Smrt oblíbeného lumpa. Příbuzní marně kvapili do špitálu. Stanley Cup se nedohrál

Fotogalerie 2

Hokejista Joe Hall v roce 1917 | foto: volné díloCreative Commons

Karel Knap
  12:00
Místo jásotu jenom bolest, strach a truchlení. Místo reportáže z horlivě vyhlíženého hokejového utkání v novinách krajně znepokojující zpráva. Místo vyvrcholení pustá prázdnota. Místo tradičního křepčení s pohárem pohřeb. Pouze jednou v dějinách skončilo finále Stanley Cupu tak ponuře – v březnu 1919. Bez vítěze. S lidskou obětí jménem Joe Hall.

Hokejové tragédie

Tesknou kapitolu hokejové historie nedávno připomněla choroba s názvem covid-19, která uťala základní část NHL v sezoně 2019/20.

O 101 let dřív řádila na planetě Zemi nemoc, jež se šířila podobně čile – španělská chřipka. Mezi roky 1918 a 1920 připravila o život 50 až 100 milionů lidí na všech obydlených světadílech.

A taky zamezila dohrání napínavé série mezi Montreal Canadiens, šampiony NHL, a Seattle Metropolitans, vítězi Pacific Coast Hockey Association.

Manažer George Kennedy, též zmožený úporným onemocněním, se vzdal Stanley Cupu ve prospěch rivala. Jeho protějšek Pete Muldoon ho ovšem za daných podmínek kavalírsky nepřijal.

A dalších více jak 50 000 prémiových textů...
titulek

Když srdce pukne žalem. Hrdinu zastavila hrozná smůla, bez hokeje nemohl dál žít

Howie Morenz, bývalý kanadský útočník a trojnásobný vítěz Stanley Cupu.

Ta zpráva zněla naprosto neuvěřitelně. Šokovala. Letěla po montrealských ulicích jako přízrak....

Smrt po potyčce. Protiva Sawchuk chytal jako bůh, ukrutně trpěl a kdekoho štval

Terry Sawchuk v brance Los Angeles Kings se svou ikonickou maskou.

Málokterá sportovní kariéra je tak úžasně magická i ukrutně tragická jako ta, kterou prožil Terry...

Česká oběť havárie v SSSR. Stalin junior pád letadla ve sněhové bouři utajil

Zdeněk Zikmund (pátý zleva) byl po druhé světové válce hvězdou a kapitánem...

Podobně jako lékař Jurij Živago z proslulého Pasternakova románu se v nemilosrdné mašinerii ruských...

Mlátička Bill. Hrdina z kultovní písničky dal historický gól. A záhadně zmizel

Bill Barilko se spoluhráči z Toronta po vítězném finále Stanley Cupu v roce...

Zrovna se ocitl na vrcholu blaha. Hokejista Bill Barilko na jaře 1951 rozhodl finále Stanley Cupu a...

Tuberkulóza! Při Vézinově loučení s kabinou vládl smutek, až se srdce svírala

Hokejisté Montreal Canadiens na snímku z roku 1924

Z hokejových stadionů se do světa často šíří poutavé příběhy o povstáních dříve porobených hrdinů,...

Program a výsledky
Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

Kanada - USA 1:2P. Strhující bitva ve finále her, Američané berou zlato po 46 letech

Zlatí američtí hokejisté se svými medailemi ze zimních olympijských her v...

Mimořádný souboj na závěr. Olympijský turnaj hokejistů vyvrcholil očekávaným střetem zámořských gigantů. Zlaté medaile v Miláně ukořistili Američané, kteří se radují z celkového triumfu potřetí v...

Dojemné gesto Američanů. Slavili s dresem zesnulého kamaráda, na led vzali jeho děti

Dylan Larkin drží syna Johnnyho Gaudreaua Johnnyho juniora.

Už před olympiádou hlásili: „Budeme bojovat i za Johnnyho!“ Učinili tak už na loňském mistrovství světa a také turnaj v Miláně skončil stejně úspěšně. Američtí hokejisté zvládli těsné finále s...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Hokejista Joe Hall v roce 1917

Místo jásotu jenom bolest, strach a truchlení. Místo reportáže z horlivě vyhlíženého hokejového utkání v novinách krajně znepokojující zpráva. Místo vyvrcholení pustá prázdnota. Místo tradičního...

