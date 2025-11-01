Nečas naskočil poprvé po podpisu nové osmileté smlouvy, která mu každý rok v průměru zajistí 11,5 milionu dolarů, a proti Vegas se na ledě činil. „Dneska mu to chutnalo,“ všiml si i trenér Jared Bednar.
Hbité české křídlo na první bod v zápase čekalo jen 41 vteřin. V levém kruhu pro vhazování se Nečas opřel do křižné nahrávky Calea Makara a z první rány zápasu prostřelil gólmana Carla Lindboma. Prosadil se poosmé v sezoně a potvrdil své postavení mezi nejlepšími střelci ligy.
|
Nečas doufal: Podepište mě! S výjimečným týmem chce v novém domově Stanley Cup
Zbylé dva body si produktivní český útočník schoval do třetí třetiny. V její polovině odpověděl na přesilovkový zásah krajana Hertla. Po individuálním průniku předložil puk obránci Brentu Burnsovi a bek, jenž v NHL načíná už svou 22. sezonu, prvním gólem v dresu Colorada zvýšil na 3:1.
„Jsem rád, že to dopadlo, protože v první třetině zavezl puk do pásma dost podobně, já si ale nenajel do střelecké pozice. Na střídačce mi to vysvětlil a podruhé už jsem se nenechal pobízet. Udělal to skvěle, je hezké vidět, jak se mu daří,“ zmínil Burns, který s českým útočníkem strávil předchozí tři sezony v Carolině.
O necelé dvě minuty později vrátil domácí do hry Hertl, jenž svým druhým bodem v zápase připravil gól Mitchellu Marnerovi, poslední slovo v souboji produktivních Čechů měl ale opět Nečas.
Rodák z Nového Města na Moravě v oslabení vybojoval puk v obranném pásmu, posunul ho Makarovi a ten téměř přes celé hřiště uzavřel skóre na 4:2. „Byli agresivní, chodili do branky a prali se o dorážky, to rozhodlo, protože přesně tento způsob hry nám chyběl. Občas to musíme zjednodušit,“ zmínil po zápase Hertl, jenž vylepšil svou sezonní bilanci na pět branek a šest asistencí.
Colorado se díky výhře posunulo do čela Západní konference, Vegas na Avalanche ze čtvrtého místa ztrácí tři body. „Znovu jsme porazili špičkový tým. Měli jsme skvělý přístup a došli jsme si pro výhru, tak to má vypadat,“ chválil Burns výkon Avalanche.
Brankář Dostál se dostává do skvělé formy. Z deseti zápasů Anaheimu jich odchytal hned osm a pouze třikrát nedostal úspěšnost zákroků nad 90 procent. V pátečním programu pomohl Anaheimu k výhře nad Detroitem 26 zásahy, blýskl se úspěšností 92 procent a radoval se ze čtvrtého vítězství v ročníku.
Vítězství 5:2 řídil čtyřmi body za gól a tři asistence Leo Carlsson. Dvěma přesnými zásahy se blýskl Troy Terry. Ducks se na Západě posunuli na osmé místo, na druhý Utah ale ztrácí pouhé tři body. Spolu se Seattlem navíc mají odehráno z celé konference nejméně zápasů. Red Wings jsou na Východě čtvrtí.
Možnost posunu do elitní osmičky nevyužil Washington, který doma podlehl NY Rangers 1:3. Český gólman David Rittich sledoval výhru newyorského celku pouze ze střídačky. Přednost v brance dostal Ilja Sorokin, který v duelu zlikvidoval 22 střel domácích Capitals.
42:51 Hertl (Theodore, Marner)
52:01 Marner (Hertl, Hutton)
00:40 Nečas (Makar, D. Toews)
24:31 Nelson (Drury)
50:22 Burns (Nečas)
58:22 Makar (Nečas, MacKinnon)
Lindbom (Schmid) – McNabb (A), Theodore, Hutton, Whitecloud, Lauzon, Korczak – Barbašev, Eichel (A), Holtz – Saad, W. Karlsson (A), R. Smith – Dorofejev, Hertl, Marner – Reinhardt, Howden, Kolesar.
Wedgewood (Blackwood) – D. Toews, Makar (A), Manson, Burns, Solovjov, Malinski – Lehkonen, MacKinnon (A), Nečas – Colton, Nelson, Ničuškin – Landeskog (C), Drury, Olofsson – Kelly, Bardakov, Brindley.
Rozhodčí: Rehman, Schrader – Mills, Gibbons
Počet diváků: 17889
24:48 Wilson (Chychrun, M. Roy)
34:58 Pageau (Holmström)
44:29 Horvat (Heineman, Pulock)
58:44 Barzal (Pelech)
L. Thompson (C. Lindgren) – Fehérváry, Carlson (A), Chychrun, M. Roy, T. van Riemsdyk, Chisholm – Ovečkin (C), McMichael, Leonard – Protas, Dubois, Wilson (A) – Milano, Lapierre, Beauvillier – Duhaime, Dowd, Sourdif.
Sorokin (Rittich) – Pelech, Pulock (A), Schaefer, Mayfield, Romanov, DeAngelo – Drouin, Horvat (A), Heineman – Palmieri, Barzal, Ritchie – Lee (C), Pageau, Holmström – MacLean, Cizikas, Duclair.
Rozhodčí: Lee, MacPhee – Hughes, MacPherson
Počet diváků: 16471
04:53 Terry (Helleson, Leo Carlsson)
12:24 Leo Carlsson (Terry, Trouba)
26:35 McTavish (Zellweger, C. Gauthier)
40:55 Kreider (C. Gauthier, Leo Carlsson)
57:28 Terry (Leo Carlsson)
08:19 Raymond (Larkin, DeBrincat)
35:25 DeBrincat (Raymond, Seider)
Dostál (Mrázek) – LaCombe, Helleson, Zellweger, Trouba, Minťukov, I. Moore – Kreider, Leo Carlsson, Terry – C. Gauthier, McTavish, Sennecke – Vatrano, Poehling, Killorn – R. Johnston, Nesterenko, Colangelo.
Gibson (Talbot) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Hamonic – Finnie, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Kasper, Appleton – Copp, Compher, Berggren – E. Söderblom, Rasmussen, J. van Riemsdyk.
Rozhodčí: McCauley, Syvret – Apperson, Brisebois
Počet diváků: 15000