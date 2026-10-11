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Kuriózní moment českého brankáře. Dal gól, ale děkovat mohl hlavně soupeřům

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  10:01
Šimon Zajíček v dresu Providence Bruins.

Šimon Zajíček v dresu Providence Bruins. | foto: AHL (American Hockey League)

Hokejový brankář Šimon Zajíček, který má v NHL smlouvu s Bostonem, v létě...
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Mnohem větší radost měl z předvedeného výkonu a jasného vítězství 6:2. Šimonu Zajíčkovi se ale zároveň povedl kousek, který většina hokejových brankářů marně nahání celou kariéru. Gólman Providence, farmy Bostonu, se v AHL zapsal mezi střelce.

Primárně šlo o zásluhu soupeřů, Zajíček jen dělal svou práci. V závěru utkání za stavu 4:2 držel Bruins proti šesti hráčům Charlotte, kteří se nepříznivý stav ještě snažili zvrátit.

Místo toho si sami zasadili definitivní ránu.

Český brankář srazil pokus od modré čáry k zadnímu mantinelu, kam si dojel Cole Reinhardt. Vybíral si volné spoluhráče, situaci ale nakonec vyřešil tak nešťastně, že musel společně s ostatními sledovat, jak puk přes celé kluziště míří do branky Checkers.

Ukázkový vlastňák, ve statistikách ale gól dle hokejových pravidel připadl soupeři, který se kotouče dotkl jako poslední. A tím byl právě zasahující Zajíček.

Připsal si cenný zápis do klubové historie, v Providence se málokdy vídaný počin dosud žádnému brankáři nepodařil.

Českého střelce na tomto postu ale AHL pamatuje. Lukáš Dostál v březnu 2022 skóroval na farmě Anaheimu v San Diegu, utkání proti Coloradu tehdy ozdobil i jedenapadesáti zákroky.

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Zajíček, bývalá opora Litvínova, pochytal třicet pokusů Charlotte. Dočkal se prvního vítězství v sezoně, ze dvou duelů zatím drží úspěšnost zákroků nad hranicí čtyřiadevadesáti procent (94,3 %).

O místo mezi třemi tyčemi v nové sezoně bojuje s krajanem Jiřím Paterou. Zatím se střídají, mají velmi solidní čísla, trenérům v Providence výběr jedničky pořádně stěžují.

Oba zároveň pokukují po šanci v NHL, po povolávacím rozkazu z tábora Bostonu, kde tvoří brankářskou dvojici americký reprezentant Jeremy Swayman a náhradník Michael DiPietro.

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„Nikdy nevíte, kdy může zaznít vaše jméno. Budu se o to prát, uvidíme, co přijde,“ hlásil pětadvacetiletý Zajíček v létě.

Na premiéru mezi zámořskou elitou stále čeká, o dva roky starší Patera už nastřádal osm startů za Vegas a jeden za Vancouver.

Pokud některý z gólmanů Bruins bude nucen absentovat, volba padne na jednoho z nich. A kapitán David Pastrňák s Pavlem Zachou přivítají v kabině dalšího Čecha.

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