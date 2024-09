Uklidnění v Pittsburghu? Crosby o nové smlouvě: Není to složité, jsem optimista

„Jsem velmi optimistický. Myslím, že se dohodneme,“ uvedl při mediálním turné hráčů zámořské soutěže.

Hotovo by mělo být před startem sezony. Ta pro Pittsburgh začne 9. října na domácím ledě proti New York Rangers.

„Nevím, který den k tomu přesně dojde. Ale nebyl to zas tak složitý proces,“ poodhalil jednání Crosby. Podle agenta Pata Brissona se detaily prodloužení dohodnou brzy, konkrétnější ale nebyl.

Rodákovi z Cole Harbour za rok končí dvanáctiletá smlouva za celkových 104,4 milionu dolarů. Od podpisu v roce 2013 si ročně přišel na 8,7 milionu dolarů.

Finančně by si v případě prodloužení mohl polepšit. Jak uvedl web The Athletic už v závěru minulé sezony, nově by měl dostávat 10 milionů dolarů ročně. Pravděpodobný je podle stejného serveru tříletý kontrakt.

Crosby už dříve oznámil, že by rád hrál po boku obránce Krise Letanga až do vypršení jeho stávajícího kontraktu. Ten Letangovi končí po sezoně 2027/2028, tedy v době, kdy by mělo doběhnout i útočníkovo případné tříleté prodloužení.

Sedmatřicetiletý dvojnásobný olympijský vítěz by tak závěrečnou sezonu odehrál po čtyřicátých narozeninách.

A ačkoliv před pár lety zmínil, že si příliš nedovede představit kariéru i po čtyřicítce, v podcastu 32 Thoughts nyní naznačil, že se situace přece jenom změnila: „Nechci se dívat tak moc dopředu, je nemožné to teď předpovědět. Ale řekl bych, že jsem této myšlence více otevřený.“

Kapitán Pittsburghu Sidney Crosby a jeho protějšek z Washingtonu Alex Ovečkin.

Že je hvězdný kanadský útočník stále plný energie, dokazují i jeho předsezonní vyjádření: „Na tréninkový kemp se těším jako při svém první roce. Nechybí mi vášeň a podobné věci. Dokud to ve mně je, tak se chci pustit do práce a udělat vše potřebné k úspěchu. Pak bych snad ještě pár sezon mohl zvládnout.“

Kvalitu prokázal i v minulé sezoně, z hlediska bodování předvedl sedmý nejpovedenější ročník s 94 body (42+52). Střelecky dokonce zaznamenal třetí nejlepší osobní zápis za působení v NHL.

Týmově už to tak slavné nebylo. Penguins těsně neprošli do play off, navíc podruhé v řadě. To Crosbyho potkalo vůbec poprvé za devatenáct let v zámořské soutěži.

Teď doufá, že s týmem zažijí povedenější sezonu.

„Pokud se nám podaří navázat na závěr minulé sezony, tak by to bylo skvělé. Končili jsme velmi silní, všichni jsme to cítili. Myslím, že musíme být pouze více konzistentní v několika aspektech. Pak do play off můžeme proklouznout,“ líčil Crosby.

Pittsburgh je nyní v určité fázi přestavby. Vedle stárnoucí jádra totiž musí klub myslet také na budoucnost. Cílem generálního manažera Kylea Dubase je udělat tým co nejdříve opět konkurenceschopný, i proto dochází k přebudování za pochodu.

„Dělá, co je nejlepší pro klub. Jsem tu už dlouho, takže dobře vím, že přicházejí výzvy, obzvláště v našem týmu. Každý k nim musí určitým způsobem přistoupit, stejně tak i já. Takový je zkrátka hokej,“ zhodnotil situaci v organizaci Crosby.

V pensylvánském celku by měl majitel tří Stanley Cupů pokračovat i od sezony 2025/26. A cíle bude mít i nadále stejné: „Každý zápas jdete vyhrát. Taková je naše kultura a něco, na co jsme hrdí.“