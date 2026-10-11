Kuriózní moment českého brankáře. Dal gól, ale děkovat mohl hlavně soupeřům

Primárně šlo o zásluhu soupeřů, Zajíček jen dělal svou práci. V závěru utkání za stavu 4:2 držel Bruins proti šesti hráčům Charlotte, kteří se nepříznivý stav ještě snažili zvrátit.
Místo toho si sami zasadili definitivní ránu.
Český brankář srazil pokus od modré čáry k zadnímu mantinelu, kam si dojel Cole Reinhardt. Vybíral si volné spoluhráče, situaci ale nakonec vyřešil tak nešťastně, že musel společně s ostatními sledovat, jak puk přes celé kluziště míří do branky Checkers.
GOALIE GOAL‼️ SIMON ZAJICEK GETS CREDIT FOR THE EMPTY NET GOAL‼️ https://t.co/itlEULQmu9— Providence Bruins (@AHLBruins) October 11, 2026
Ukázkový vlastňák, ve statistikách ale gól dle hokejových pravidel připadl soupeři, který se kotouče dotkl jako poslední. A tím byl právě zasahující Zajíček.
Připsal si cenný zápis do klubové historie, v Providence se málokdy vídaný počin dosud žádnému brankáři nepodařil.
Českého střelce na tomto postu ale AHL pamatuje. Lukáš Dostál v březnu 2022 skóroval na farmě Anaheimu v San Diegu, utkání proti Coloradu tehdy ozdobil i jedenapadesáti zákroky.
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Zajíček, bývalá opora Litvínova, pochytal třicet pokusů Charlotte. Dočkal se prvního vítězství v sezoně, ze dvou duelů zatím drží úspěšnost zákroků nad hranicí čtyřiadevadesáti procent (94,3 %).
O místo mezi třemi tyčemi v nové sezoně bojuje s krajanem Jiřím Paterou. Zatím se střídají, mají velmi solidní čísla, trenérům v Providence výběr jedničky pořádně stěžují.
Oba zároveň pokukují po šanci v NHL, po povolávacím rozkazu z tábora Bostonu, kde tvoří brankářskou dvojici americký reprezentant Jeremy Swayman a náhradník Michael DiPietro.
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„Nikdy nevíte, kdy může zaznít vaše jméno. Budu se o to prát, uvidíme, co přijde,“ hlásil pětadvacetiletý Zajíček v létě.
Na premiéru mezi zámořskou elitou stále čeká, o dva roky starší Patera už nastřádal osm startů za Vegas a jeden za Vancouver.
Pokud některý z gólmanů Bruins bude nucen absentovat, volba padne na jednoho z nich. A kapitán David Pastrňák s Pavlem Zachou přivítají v kabině dalšího Čecha.