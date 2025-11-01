Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Nečas třemi body táhl Colorado k výhře proti Vegas, gól Hertla domácím nestačil

Autor: ,
  7:02
Hokejový útočník Martin Nečas třemi body za gól a dvě asistence řídil výhru Colorada 4:2 na ledě Vegas a stal se první hvězdou zápasu. Tomáš Hertl se podepsal pod oba góly poražených Golden Knights a také on se vešel mezi tři nejlepší hráče utkání. Brankář Lukáš Dostál 26 zákroky pomohl Anaheimu k výhře 5:2 nad Detroitem.
Útočník Martin Nečas (vpravo) a obránce Cale Makar slaví gól Colorada proti...

Útočník Martin Nečas (vpravo) a obránce Cale Makar slaví gól Colorada proti Vegas. | foto: AP

Útočník Vegas Tomáš Hertl kontroluje puk během utkání proti Coloradu.
Útočník Colorada Martin Nečas vede puk během utkání proti Vegas.
Útočník Detroitu Dylan Larkin kontroluje puk poblíž branky Anaheimu, situaci...
Brankář Anaheimu Lukáš Dostál slaví se spoluhráči výhru proti Detroitu.
6 fotografií

Nečas naskočil poprvé po podpisu nové osmileté smlouvy, která mu každý rok v průměru zajistí 11,5 milionu dolarů, a proti Vegas se na ledě činil. „Dneska mu to chutnalo,“ všiml si i trenér Jared Bednar.

Hbité české křídlo na první bod v zápase čekalo jen 41 vteřin. V levém kruhu pro vhazování se Nečas opřel do křižné nahrávky Calea Makara a z první rány zápasu prostřelil gólmana Carla Lindboma. Prosadil se poosmé v sezoně a potvrdil své postavení mezi nejlepšími střelci ligy.

Nečas doufal: Podepište mě! S výjimečným týmem chce v novém domově Stanley Cup

Zbylé dva body si produktivní český útočník schoval do třetí třetiny. V její polovině odpověděl na přesilovkový zásah krajana Hertla. Po individuálním průniku předložil puk obránci Brentu Burnsovi a bek, jenž v NHL načíná už svou 22. sezonu, prvním gólem v dresu Colorada zvýšil na 3:1.

„Jsem rád, že to dopadlo, protože v první třetině zavezl puk do pásma dost podobně, já si ale nenajel do střelecké pozice. Na střídačce mi to vysvětlil a podruhé už jsem se nenechal pobízet. Udělal to skvěle, je hezké vidět, jak se mu daří,“ zmínil Burns, který s českým útočníkem strávil předchozí tři sezony v Carolině.

O necelé dvě minuty později vrátil domácí do hry Hertl, jenž svým druhým bodem v zápase připravil gól Mitchellu Marnerovi, poslední slovo v souboji produktivních Čechů měl ale opět Nečas.

Rodák z Nového Města na Moravě v oslabení vybojoval puk v obranném pásmu, posunul ho Makarovi a ten téměř přes celé hřiště uzavřel skóre na 4:2. „Byli agresivní, chodili do branky a prali se o dorážky, to rozhodlo, protože přesně tento způsob hry nám chyběl. Občas to musíme zjednodušit,“ zmínil po zápase Hertl, jenž vylepšil svou sezonní bilanci na pět branek a šest asistencí.

Colorado se díky výhře posunulo do čela Západní konference, Vegas na Avalanche ze čtvrtého místa ztrácí tři body. „Znovu jsme porazili špičkový tým. Měli jsme skvělý přístup a došli jsme si pro výhru, tak to má vypadat,“ chválil Burns výkon Avalanche.

Brankář Dostál se dostává do skvělé formy. Z deseti zápasů Anaheimu jich odchytal hned osm a pouze třikrát nedostal úspěšnost zákroků nad 90 procent. V pátečním programu pomohl Anaheimu k výhře nad Detroitem 26 zásahy, blýskl se úspěšností 92 procent a radoval se ze čtvrtého vítězství v ročníku.

Vítězství 5:2 řídil čtyřmi body za gól a tři asistence Leo Carlsson. Dvěma přesnými zásahy se blýskl Troy Terry. Ducks se na Západě posunuli na osmé místo, na druhý Utah ale ztrácí pouhé tři body. Spolu se Seattlem navíc mají odehráno z celé konference nejméně zápasů. Red Wings jsou na Východě čtvrtí.

Možnost posunu do elitní osmičky nevyužil Washington, který doma podlehl NY Rangers 1:3. Český gólman David Rittich sledoval výhru newyorského celku pouze ze střídačky. Přednost v brance dostal Ilja Sorokin, který v duelu zlikvidoval 22 střel domácích Capitals.

