Tragédie v Kanadě. Při střetu s náklaďákem zemřeli tři juniorští hokejisté

Autor: ,
  10:11
Kanadským hokejem otřásla tragická autonehoda, při níž v pondělí cestou na trénink zahynuli tři juniorští hráči. Střet osobního automobilu s tahačem nepřežili talentovaní hokejisté ve věku 17 a 18 let. Havárie se stala ve Stavely v provincii Alberta zhruba hodinu cesty od Calgary. Řidič náklaďáku podle médií vyvázl s menším zraněním.

Vyvěšené dresy na památku JJ Wrighta, Camerona Casorsa a Cadena Finea. | foto: Stavely Agricultural Society / Facebook

Před pondělním zápasem NHL Flames s Torontem se v hale držela minuta ticha za oběti neštěstí, kterými byli hráči týmu Southern Alberta Mustangs.

Pozůstalým i spoluhráčům vyjádřila soustrast premiérka Alberty Danielle Smithová a také klub, za který osmnáctiletí JJ Wright a Cameron Casorso a sedmnáctiletý Caden Fine nastupovali. „Neexistují slova, která by dokázala vyjádřit náš zármutek. Tihle mladíci byli víc než jen hokejisté – byli to spoluhráči, synové, bratři, přátelé a milovaní členové rodiny Mustangů. Jsme rodina a dnes naše rodina truchlí,“ uvedl klub hrající soutěž U.S. Premier Hockey League.

V městské hale jeho představitelé vytvořili pietní místo s vystavenými dresy se jmény hráčů a třemi opřenými hokejkami.

Nehoda vyvolala v Kanadě vzpomínky na tragédii z dubna 2018, při níž se autobus s mládežnickým hokejovým výběrem srazil rovněž s tahačem. Tehdy nehodu nepřežilo 16 lidí a dalších 13 utrpělo zranění.

Tragédie v Kanadě. Při střetu s náklaďákem zemřeli tři juniorští hokejisté

