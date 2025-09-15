Premium

Zajíček očaroval Boston. Líbily se betony i výkon: Chytal úžasně, chválil ho trenér

  14:44
Sotva usedl do kabiny a rozepnul si tašku, stal se z něj hit. Zpoza zipu mu totiž koukaly černožluté betony, tedy přesně v barvách Bostonu. „Jo, vyslechl jsem si spoustu dobrých komentářů!“ pravil hokejový brankář Šimon Zajíček. Později si odbyl i premiéru v brance Bruins, po níž se rovněž dočkal chvály.
Zapsal ji o víkendu na nováčkovském turnaji, kde se postavil do branky proti mladíkům z Pittsburghu. Ačkoliv se z vítězství radovat nemohl (1:2), pochytal 30 ze 32 střel soupeře.

„Pro mě to byl docela dobrý zápas, hráli jsme slušně, kluci zblokovali hodně střel,“ pochvaloval si.

I tak ale čelil několika složitým situacím, musel si poradit se samostatnými úniky, rychlými protiútoky i zmatky před brankovištěm.

Pomohlo, že už nejsem krutihlav. Brankář Zajíček o Bostonu i vášni pro NBA

„Působil klidně a vyrovnaně. Zkrátka jako prověřený profesionál. Trenéři brankářů nám říkali, že v něm něco je. Jsme zvědaví, kam to s ním povede,“ prohlásil asistent generálního manažera Jamie Langenbrunner.

„Podle mě chytal úžasně. Vypadá to, že pro nás bude dobrým brankářem,“ říkal o něm kouč Ryan Mougenel, jenž vede farmářský celek Providence.

Právě v něm Zajíček velmi pravděpodobně načne sezonu. Nejspíše v pozici dvojky za zkušenějším Michaelem DiPietrem, který si ovšem chce na kempu říct o povýšení do áčka.

Boston má navíc tři brankáře s jednocestnou smlouvou (Swayman, Korpisalo, DiPietro) a nepřekvapilo by, kdyby například Joonase Korpisala vedení klubu vyměnilo.

Pokud by se tak stalo, rodák z Frýdlantu by dostal daleko větší prostor. O vytížení se ale s trenéry doposud nebavil, nikdo mu nic neslíbil.

„Jen už jsem se sem konečně chtěl dostat, teď chci na ledě nechat sto procent, nic víc. Vždycky jsem toužil o tom podívat se do Ameriky, je to pro mě sen,“ pravil Zajíček.

V posledních třech sezonách se v Litvínově vypracoval mezi extraligovou špičku, reprezentační kouč Radim Rulík si jej vícekrát vytáhl i do národního týmu.

Odložený gólman Pastrňákovým parťákem. Zajíčkův zázračný růst očima trenéra

Po sezoně o něj usilovalo několik týmů ze zámoří, Zajíček měl ale jasno. „Jsem rád, že jsem si vybral Boston,“ potvrdil po premiéře.

Možná z malinkaté části i kvůli ohlasům, jaké na něj mířily ještě před tím, než se vůbec poprvé postavil do brankoviště.

Z kabiny totiž vyšel v perfektně sladěných bostonských barvách. Žlutočerné betony vzbudily u fanoušků velký ohlas, stejně tak i u tamních reportérů, kteří se Zajíčka ihned ptali, zdali si je nechal vyrobit kvůli Bruins.

„No, můj předchozí tým, Litvínov, měl stejné klubové barvy. Ale hodí se i sem!“ nechtěl zklamat dotazující se.

Trenéra Mougenela ale zaujal především výkonem. Což musí Zajíčka těšit daleko více. Dokonce se dočkal i jednoho srovnání.

„Hodně mi připomíná Dana Vladaře, který byl u nás fantastický,“ vzpomněl si na Zajíčkova už poměrně dávného předchůdce v Providence.

„Oba jsou to Češi a zdá se, že miluje hokej. Je plný života, což je povzbuzující. Těším se na spolupráci s ním,“ zakončil Mougenel.

Ta začala minulý týden, pokračovat bude na předsezonním kempu. Sezona farmářské AHL začíná Providence 11. října.

