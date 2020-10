Simon v NHL změní klub, Pittsburghu mu zřejmě nepředloží novou nabídku

Kluby NHL mají předložit kvalifikační nabídky všem svým chráněným volným hráčům nejpozději do středy 7. října. Krátce na to od pátku 9. října se totiž otevře trh s volnými hráči, mezi které Simon původně neměl patřit.

Věkově se řadí mezi chráněné volné hráče, na které mají stávající kluby přednostní právo ve vyjednávání o nové smlouvě. 26letému rodákovi z Prahy letos skončil dvouletý kontrakt na 750tisíc dolarů za sezonu. Jelikož má ale Simon právo využít pro další jednání arbitráže, pod tlakem platového stropu se generální manažer Penguins Jim Rutherford o víkendu nechal slyšet, že se budou muset s českým útočníkem nejspíše rozloučit.

Výsledek arbitráže by se nemusel vejít do finančních možností Penguins, kteří o víkendu již podepsali novou smlouvu s brankářem Tristanem Jarrym. Ten si polepšil na 3,5 milionu dolarů ročně (3letá smlouva na 10,5 milionu USD) a pro nadcházející ročník tak má tým kapitána Sidneyho Crosbyho pod stropem volných již jen 2,6 milionu. Na kvalifikační nabídku navíc kromě Simona čekají i Sam Lafferty a Anthony Angello.

„Dominik je právě tím hráčem, se kterým nám půjde těžko prodlužovat smlouva. Má práva k arbitráži a je těžké odhadovat, na jaké částky se to u ní může vyšplhat. Nemůžeme riskovat, že se dostaneme přes platový strop,“ řekl Rutherford v rozhovoru pro list Pittsburgh Post-Gazett.

Simon během pěti sezon v zámoří zvládl za první tým Pittsburghu 173 zápasů se ziskem 64 bodů (19+45). V play off přidal 12 startů (0+4). V nedávno skončené sezoně, kterou přerušila koronavirová pauza, vinou zranění ramene absolvoval jen 64 duelů s 22 body (7+15). Po podstoupené operaci již nezasáhl do restartu a následného play off, které pro Penguins skončilo nečekaně rychle výsledkem 1:3 na zápasy s Montrealem.



Simon se tak zařadí k dalším Čechům, kteří budou usilovat o nové angažmá v NHL. Z pozice volných nechráněných hráčů budou k dispozici útočníci Michael Frolík (naposledy Buffalo), Vladimír Sobotka (Buffalo), Tomáš Nosek (Vegas) a dále i obránci Radko Gudas (Washington) a čerstvý vítěz Stanley Cupu s Tampou Jan Rutta.

Jako chránění volní hráči budou jednat o nových smlouvách se stávajícími zaměstnavateli Dominik Kubalík (Chicago), Radek Faksa (Dallas), Jakub Zbořil (Boston) a Filip Chlapík (Ottawa).