2. března 2026

Chtěl jsem jít pryč. Flek odbyl rozhovor, naštvaly ho otázky. Reportérce se omluvil

Brněnský útočník Jakub Flek v akci proti Kladnu.

Nešlo si nevšimnout, že po prohře 2:4 s Kladnem není dobře naladěný. Odsekával, nechtěl se vybavovat, zmohl se na čtyři krátké odpovědi, celý rozhovor stihl zhruba za půl minuty. „Taky jsem jenom...

2. března 2026  11:25

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

2. března 2026  10:52

Srdínko, ven! znělo stadionem. Zlín odvrátil blamáž, klid ale nemá

Radost zlínských hokejistů po utkání s Litoměřicemi.

Úleva z last minute postupu do předkola play off se mísila se vztekem ze sezony, která příznivcům hokejistů RI Okna Zlín zatím přinesla jen pramálo radosti.

2. března 2026  9:47

Rok 2026 a systém nevyblokuje hráče? Šéf Pirátů o kontumaci i rozšíření 1. ligy

Chomutov, 28.2. 2026, Piráti Chomutov - Jihlava, utkání první hokejové ligy,...

Piráti, sbohem! Anebo ne? Jejich majitel Jiří Sochor patří mezi spasitele chomutovského hokeje, letošní „ujetá“ sezona ho vyždímala jako citron a zvažoval konec, jenže emotivní záchrana první ligy ho...

2. března 2026  9:15

Rittich s Palátem slavili za Islanders, Dostál jede na vítězné vlně

TŘI ČEŠI V NHL. Zleva Adam Klapka Calgary pod dohledem dvojice Radko Gudas a...

V nedělních zápasech hokejové NHL z Čechů bodoval Ondřej Palát. Útočník Islanders asistoval u výhry 5:4 nad obhájci Stanley Cupu z Floridy, kterým v bráně New Yorku úspěšně čelil David Rittich. Výhru...

2. března 2026  7:16,  aktualizováno  8:15

Vítkovice? Ptejte se v létě, řekl Nestrašil. Extralize by podle něj slušelo posunutí čar

Třinečtí hokejisté David Musil a Andrej Nestrašil se v závěru třetí třetiny...

První gól dal a na třetí, vítězný Libora Hudáčka v prodloužení, nahrával. Andrej Nestrašil byl hlavní postavou nedělního derby mezi hokejisty Třince a Vítkovic. „Z naší strany to byl velmi dobrý...

1. března 2026  21:51

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

1. března 2026  20:11

Ryšavý o fair play: Mlčet, cítil bych se jako idiot. Trenér: Za nás to nebývalo

Martin Ryšavý v zápase s Kometou.

Martin Ryšavý, liška ryšavá? Kdepak, kladenský hokejista ukázal, že není prohnaný. Jeho gesto fair play zazářilo v nedělní bitvě s Kometou, a dokonce se nějaký čas zdálo, že Rytíře vyjde draho....

1. března 2026  19:13

Liberec prodloužil smlouvu s Galvasem. Jednoznačná priorita, zní z klubu

Tomáš Galvas patří k nejproduktivnějším obráncům extraligy.

Hokejový obránce Tomáš Galvas podepsal novou smlouvu v extraligovém Liberci. Dvacetiletý trojnásobný medailista z mistrovství světa juniorů má nyní kontrakt s Bílými Tygry do května 2028. Severočeši...

1. března 2026  17:03

Pivo a zabijačka. Uměli jsme dát tým do kupy, vzpomíná Lašák na Liberec

Ján Lašák při slavnostním ceremoniálu v Liberci k vyvěšení jeho dresu pod strop...

Před deseti lety pomohl hokejistům Liberce k zatím jedinému extraligovému titulu. Teď se brankář Ján Lašák pod Ještěd vrátil, aby přijal poctu nejvyšší – vyvěšení svého dresu pod strop liberecké...

1. března 2026  10:30

Vladař vychytal Pastrňáka, slavil také Dobeš. Nečas asistoval u obratu

Brankář Dan Vladař z Philadelphie

Bohatý sobotní program hokejové NHL otevřely předehrávané duely. Z českého pohledu byl nejatraktivnější souboj Philadelphie s Bostonem, ve kterém zazářil brankář Dan Vladař. Na výhře Flyers 3:1 se...

1. března 2026,  aktualizováno  9:17

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.