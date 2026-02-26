Premium

Crosby po zranění Gudasovi nic nevyčítá: Žádný problém, takhle tvrdě by hrál každý

  10:37
Na olympijském turnaji zažil jeden z nejtěžších momentů úchvatné kariéry, spoluhráčům v rozhodujících momentech nemohl pomoci. A chybět navíc bude i Pittsburghu v NHL, absence hokejisty Sidneyho Crosbyho potrvá nejméně čtyři týdny. Důvodem je zranění po zákroku Radka Gudase, k němuž se nyní kanadská hvězda vyjádřila.
Čtvrtfinále s Českem, Crosbyho poslední vystoupení. Stihl v něm odehrát necelých šest minut, během kterých se dostal do několika kolizí.

A hned dvakrát s Gudasem. Zlomový střet u mantinelu nakonec kanadského kapitána vyřadil. Nejen ze zápasu, ale i zbytku celého turnaje pod pěti kruhy.

Osmatřicetiletý forvard tak přišel o zřejmě poslední olympijské finále, ve kterém Kanada prohrála s rivalem ze Spojených států. Crosby si pak se smutným výrazem přebral stříbrnou medaili.

Stříbrné loučení Crosbyho. Ve finále fandil z tribuny. Týmu bych nepomohl, uznal

Že reprezentaci chyběl, o tom mají v zámoří jasno. A zatímco Gudas kvůli dřívějšímu zákroku čelil kritice i výhrůžkám, kanadský kapitán chování českého beka nijak neodsoudil.

„S tou akcí jsem neměl žádný problém. Snažil se hrát fyzicky a šel do toho naplno. Hrál tvrdě, jak by hrál každý obránce,“ líčil ve středu novinářům osmý nejproduktivnější hráč v historii NHL.

„Pro mě to dopadlo špatně. Ale to je hokej, takové věci se stávají. Tohle byla bohužel jedna z nich,“ dodal bez známek nevraživosti.

Veřejný nepřítel číslo 1. Gudas terčem kvůli Crosbymu, fanoušci mu spílají: Šlo o záměr

I přesto, že jeho absence se v závěru sezony, a tedy i klíčovém období bojů o play off, protáhne.

Crosby totiž Pittsburghu bude chybět minimálně měsíc, klub v oficiálním prohlášení potvrdil zranění ve spodní části těla.

Rozpis zápasů je v nejlepší hokejové lize světa po olympijské pauze hodně nabitý, Penguins můžou odehrát i 15 zápasů bez Crosbyho.

Sidney Crosby z Pittsburghu (uprostřed) přijímá od spoluhráčů gratulace k překonání klubového bodového rekordu.

Přitom do konce základní části chybí 26 duelů. Během nich bude klub z Pensylvánie hájit příčku zajišťující play off, jež mu zatím ve vyrovnané Východní konferenci patří.

Pittsburgh má šanci se do bojů o Stanley Cup dostat poprvé od roku 2022, o to citelnější ztráta Crosbyho je. Týmu i tak dlouholetý lídr věří.

Mario je pro mě pořád jednička! Pittsburgh má nového krále, Crosby předčil Lemieuxe

„Že jsme se dostali do této pozice, je díky naší týmové hře. Nebylo to díky jednomu člověku. Jako tým jsme se naučili vyhrávat, různí hráči se posunuli kupředu. Máme dobrou šanci,“ chválil spoluhráče.

Ti zpět do zápasového kolotoče naskočí duelem v noci na pátek proti New Jersey. Jak zvládnou delší období bez Crosbyho?

