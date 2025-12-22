Mario je pro mě pořád jednička! Pittsburgh má nového krále, Crosby předčil Lemieuxe

S Crosbym nejprve slavil Rakell a Bryan Rust, posléze se k novému rekordmanovi sjeli do hloučku i ostatní spoluhráči.
Televizní kamery zabraly také radující se Crosbyho rodiče, kteří u historického okamžiku nemohli chybět, na nohou byl i zbytek haly v Pittsburghu.
V průběhu třetiny se ještě na kostce objevil vzkaz od překonaného Lemieuxe.
Podívejte se na rekordní bod Sidneyho Crosbyho:
„Když jsme spolu hráli v roce 2005, věděl jsem, že z tebe bude výjimečný hráč a že ve své kariéře dosáhneš mnoha velkých úspěchů. O dvacet let později jsi jedním z nejlepších hráčů, jaké kdy tento sport poznal,“ oceňoval Lemieux.
Se svým nástupcem stihl odehrát 26 utkání. Silné pouto je ale pojilo i nadále, tehdy talentovaného mladíka u sebe dokonce nechal bydlet. I proto Crosbyho po zprávě legendárního útočníka přepadly emoce.
„Snažíte se zůstat ve hře, ale zároveň si chcete užít ten okamžik. Někdy je těžké najít rovnováhu, zvláště když stárnete. Člověk má tendenci dívat se na věci trochu jinak. Vidět, jak dav ztichl, když zazněla Mariova zpráva, bylo opravdu výjimečné,“ popisoval dojmy Crosby.
Hertl posbíral tři body, Nečas i Pastrňák mezi střelci. Crosby překonal Lemieuxe
1724 bodů (645+1079) nasbíral v 1387 zápasech. Lemieux získal mezi lety 1984 až 2005 o jeden zápis do statistiky méně (690+1033) v pouhých 915 duelech.
„V mých očích je stále číslo jedna. Nemyslím si, že lze vyjádřit statistikami nebo čísly, co pro tento tým a pro hokej znamená,“ přiznal Crosby.
„Nezdálo se, že by Mario hrál ve stejné lize, víte? Když si vzpomenete na něj a Waynea Gretzkého, napadne vás, že jsou téměř větší než samotný hokej. Tak to alespoň vnímám,“ pokračoval osmatřicetiletý fenomén.
Penguins mají díky němu nového lídra klubové produktivity po téměř 37 letech. A Crosby se vyhoupl už na osmé místo v historické produktivitě celé soutěže.
V posledních třech sezonách získal pokaždé přes 90 bodů, na podobnou metu má rozjetý také aktuální ročník, když za 35 duelů zaznamenal 37 bodů (20+17).
Kontrakt Crosbymu momentálně platí do konce sezony 2026/27. Pokud by si tempo z uplynulých let udržel, mohl by přidat dalších přibližně 140 bodů. To by ho posunulo na čtvrtou příčku před Gordieho Howea, na třetího Marka Messiera pak rodák z Cole Harbour ztrácí nyní 163 bodů.
A zatímco některá legendární jména před ním ještě zůstávají, překonání Lemieuxe mu už nikdo nevezme.
„To číslo jsem měl už nějakou dobu na dosah. Mám pocit, že mi to hokejoví bohové v posledních několika zápasech dopřáli. Ale vyhrát, navíc takto v nájezdech... Vše se zkrátka sešlo,“ těšil Crosbyho také týmový úspěch.
Pittsburgh totiž neprožívá ideální období, triumf nad Montrealem byl prvním po sérii osmi porážek. Po necelé polovině soutěže jsou Penguins mimo postupové příčky do play off, kde chyběli třikrát v řadě.
Času na vylepšení pozice je však ještě spousta, obzvláště ve vyrovnané Východní konferenci. Jedno je ale jisté. Tým opět potáhne nestárnoucí Crosby, nový rekordman pensylvánského klubu.