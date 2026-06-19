Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Sezona ve Winnipegu a konec. Centr Toews uzavírá kariéru, tentokrát definitivně

Autor: ,
  19:50
Kanadský hokejový útočník Jonathan Toews, který je se třemi Stanley Cupy, dvěma olympijskými zlaty a titulem mistra světa členem prestižního Triple Gold Clubu, ukončil v 38 letech kariéru. Dlouholetý kapitán Chicaga, jež se loni vrátil do NHL po dvouleté pauze v dresu rodného Winnipegu, to oznámil na sociálních sítích.
VŮDCE S TROFEJÍ. Kapitán hokejistů Chicaga Jonathan Toews zvedá nad hlavu...

VŮDCE S TROFEJÍ. Kapitán hokejistů Chicaga Jonathan Toews zvedá nad hlavu Stanley Cup. | foto: AP

Jakub Dobeš (75) v bráně Montreal Canadiens v zápase s Winnipeg Jets, před jeho...
JE ZPÁTKY. Kanadský útočník Jonathan Toews se definitivně vrátil do NHL, po 910...
Kanadský útočník Jonathan Toews z Winnipegu se definitivně vrátil do NHL, když...
Útočník Jonathan Toews z Chicago Blackhawks
15 fotografií

Toews odehrál 15 sezon za Chicago, které jej v roce 2006 draftovalo jako třetího v pořadí. V letech 2010, 2013 a 2015 dovedl Blackhawks k triumfu ve Stanley Cupu. Při premiérovém vítězství získal Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off.

Sezonu 2020/21 a pak i část ročníku 2022/23 Toews vynechal kvůli postcovidovému syndromu a syndromu chronické imunitní reakce. V červenci 2023 se stal nechráněným volným hráčem, loni v létě podepsal roční smlouvu s Winnipegem. Za Jets si pak v 82 zápasech přispal 11 gólů a 18 asistencí.

Hokejový Boston chystá slávu pro Bergerona. Uctí ho vyřazením čísla 37

Celkem odehrál univerzální centr v základní části NHL 1149 utkání s bilancí 383 branek a 529 nahrávek. Dalších 119 bodů přidal v play off. S Kanadou slavil dvojnásobný juniorský mistr světa zlato na OH 2010 a 2014 i na MS 2007. V roce 2016 přispěl také k triumfu na Světovém poháru.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Nejčtenější

Hertl se triumfu nedočkal, Carolina vynulovala Vegas a slaví Stanley Cup

Carolina se raduje ze zisku Stanley Cupu.

Hokejisté Caroliny ve finále play off NHL prohrávali s Vegas již 1:2 na zápasy, následně však dokázali zvítězit třikrát za sebou a vybojovali druhý Stanley Cup v klubové historii. Rozhodla o tom...

Překvapivé trio, nově příchozí i další z bratrů. Kdo táhl Carolinu ke Stanley Cupu?

Hokejisté Caroliny slaví vítězství ve finále NHL.

Po dlouho neúspěšném snažení se konečně dočkali. Hokejisté Caroliny slaví přesně po dvaceti letech zisk Stanley Cupu, v celém play off prohráli jen tři zápasy. Kdo za fenomenální jízdou stojí?...

Ivan vs. Nedo. Finále NHL proti sobě staví sportovní legendy a kamarády

Tenista Ivan Lendl

Pojí je podobný osud, láska ke sportu a kamarádství. Legendární borce Ivana Lendla a Václava Nedomanského nyní ovšem rozděluje bitva o Stanley Cup. První z Vero Beach na Floridě fandí milovaným...

Litvínov patří legendám, Šlégr měl na krajíčku. Orlen dá 120 milionů na tři roky

Mariusz Wnuk, předseda představenstva Orlen Unipetrol, a nový majitel Jiří...

Hokejový Litvínov od středy konečně patří legendám. Téměř do roka a do dne od šokujícího oznámení dosavadního vlastníka Orlenu Unipetrol, že končí. Právě od něj získaly bývalé hvězdy chemiků akcie,...

Hertl byl u úvodní branky, jenže výhru brala Carolina a je krok od triumfu

Tomáš Hertl (48) z Vegas Golden Knights a gólman Brandon Bussi (32) z Carolina...

Asistence Tomáše Hertla u úvodního gólu Vegas v pátém pokračování finále play off NHL byla již jeho pátým bodem v sérii. Český útočník z něj však radost dlouho neměl, hokejisté Caroliny otočili vývoj...

