New Jersey zdolalo Chicago 4:3 v prodloužení.
Především zásluhou Nemce, jenž nasázel hned tři góly.
„A při všech byl v pozicích útočníka a skvěle zakončil. Výborné, že si taková místa dokázal najít. Ráno jsme řešili, aby naši obránci hráli aktivněji a zapojili se do útoku. Zjevně dával dobrý pozor!“ hlásil Keefe.
Šlo o Nemcův první hattrick v kariéře v NHL.
Jako osmý bek v historii jej završil trefou v prodloužení. Tuto kombinaci navíc zapsal jako vůbec nejmladší zadák v soutěži.
„Dost možná můj první hattrick v celé kariéře. Nikdy jsem nebyl nějakým velkým střelcem, jsem za to moc rád,“ říkal po zápase.
„Tohle byl prostě jeho večer, odehrál úžasný zápas,“ prohodil brankář Jacob Markström, jenž mu v nastavení nahrával přes téměř celé kluziště na vítězný gól.
V probíhající sezoně se Nemec prosadil i s hattrickem čtyřikrát. O ročník dříve sedmkrát, předtím pětkrát.
Nejen současný počet gólů, ale i bodů celkově (12) ukazuje, v jak pohodovém rozpoložení se nyní nachází. Už před draftem do NHL, když si ho Devils v roce 2022 vybrali za krajanem Jurajem Slafkovským jako druhého v pořadí, u něj platilo, že nejlepší výkony podává v momentech, kdy tráví na ledě co nejvíce času.
Teď hraje klidně až přes dvacet minut za zápas, nastupuje v prvním páru se Švýcarem Siegenthalerem. Příležitost využívá na maximum, přitom aby byl vysoce produktivní, nemusí ani působit na přesilovkách.
Ty ho totiž zatím míjí, všechny body nasbíral při rovnovážném počtu hráčů na ledě. Mimochodem, v této statistice je v NHL lepší jen geniální Cale Makar z Colorada (16).
Ani spoluhráč Luke Hughes, člen slavného klanu a rovněž mladý obránce s výjimečným ofenzivním potenciálem, nestíhá Nemcovu produktivitu.
Na rozdíl od slovenského beka však nemusel absolvovat zkoušku na farmě.
Nemec sice strávil sezonu 2023/24 takřka celou v NHL, jenže velký podíl na tom mělo zranění elitního zadáka Dougieho Hamiltona. Jakmile vystoupil z marodky a navíc Devils výrazně posílili v obranných řadách, Nemec se rázem do kádru nevešel.
Proto se po předešlé sezoně, v níž pouze pendloval mezi NHL a AHL, objevovaly všelijaké spekulace o možné výměně jinam. Sám Nemec ale o trejd nepožádal, také vedení klubu zvěsti několikrát rázně odmítalo.
Byť sám generální manažer Scott Fitzgerald v létě směrem k Nemcovi prohlásil: „Na kempu bude muset bojovat víc než kdy dřív.“
New Jersey ale nenapodobilo Columbus, jenž nespokojeného českého zástupce Davida Jiříčka poslal raději do Minnesoty.
Zatímco Jiříček dál na výraznější příležitost čeká a spíše balancuje na hraně sestavy, z Nemce se pomalu stává „objev sezony“ a opora týmu.
Nutno podotknout, že i na začátku probíhajícího ročníku hrála v jeho prospěch četná zranění. Vždyť jen nyní chybí z beků opět Hamilton, také Kovacevic nebo Pesce - shodou okolností všechno praváci jako Nemec.
Slovenský talent však nutí organizaci k zamyšlení. I když se hráči z marodky vrátí, Nemce by si měli v áčku nechat. Nechce o patro níž. Dokazuje, že do NHL patří.
A to nejen díky poslednímu hattrickovému představení.