Konec éry? Je to možné, tvrdí Crosbyho agent. Pittsburgh bude odchod zvažovat

Patří mezi nejlepší hokejisty na světě.
Mnozí ho řadí do skupinky s McDavidem, MacKinnonem či Matthewsem. Tedy k té úplné špičce.
Jenže víte, jaký je mezi výše jmenovanými a Crosbym zásadní rozdíl?
Hrají v top týmech. A každým rokem je média pasují do role favoritů na zisk Stanley Cupu.
A Crosby sice v posledních třech sezonách pokaždé nasbíral více jak 90 bodů, ovšem play off si nezahrál ani jednou. Sérii pak vyhrál naposledy před sedmi lety.
„Zastávám pořád ten stejný názor. Podle mě by měl hrát vyřazovací boje každý rok,“ hlásil Pat Brisson, Crosbyho agent, pro The Athletic.
Nepřímo tak naznačil, že pokud se situace nezmění, může nastat výměna. „Záleží, jak na tom bude Sid a jak se bude dařit Pittsburghu. Ale možnost je to vždycky,“ přikývl.
Crosby v Pensylvánii odehrál dvacet sezon. Dres s logem Penguins vždycky nosil s hrdostí, třikrát dovedl tým až k poháru. Výčet všelijakých možných trofejí, které během angažmá získal, by vydal na desítky řádků.
Jenže Pens se dlouhé roky dařilo, ale nyní, jak to tak v NHL bývá, přišly léta trápení. Management chtěl dlouho udržet naděje na úspěch, nakonec se ovšem přestavbě nevyhnul.
Co to znamená? Vedení klubu zkrátka posílá své starší, zároveň většinou ty nejlepší hráče do jiných týmů za mladší protihodnotu.
A právě v této souvislosti v poslední době eskalují i zvěsti ohledně možné Crosbyho výměny. Přestože se před rokem dohodl na prodloužení spolupráce a v současnosti má platný kontrakt až do roku 2027.
„My si přejeme, aby ještě jednou nebo dvakrát vyhrál Stanley Cup. A když tým, za který hraje, každý rok nepostupuje do play off, vytváří to spoustu spekulací. Teď ale začíná nová sezona, uvidíme, jak se věci vyvinou,“ přidal Brisson.
„Spekulacím rozumím. Není to nic, o čem bych rád mluvil, radši bych řešil kolem uzávěrky přestupů posily k nám do týmu. Ale zkrátka to k tomu patří, to je na těch prohrách asi to nejtěžší,“ odpovídal v pondělí Crosby novinářům.
Na konci minulého ročníku se asi nejčastěji skloňoval trejd do Montrealu. Kanadský útočník jako malý fandil právě Canadiens, a když kanadská metropole hostila turnaj Four Nations, naplněné Bell Centre začalo hlasitě skandovat: „Crosby, Crosby!“
Fanoušci by si zkušeného osmatřicetiletého centra v týmu tuze přáli. Montreal má mladý tým, který už ovšem pronikl do play off a tentokrát by rád pomýšlel na vyšší příčky. A Crosby by do této skupiny parádně zapadal jako mentor.
„Vím, jak jsou místní fandové do hokeje zapálení, takže tyto spekulace chápu. Když prohráváte, nečtou se vám tyhle věci úplně lehce. Na druhou stranu slyšet, že o vás stojí zrovna takový tým, není konec světa,“ přidal Crosby s úsměvem.
Překvapilo by, kdyby člen Triple Gold Clubu pro vítěze Stanley Cupu, mistrovství světa i olympiády nezačal sezonu v Pittsburghu. Ovšem pokud se klubu opět nebude dařit a na začátku dalšího kalendářního roku bude daleko od postupové hranice do play off, mumraj kolem Crosbyho opět zesílí.
Bude mít zájem Montreal? Nebo třeba Colorado i s kamarádem MacKinnonem?
To se ukáže za několik měsíců.
Také až po olympijských hrách, kde Crosby zabojuje o trochu jiný, zato mimořádně cenný triumf.