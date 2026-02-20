Premium

Smolaře Chytila čeká pauza, v obličeji má zlomeninu. Lékaři zvažují operaci

  23:51
Hokejový útočník Filip Chytil z Vancouveru má po zásahu puku do obličeje zlomeninu a čeká ho další pauza. Lékaři zvažují, zda bude potřebovat operaci. Další z řady zranění utrpěl šestadvacetiletý centr na středečním tréninku. Jak dlouho může být Chytil mimo hru, trenér Adam Foote nezmínil.
„Je to pro něj vážně smůla. Specialisté nyní řeší, zda bude nutná operace,“ řekl Foote.

Chytil hrál naposledy začátkem února na ledě Utahu, z něhož předčasně odstoupil kvůli blíže nespecifikovanému zdravotnímu problému. Poslední zápas kanadského celku před olympijskou přestávkou pak vynechal kvůli potížím s migrénami. V úterý byl na prvním tréninku Canucks po olympijské pauze s týmem zpátky na ledě, zatím v bezkontaktním dresu.

Další smůla pro Chytila, při tréninku ho do tváře trefil puk. Mrázkovi skončila sezona

Ve středu ale trénink nedokončil, když ho zasáhl do tváře puk, který měl vypálit kanonýr Brock Boeser. „Puk se nejprve zvedl o něčí brusli a pak se odrazil od mantinelu, tak snad se tím trochu zpomalil. Nevím, zda šel potom ještě přes hledí jeho helmy, nebo rovnou pod něj,“ popsal Foote.

Chytil se přitom vrátil 23. ledna do hry po více než třech měsících. Rodák z Kroměříže nastoupil předtím naposledy v druhé polovině října proti Washingtonu, kdy ho srazil útočník Capitals Tom Wilson.

Účastník tří světových šampionátů nakonec vynechal kvůli dalšímu otřesu mozku, které jeho kariéru v NHL zbrzdily už několikrát, 44 zápasů. Před zraněním vstřelil Chytil v šesti zápasech tři góly, od návratu do sestavy nebodoval.

Právě kvůli dlouhé zdravotní pauze a nejistému termínu návratu ho nezařadil kouč české reprezentace Radim Rulík do nominace na olympijský turnaj v Miláně.

Petr: Připadal jsem si jako v Masterchefovi. Reichel v kritické situaci pomůže

Litvínov,7. 8. 2025. Verva Litvínov - Rytíři Kladno, příprava. Jakub Petr,...

Nechce, aby to vyznělo jako berlička, ale když se kouč Jakub Petr ohlíží za příčinami pádu hokejového Litvínova do baráže o extraligu, často zmiňuje chatrné zdraví týmu. Někdy se cítil jako v...

19. února 2026  9:36

Nemá v Evropě obdoby, rozplývají se hokejisté nad novou třebíčskou arénou

Zimní stadion města Třebíče – KHNP Aréna hlásí, že k dokonalé proměně už chybí...

Necelé dva roky trvala rekonstrukce třebíčského hokejového stánku, nyní je u konce. Novotou zářící třebíčská aréna už má za sebou úspěšnou kolaudaci. Konečný výsledek předčil očekávání, podle mnohých...

19. února 2026  8:56