NHL
31. 10. 2025 21:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)
Góly:
42:51 Hertl (Theodore, Marner)
52:01 Marner (Hertl, Hutton)
Góly:
00:40 Nečas (Makar, D. Toews)
24:31 Nelson (Drury)
50:22 Burns (Nečas)
58:22 Makar (Nečas, MacKinnon)
Sestavy:
Lindbom (Schmid) – McNabb (A), Theodore, Hutton, Whitecloud, Lauzon, Korczak – Barbašev, Eichel (A), Holtz – Saad, W. Karlsson (A), R. Smith – Dorofejev, Hertl, Marner – Reinhardt, Howden, Kolesar.
Sestavy:
Wedgewood (Blackwood) – D. Toews, Makar (A), Manson, Burns, Solovjov, Malinski – Lehkonen, MacKinnon (A), Nečas – Colton, Nelson, Ničuškin – Landeskog (C), Drury, Olofsson – Kelly, Bardakov, Brindley.

Rozhodčí: Rehman, Schrader – Mills, Gibbons

Počet diváků: 17889

NHL
1. 11. 2025 0:00
Washington Capitals Washington Capitals : New York Islanders New York Islanders 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Góly:
24:48 Wilson (Chychrun, M. Roy)
Góly:
34:58 Pageau (Holmström)
44:29 Horvat (Heineman, Pulock)
58:44 Barzal (Pelech)
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – Fehérváry, Carlson (A), Chychrun, M. Roy, T. van Riemsdyk, Chisholm – Ovečkin (C), McMichael, Leonard – Protas, Dubois, Wilson (A) – Milano, Lapierre, Beauvillier – Duhaime, Dowd, Sourdif.
Sestavy:
Sorokin (Rittich) – Pelech, Pulock (A), Schaefer, Mayfield, Romanov, DeAngelo – Drouin, Horvat (A), Heineman – Palmieri, Barzal, Ritchie – Lee (C), Pageau, Holmström – MacLean, Cizikas, Duclair.

Rozhodčí: Lee, MacPhee – Hughes, MacPherson

Počet diváků: 16471

NHL
1. 11. 2025 3:00
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
Góly:
04:53 Terry (Helleson, Leo Carlsson)
12:24 Leo Carlsson (Terry, Trouba)
26:35 McTavish (Zellweger, C. Gauthier)
40:55 Kreider (C. Gauthier, Leo Carlsson)
57:28 Terry (Leo Carlsson)
Góly:
08:19 Raymond (Larkin, DeBrincat)
35:25 DeBrincat (Raymond, Seider)
Sestavy:
Dostál (Mrázek) – LaCombe, Helleson, Zellweger, Trouba, Minťukov, I. Moore – Kreider, Leo Carlsson, Terry – C. Gauthier, McTavish, Sennecke – Vatrano, Poehling, Killorn – R. Johnston, Nesterenko, Colangelo.
Sestavy:
Gibson (Talbot) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Hamonic – Finnie, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Kasper, Appleton – Copp, Compher, Berggren – E. Söderblom, Rasmussen, J. van Riemsdyk.

Rozhodčí: McCauley, Syvret – Apperson, Brisebois

Počet diváků: 15000

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Kolín vs. ZlínHokej - 18. kolo - 1. 11. 2025:Kolín vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
1. 11. 16:00
  • 2.40
  • 4.09
  • 2.40
Litoměřice vs. SokolovHokej - 18. kolo - 1. 11. 2025:Litoměřice vs. Sokolov //www.idnes.cz/sport
1. 11. 17:00
  • 1.70
  • 4.41
  • 3.84
Pardubice B vs. TřebíčHokej - 18. kolo - 1. 11. 2025:Pardubice B vs. Třebíč //www.idnes.cz/sport
1. 11. 17:00
  • 2.57
  • 4.10
  • 2.25
Vsetín vs. TáborHokej - 18. kolo - 1. 11. 2025:Vsetín vs. Tábor //www.idnes.cz/sport
1. 11. 17:00
  • 1.60
  • 4.51
  • 4.39
Frýdek-M. vs. PřerovHokej - 18. kolo - 1. 11. 2025:Frýdek-M. vs. Přerov //www.idnes.cz/sport
1. 11. 17:00
  • 2.10
  • 4.20
  • 2.76
Boston vs. CarolinaHokej - - 1. 11. 2025:Boston vs. Carolina //www.idnes.cz/sport
1. 11. 18:00
  • 3.52
  • 4.26
  • 1.90
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Horáckou arénu otevře hokej. Má obří LED kostku a v Česku nevídané mantinely

Nejen kulturní akce a zápasy prvoligových hokejistů Dukly Jihlava, ale také další významné sportovní události. To vše by měla hostit Horácká aréna, nová multifunkční hala v Jihlavě, kde se v sobotu...

Hokejová Jihlava má nového majitele, supermoderní halu. A teď chce do extraligy

Sobota 25. října 2025 vstoupí do historie jako den, kdy se do Jihlavy po více než třech letech vrátil hokej. Ve zbrusu nové Horácké areně, multifunkční hale za 2,2 miliardy korun, místní Dukla...

Nečas mezi boháči, předčil i Pastrňáka. Podívejte se, kdo v NHL bere víc než oni

Dočkal se. A jak se ukázalo, období plné všemožných dohadů, spekulací či zvěstí o případném odchodu se vyplatilo strpět. Martin Nečas podpisem nové smlouvy s Coloradem (na osm let za 92 milionů...

