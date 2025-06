„Býval jsem krutihlav, ale i zásluhou mentálního tréninku se Zdeňkem Orctem si už z gólů nedělám hlavu,“ přiznal třiadvacetiletý objev, který podepsal roční nováčkovskou smlouvu. Díky ní si může vydělat 872 tisíc dolarů. Ocitl se v ráji, neboť Bruins sdílejí arénu s basketbalovými Celtics a on je do NBA zažraný skoro jako do hokeje.

Pomůže vám flegmatická povaha ustát tlak, který v NHL je?

Doufám. Myslím, že jo. Hodněkrát jsem říkal, že se snažím tlak si nepřipouštět. Samozřejmě tam bude ještě větší. Moje povaha by mi mohla pomoct. Blbý gól? Dal jsem se do brány, takže góly prostě budou.