Úleva pro Kanadu, Crosby je v pořádku. Čeká ho spolupráce s parťákem Nečase

„Jsem šťastný, že jsem tady. A nadšený, že do toho s klukama můžu jít,“ řekl po tréninku zámořským novinářům Crosby, jemuž v elitní lize skončila série 229 utkání bez jediné absence od listopadu 2021.

Stalo se tak poté, co se v duelu s New Jersey dostal do kolize s obráncem Lukem Hughesem a útočníkem Erikem Haulou. Nejspíš si u toho poranil ruku, sám ale zdravotní potíže neupřesnil.

„Prostě jsem se tam jen nějak zamotal,“ podotkl sedmatřicetiletý centr, jenž na tréninku bruslil ve druhém útoku po boku Marka Stonea a Nathana MacKinnona.

Zároveň by neměl chybět v našlapaném elitním přesilovkovém komandu, které spolu s ním a tahounem Colorada utvoří i Cale Makar, Sam Reinhart a Connor McDavid.

Sidney Crosby se raduje z branky.

Crosby drží v probíhající sezoně pozici jednoznačně nejproduktivnějšího hráče Penguins, v 55 utkáních zaznamenal 58 bodů díky 17 gólům a 41 asistencím.

Turnaj čtyř zemí, který v Montrealu a Bostonu volně naváže na Světový pohár, se bude hrát od 12. do 20. února. Odstartuje v noci ze středy na čtvrtek duelem mezi Kanadou a Švédskem (2.00 SEČ), zbylí dva účastníci, Finsko a USA, se střetnou o den později.