Balík pro Nečase. Český rekord! Rychlík z Vysočiny prodloužil smlouvu v Coloradu

Jeden podpis rozptýlil vleklou nejistotu. Po měsících plamenných spekulací je jasné, že Denver nebude pro hokejistu Martina Nečase pouhou přestupní stanicí. Hbité křídlo ve čtvrtek uzavřelo s klubem...

Pardubice padly v Olomouci. Liberec otočil utkání s Kometou, Kladno prožilo kolaps

Hokejová extraliga má za sebou 18. kolo. Zrodil se v něm nejeden zajímavý výsledek. Mistrovská Kometa padla na ledě Liberce 3:4, ačkoliv třikrát vedla. Podobně na tom je i Kladno, které neudrželo...

Sparťané se pomstili za září, Kanaďan Shore se dostal na metu gólu na zápas

Dva zápasy a čtyři góly. V NHL byl na tripy zvyklý a možná tento moravský dvojboj Devinu Shoremu vlil novou krev do žil. Kanadský útočník nejprve ve středu vystřelil dvěma zásahy výhru Pražanů ve...

1. listopadu 2025  7:58

Nečas třemi body táhl Colorado k výhře proti Vegas, gól Hertla domácím nestačil

Hokejový útočník Martin Nečas třemi body za gól a dvě asistence řídil výhru Colorada 4:2 na ledě Vegas a stal se první hvězdou zápasu. Tomáš Hertl se podepsal pod oba góly poražených Golden Knights a...

1. listopadu 2025  7:02

POHLED: Netrefil jackpot. Nebude kapitán. Nepotěšil krajany. Udělal Nečas chybu?

Premium

Klidně mohl zkasírovat ještě o deset milionů dolarů víc. V jiném klubu NHL by mu na dres časem přišili céčko. V Bostonu by ho nadšeně přivítali kumpáni David Pastrňák s Pavlem Zachou. Hokejista...

1. listopadu 2025

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

31. října 2025  19:07,  aktualizováno  21:03

Běž na tribunu! Hvězdného Rusa vykázal trenér přímo během zápasu, kritika sílí

Stále platí za zvučné jméno. Jenže ruský hokejista Jevgenij Kuzněcov přitahuje také problémy. S výkony útočníka Magnitogorsku panuje nespokojenost, která vyústila v netradiční tah střídačky. Trenér...

31. října 2025  15:09

Další incident záhy po otevření jihlavské arény, fanoušci napadli člena ostrahy

Jen se v Jihlavě otevřela nová Horácká aréna, stala se dějištěm hned několika incidentů. Po poničených toaletách začali policisté vyšetřovat i napadení člena ostrahy. K tomu došlo v úterý při zápase...

31. října 2025  14:10,  aktualizováno  15:01

Ligový lídr hlavním dodavatelem. Z Davosu berou Švýcaři na Karjalu devět hokejistů

Patnáct vicemistrů světa z let 2018, 2024 či z letoška zařadil do nominace na Finské hry v Tampere trenér švýcarských hokejistů Patrick Fischer. Ve čtyřiadvacetičlenném kádru na první díl série Euro...

31. října 2025  15:01

Na olympiádu pro medaili. Hertl přemýšlí odvážně, ale sám ví, že musí zůstat zdravý

V již oznámené šestičlenné nominaci sice nefiguruje, ale řekněte sami. Vy si snad dokážete představit, že by Tomáš Hertl, jeden z nejlepších českých hokejistů a druhý centr silného Vegas, nejel na...

31. října 2025  13:20

Nečas doufal: Podepište mě! S výjimečným týmem chce v novém domově Stanley Cup

V klubu je od ledna, po boku hvězdných spoluhráčů se adaptoval velmi rychle. I proto dával Martin Nečas opakovaně najevo, že Colorado nechce opustit. A tak v posledních týdnech zadoufal: „Podepište...

31. října 2025  9:34

Litvínovský asistent Ptáček: Kluci začali žrát led. A nejistotu hodili za hlavu

Není to žádná erupce, dobrý odrazový můstek ovšem ano. Hokejisté Litvínova po trenérských škatulatech obživli, vyhráli dva z posledních tří zápasů a snaží se smýt cejch extraligového otloukánka....

31. října 2025  9:15

Uzdravený Čerešňák je zpět. Pardubická marodka je však stále početná

Do sestavy pardubických hokejistů už v pátek proti Kladnu naskočí Peter Čerešňák. Návrat slovenského zadáka však neznamená, že trable Dynama se zraněními končí. „Od začátku sezony se nám staví do...

31. října 2025  7:52

Za sudími jezdím nerad. A když už, tak jsem slušný, líčí budějovický kapitán Beránek

Ahoj, kapitáne. To je pozdrav, na který si Martin Beránek nadále zvyká. Útočník českobudějovických hokejistů zaskakuje na této pozici za zraněného Michala Bulíře. Céčko na dresu si užívá, ale stále...

31. října 2025  7:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.