Před pondělním zápasem NHL Flames s Torontem se v hale držela minuta ticha za oběti neštěstí, kterými byli hráči týmu Southern Alberta Mustangs.
Pozůstalým i spoluhráčům vyjádřila soustrast premiérka Alberty Danielle Smithová a také klub, za který osmnáctiletí JJ Wright a Cameron Casorso a sedmnáctiletý Caden Fine nastupovali. „Neexistují slova, která by dokázala vyjádřit náš zármutek. Tihle mladíci byli víc než jen hokejisté – byli to spoluhráči, synové, bratři, přátelé a milovaní členové rodiny Mustangů. Jsme rodina a dnes naše rodina truchlí,“ uvedl klub hrající soutěž U.S. Premier Hockey League.
V městské hale jeho představitelé vytvořili pietní místo s vystavenými dresy se jmény hráčů a třemi opřenými hokejkami.
Nehoda vyvolala v Kanadě vzpomínky na tragédii z dubna 2018, při níž se autobus s mládežnickým hokejovým výběrem srazil rovněž s tahačem. Tehdy nehodu nepřežilo 16 lidí a dalších 13 utrpělo zranění.