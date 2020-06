Další oběť šikany v Kanadě: Zaskočilo mě, že se zapojil také trenér

Odhalení způsobila žaloba dvojnásobného vítěze Stanley Cupu Dana Carcilla, který společně s dalším hráčem zažaloval kanadskou organizaci juniorského hokeje CHL za nečinnost proti šikaně mladých hráčů. Carcillo ve své žalobě uvádí spoustu znepokojujících detailů, kterých se na něm a dalších nováčcích dopouštěli „mazáci“ týmu Sarnie v sezoně 2002/03.

Tyto praktiky následně potvrdil i tehdejší gólman týmu Ryan Munce, u nějž šikana spoluhráčů způsobila sebevražedné sklony. Popsané zacházení anonymně dosvědčil také jeden ze starších hráčů té doby.

Nyní k nim přibyl další. Bývalý obránce David Pszenyczny, který strávil kariéru v nižších zámořských soutěžích, měl být zmíněným hráčem připoutaným ke stolu, jehož spoluhráči, a dokonce i trenér Jeff Perry bili řemenem po obnažené zadnici.

„To mě na tom celém zarazilo nejvíc. Že se zapojil také kouč. Byl jsem lepicí páskou přilepený ke stolu a jen si říkal, jestli je tohle vůbec možné,“ vzpomíná dnes 35letý Pszenyczny v rozhovoru pro server The Hockey News, který se kauze věnuje. V té době mu bylo sedmnáct. „Byl jsem na tohle prostředí zvyklý. Takže když mě začali švihat, říkal jsem: Mlaťte mě pořádně a tvrději! Nechtěl jsem je potěšit tím, že mě zlomí.“

Byl však překvapený z toho, že se k „mazáckému“ rituálu připojil i trenér Perry. Ten měl podle jednoho z hráčů přijít původně do šatny se záměrem ukončit bití, místo toho se ale nechal strhnout mezi aktéry. „To bylo něco, co mě doopravdy zaskočilo,“ opakuje Pszenyczny. The Hockey News zkoušely trenéra Perryho několikrát kontaktovat, ovšem bez úspěchu.

Už bez trenérova zásahu zase proběhla jiná příhoda, kdy Pszenyczny vynechal trénink společně s několika zkušenějšími hochy. Ti jej pak v šatně přinutili se svléknout a dělat kliky, přičemž se jeho penis dostal s každým klikem do kontaktu s pálivým mentolovým práškem. „Pak mi řekli, abych ve sprše namočil oblečení dalších zelenáčů a strčil ho do mrazáku,“ pokračuje Pszenyczny.

Až neuvěřitelné historky z prostředí zámořského juniorského hokeje svádí k myšlence, že když tyto hochy jejich spoluhráči trápili, museli oni o rok později dělat stejné věci svým následovníkům. Podle Pszenyczného tomu tak nebylo, mládežnická liga prý začala po zmiňované sezoně proti podobným zvrácenostem bojovat.

„I přítomnost trenéra při těch praktikách nás mohla svádět k dojmu, že je to tak v pořádku. Naštěstí jsme pak měli na vybranou a věděli, že to v pořádku není,“ říká dnes mládežnický trenér, který z vlastní zkušenosti ví, na co si dát u svých svěřenců pozor. „Večírek mají povolený jednou za rok a při něm je striktně zakázáno kohokoliv do něčeho nutit,“ říká Pszenyczny.

Ve stejné sezoně jako on nebo Carcillo působil v týmu Sarnie coby nováček také český obránce Marek Chvátal. Jihlavský odchovanec, který odehrál v extralize včetně play off 185 zápasů (nejvíce za Znojmo), ukončil kariéru v roce 2013. Redakce iDNES.cz jej s dotazem na kauzu kontaktovala, Chvátal se k ní ale zatím nechce vyjadřovat.