal. Při debutu v NHL obstál, udrží se v klubu díky marodce?
Špačka si vybrali Wild v roce 2022 v pátém kole draftu na 153. pozici. Po dvou sezonách v celku Sherbrooke Phoenix v juniorské QMJHL se přesunul do AHL, v které má za tři sezony na kontě 192 utkání a 79 bodů (14+65).