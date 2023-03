Crosbyho strasti. Dál budí respekt, ale Pittsburgh odsouvá neodkladné a vadne

Jeho jubilejní, třicátá trefa v základní části této sezony opravdu stála za to. Nabral rychlost ve středním pásmu, bleskovým přehozením kotouče zamotal hlavu bránícímu Samuelu Girardovi a nekompromisním bekhendovým zakončením pod horní tyč překonal Alexandara Georgijeva.

O den později se navíc dobře zorientoval v prostoru brankoviště a skóroval také proti Dallasu, ale porážce 2:3 nezabránil. Celkově se v základní části zlepšil už na 85 bodů (31 + 54), v tabulce produktivity se drží na čtrnáctém místě.

Sidney Crosby se raduje z gólu proti Coloradu.

„Dělá pro nás spoustu práce. Na ledě, mimo něj, v útoku i v obraně. Takového hráče chcete poslat do hry, ať se na ledě děje cokoliv,“ pochvaloval si kouč Mike Sullivan.

Crosbyho zdobí obdivuhodná vytrvalost. Wayne Gretzky, Gordie Howe i Mario Lemieux sice pokořili třicetigólovou hranici víckrát, ale žádný z nich to nedokázal jak v osmnácti, tak po pětatřicátých narozeninách.

Opět nejkomplexnější

Samozřejmě, ani kapitán Pittsburghu nepůsobí tak dominantně jako dřív. Za fenomenálním Connorem McDavidem, který posbíral v 72 zápasech 138 bodů, Leonem Draisaitlem, Davidem Pastrňákem a dalšími hvězdami už v lecčems zaostává.

Napříč zámořskou soutěží se ale stále těší velkému respektu. V anketě pořádané hráčskou asociací NHLPA byl počtvrté v řadě zvolen nejkomplexnějším hokejistou. Obdržel 30,1 % hlasů, druhý Patrice Bergeron jen 18,8 %.

„Liga se omlazuje a každým rokem zkvalitňuje. Chci ukázat, že mezi mladými kluky mám pořád místo. Neuvěřitelně mě to motivuje a žene kupředu,“ prozradil držitel dvou zlatých olympijských medailí.

Z individuálního hlediska může být spokojený, z týmového už méně. Pittsburgh v závěru základní části vadne. Prohrál pět z posledních šesti duelů a hazarduje s účastí v play off.

V NHL přitom momentálně nenajdete tým, který by do vyřazovací fáze postupoval s takovou pravidelností. Vždyť Penguins se o Stanley Cup ucházeli už šestnáctkrát v řadě!

Sidney Crosby v akci proti Dallasu.

Dvakrát si užili i mistrovské oslavy (2016, 2017), dalšího úspěchu se zatím nedočkali. Před pěti lety zvládli v prvním kole pensylvánské derby s Philadelphií, od té doby ale nedotáhli k vítěznému konci ani jednu sérii.

Zažívají pozvolný, ale vzhledem k dlouhodobě vysokým cílům očekávaný ústup. V éře platových stropů se zkrátka nelze na předních příčkách pohybovat donekonečna.

„Prožívají těžké období, jejich pád se nezadržitelně blíží,“ napsal novinář Rob Rossi z webu The Athletic.

Na přestřelku s nožem

Vedení organizace ale odmítá krušnou realitu přijmout. Zřejmě i z úcty ke Crosbymu, Jevgeniji Malkinovi a Krisi Letangovi, třem klubovým ikonám, upozaďuje budoucnost a stále oddaluje nevyhnutelnou přestavbu kádru.

Generální manažer Ron Hextall naivně věří v ještě jednu vítěznou jízdu. I proto se nezdráhal angažovat obránce Dmitrije Kulikova (32 let) a útočníky Mikaela Granlunda (31 let) s Nickem Boninem (34 let).

Jeho kroky před uzávěrkou přestupů vyvolaly spoustu negativních ohlasů. „Na přestřelku s ostatními týmy dorazil s nožem. Poskládal nejstarší kádr v lize, který navíc neladí dohromady. Fanoušci si něco takového nezaslouží,“ nešetřil kritikou Josh Yohe z The Athletic.

Do konce první fáze sezony zbývá deset kol, situace v tabulce se dramatizuje. Pittsburgh stále drží osmé, poslední postupové místo ve Východní konferenci, ale mocně finišující Florida je pozadu pouze o bod. Úplně v bezpečí nejsou ani sedmí New York Islanders.

Když Penguins do vyřazovací fáze proklouznou, v prvním kole budou nejspíš čelit mimořádně silnému Bostonu, který suverénně míří za Presidents’ Trophy pro vítěze základní části, nebo Carolině.

Sidney Crosby v souboji u mantinelu s Nathanem MacKinnonem.

Pokud si play off poprvé od roku 2006 nezahrají, půjde o velké zklamání. A další důkaz, že jedna z tradičních hokejových značek by měla přehodnotit priority, na pár let se vzdát ambiciózních plánů a vystavět nový tým.

„Netřeba si nic nalhávat, hrajeme o všechno,“ uznal Crosby, jenž má smlouvu (8,7 milionu dolarů ročně) i na další dvě sezony.

Budoucnost mimo Pittsburgh, kde se postupně vypracoval v jednu z největších hokejových hvězd posledních let, si asi momentálně neumí představit.

Jestli ale chce končit kariéru na vrcholu a znovu zabojovat o Stanley Cup, výhledově musí o změně působiště začít přemýšlet. Na současné adrese už jej s největší pravděpodobností nic hezkého nečeká.