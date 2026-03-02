Smrt oblíbeného lumpa. Příbuzní marně kvapili do špitálu. Stanley Cup se nedohrál

Tesknou kapitolu hokejové historie nedávno připomněla choroba s názvem covid-19, která uťala základní část NHL v sezoně 2019/20.
O 101 let dřív řádila na planetě Zemi nemoc, jež se šířila podobně čile – španělská chřipka. Mezi roky 1918 a 1920 připravila o život 50 až 100 milionů lidí na všech obydlených světadílech.
A taky zamezila dohrání napínavé série mezi Montreal Canadiens, šampiony NHL, a Seattle Metropolitans, vítězi Pacific Coast Hockey Association.
Manažer George Kennedy, též zmožený úporným onemocněním, se vzdal Stanley Cupu ve prospěch rivala. Jeho protějšek Pete Muldoon ho ovšem za daných podmínek kavalírsky nepřijal.