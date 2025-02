Zase nic? Velikáni si mohli zahrát v jednom týmu, Kanada ale o Crosbyho možná přijde

Konečně se mohli potkat v jednom dresu. Legenda Crosby s pravděpodobně nejlepším hráčem na světě Connorem McDavidem.

Pár možností už měli, ale na mistrovství světa to nakonec nikdy nevyšlo. Jedné mezinárodní akce se dokonce společně zúčastnili, tehdy je ale pravidla poslala do jiných výběrů.

Světový pohár v roce 2016 starší z nich absolvoval tradičně v kanadském hávu, mladší ale kvůli věku spadal do výběru vyvolených ze Severní Ameriky do 23 let.

Sidney Crosby se snaží zastavit Connora McDavida.

A tak zase zůstali pouze soupeři.

To se teď mohlo a stále ještě může změnit. Jen už moc času na rozhodnutí nezbývá. Kanada sice první zápas na Four Nations hraje až ze středy na čtvrtek, soupisky se ale napevno uzavřou už v pondělí ve 23 hodin středoevropského času.

Do té doby mohou výběry učinit poslední změny kvůli zraněním. S tím se potýká právě i Crosby, jenž od středečního duelu s New Jersey Pittsburghu dvakrát chyběl.

V něm se dostal do souboje se dvěma protihráči. Krátce poté zamířil do kabiny, utkání ale nakonec dohrál. Trápí ho nekonkretizovaná část levé ruky, na níž před čtyřmi lety absolvoval operaci zápěstí.

Od klání s Devils sice Crosby párkrát trénoval, ale až na několik týmových cvičení si spíš jen tak osamotě bruslil. A zatímco u absentujícího Mitche Marnera v Torontu, který v kanadské nominaci také figuruje, všichni v klubu ujišťují, že se do turnaje stihne dát do kupy, kolem Crosbyho se mlží.

„Kdyby se stihl uzdravit, znamenalo by to pro nás strašně moc. Moc bych si přál si s ním zahrát,“ doufá útočník Anthony Cirelli.

Sidney Crosby, nejužitečnější hráč Světového poháru, drží nad hlavou vytouženou trofej. Kanaďané zvítězili ve druhém finále 2:1.

Crosby i navzdory nejistotě do Montrealu, dějiště Four Nations, odcestoval. Možná kdyby se jednalo o hráče na hraně sestavy, asi by se takhle do poslední chvíle s rozhodnutím nečekalo.

„Je to mimořádný hráč i člověk. Zaslouží si všechen čas na zvážení, abychom určili, jaký postup je pro něj nejlepší,“ uvedl pro The Athletic generální manažer Penguins Kyle Dubas. Trenér týmu Mike Sullivan poté dodal, že jeho stav se den ode dne výrazně zlepšuje.

Moc času už ale na rekonvalescenci nezbývá. Realizační štáb reprezentace už zavolal útočníkovi Winnipegu Marku Scheifelemu, mimochodem nejlepšímu kanadskému střelci sezony v NHL, aby zůstal v pozornosti. Právě on se v případě Crosbyho vyškrtnutí ze soupisky dočká pozvánky.

Kanadě už dříve vypadl ze sestavy kvůli zranění obránce Alex Pietrangelo, reagovat museli i další. Američanům chybí Quinn Hughes, Finům hned trojice obránců Rasmus Ristolainen, Miro Heiskanen, Jani Hakanpää, Švédům zase brankář Jacob Markström a útočník William Karlsson.

Javorové listy poskládají tak jako tak silný výběr. Ale Crosby by mu přidal extra šmrnc. A navíc poprvé by jej diváci viděli po boku hvězdného McDavida.