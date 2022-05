Crosby se zranil, Pittsburgh do útoku povolal z farmy Zohornu

Radim Zohorna se dočkal pozvánky do prvního týmu hokejového Pittsburghu, který v noci na sobotu čeká šestý duel prvního kola play off NHL proti New York Rangers. Šestadvacetiletý útočník se přesunul do kádru Penguins z farmy z celku Wilkes-Barre/Scranton z nižší AHL po zranění kapitána Sidneyho Crosbyho.