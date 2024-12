Nepomáhá, proto nehraje. Slovenský talent čelí kritice, skončí jako Jiříček?

V nové sezoně dostal důvěru jen devětkrát. Některá utkání Devils sledoval pouze z tribuny, protože se trenérům nevešel do sestavy mezi šestici vybraných beků.

Poslední zápas v NHL odehrál dvaadvacátého října, na začátku listopadu se přesunul na farmu v Utice, kde rovněž nepodává zrovna optimální výkony.

Že má situace kolem slovenského mladíka k ideálu daleko, potvrdilo také vyjádření generálního manažera Toma Fitzgeralda, který jej před zámořskými novináři neváhal zkritizovat.

„Nešlo o snadný krok, ale jsme tu od toho, abychom vyhrávali. Když nám s tím někdo nedokáže pomoct, nebude nastupovat.“

Od dvacetiletého mladíka očekává výrazné zlepšení: „Chceme, aby na sobě zapracoval, na ledě lépe vnímal ostatní a nesoustředil se jen na útočení. Potřebujeme, aby hráči i bránili a soupeři to proti nim neměli snadné.“

Jakub Vrána z Washington Capitals si kryje puk v utkání s New Jersey Devils před obráncem Šimonem Nemcem.

Není to poprvé, co na Nemcovu adresu zazněla tato slova. Kouč Sheldon Keefe nedávno rovněž prohlásil, že jeho výkony jsou značně nevyvážené: „Potřebuje udělat krok zpět a dál se učit.“

K New Jersey se trenér připojil v létě, předtím působil v Torontu. V defenzivě má k dispozici širší a kvalitnější výběr než jeho předchůdce Lindy Ruff, pod jehož vedením odehrál talentovaný Slovák v minulém ročníku šedesát duelů.

Na trhu s volnými hráči si Devils vyhlédli Bretta Pesceho, jenž patřil ke stabilním článkům sestavy Caroliny, jednoho z nejlépe bránících celků v zámořské soutěži.

Mužstvo posílili také zkušení Brenden Dillon a Jonathan Kovacevic, kteří na ledě neváhají přitvrdit. Zdravotní problémy navíc zažehnal tahoun Dougie Hamilton.

V nabité konkurenci tak není pro rodáka z Liptovského Mikuláše místo. Keefe nemá důvod cokoliv měnit, mužstvo šlape a v tabulce Východní konference je druhé za Washingtonem.

„Trenéři v AHL vědí, co mají dělat. V konečném důsledku je to především na něm, on sám musí chtít. Co mám zprávy, jeho přístup na farmě je skvělý. Maká, což nás těší,“ popisoval Fitzgerald.

Nezapomněl zdůraznit, že Nemec letos oslavil teprve dvacáté narozeniny, stojí na startu kariéry a potřebuje čas. Fanoušci se i tak začínají ptát, zda Devils neudělali chybu, když z něj před dvěma lety udělali dvojku draftu.

Slovenský obránce Šimon Nemec pózuje v dresu New Jersey, které si ho vybralo jako dvojku draftu.

V mnoha ohledech se jeho situace podobá té Jiříčkově.

Ten přišel v roce 2022 na dražbě talentů na řadu jako šestý. Ani on si v Columbusu nedokázal vybojovat stabilní pozici, zlepšení nepřišlo ani na začátku nového ročníku a následovala výměna do Minnesoty.

Šlo o vysvobození pro obě strany a očekávané vyústění, o kterém se už několik týdnů předtím spekulovalo.

Blue Jackets si angažování českého mladíka zřejmě zpětně vyčítali, na žádnou organizaci nevrhá tak brzké loučení s hráčem ze špičky draftu dobré světlo.

New Jersey se chce stejnému kroku vyhnout. Dění okolo slovenského beka se na první pohled jeví klidněji, možnosti přesunu na jinou adresu zatím nic nenasvědčuje.

Ale víte, jak to v NHL občas bývá. Všechno se může velmi rychle změnit.