Sezona ve Winnipegu a konec. Centr Toews uzavírá kariéru, tentokrát definitivně

VŮDCE S TROFEJÍ. Kapitán hokejistů Chicaga Jonathan Toews zvedá nad hlavu...

Kanadský hokejový útočník Jonathan Toews, který je se třemi Stanley Cupy, dvěma olympijskými zlaty a titulem mistra světa členem prestižního Triple Gold Clubu, ukončil v 38 letech kariéru. Dlouholetý...

19. června 2026  19:50

Na sítích čelil kritice, i když v play off zářil. Prožil jsem velmi temné časy, řekl Marner

Mitch Marner mává fanouškům v Torontu.

Ještě před startem finále NHL naznačil, že se později více rozhovoří o temných časech, které dříve prožíval. A hokejový útočník Mitch Marner po konci sezony o problémech skutečně promluvil. „Duševní...

19. června 2026  16:21

Piráty posílil Čarodějův učeň. Chci restartovat kariéru, hlásí Málek junior

Hokejový brankář Roman Málek mladší, posila Pirátů Chomutov.

Jeho tátovi se přezdívalo Čaroděj, teď chce syn čarovat v brankovišti hokejových Pirátů a oživit slávu jména Roman Málek. V Chomutově střídá maďarského reprezentanta Ádáma Vaye.

19. června 2026  14:30,  aktualizováno  15:41

Gudas do Sparty? Asi ještě ne. V NHL je o něj stále zájem, jeden tým překvapí

Obránce Radko Gudas se vrátil do sestavy Anaheimu.

V posledních týdnech se tak nějak počítalo s tím, že hokejový obránce Radko Gudas skončí v NHL a zamíří do Česka. Hodně se mluvilo o Spartě. Ale čerstvé zprávy ze zámoří tyto závěry popírají, rázný...

19. června 2026  12:52

Česko na hokejovém MS bohatne, ostatní mají strach. A vystřídá Bříza Hadamczika?

Prezident organizačního výboru Petr Bříza na tiskové konferenci k představení...

Hodnotící konferenci hokejového svazu vedl viceprezident Petr Bříza, zastoupil zdravotně indisponovaného šéfa Aloise Hadamczika. Otevřelo to i debatu, zda ho za dva roky náhodou nevystřídá v čele....

19. června 2026  9:39

Hokejový Boston chystá slávu pro Bergerona. Uctí ho vyřazením čísla 37

Kanadský útočník Patrice Bergeron podepsal s Bostonem roční smlouvu.

Boston Bruins oznámili, že v příští sezoně uctí svého bývalého kapitána Patrice Bergerona vyřazením jeho čísla 37. Termín slavnostní události tým hokejové NHL zveřejní později.

18. června 2026  19:24

Další peníze pro zadlužený hokej. Zlín dá klubu přes 12 milionů, ale s výhradami

Do utkání Maxa ligy se Vsetínem nastoupili zlínští hokejisté v historických...

Jejich hospodaření v posledních letech končilo v mínusu a v červených číslech zůstal hokejový klub RI Okna Berani Zlín i letos. Proto jeho vedení požádalo radnici o příplatek mimo základní kapitál ve...

18. června 2026  15:54

Hertl o prohře ve finále: Těžší než před 10 lety. Jste tak blízko, ale odcházíte s ničím

Český útočník Tomáš Hertl brání kotouč před Jalenem Chatfieldem.

V pondělí brzy ráno českého času mu skončila náročná sezona. Ověnčit ji mohl ziskem Stanley Cupu, ale podruhé v kariéře skončil v NHL těsně pod vrcholem, když hokejisté Vegas nestačili na Carolinu....

18. června 2026  15:01

Česko chce hokejové MS v roce 2031 do Prahy a Brna, s Pardubicemi nepočítá

Čeští hokejisté oslavují snižující gól obránce Filipa Hronka (17) ve...

Pokud Česko uspěje s kandidaturou na pořádání hokejového mistrovství světa v roce 2031, bude se turnaj hrát v Praze a v Brně, kde se akorát dostavuje nová arena. Na konferenci Českého svazu ledního...

18. června 2026  12:27

Rozhodčí doteď nechápu. Slováka pořád štve porážka s Čechy, mluvil i o Sedlákovi

Český útočník Jakub Flek si kryje puk před Oliverem Okuliarem ze Slovenska.

Řeší i příjemnější záležitosti. Dostává druhou šanci zabojovat o místo v NHL. V Pittsburghu, kde podškrábl roční kontrakt. V podcastu Góly z bufetu se ale Oliver Okuliar vrátil také k nedávnému...

18. června 2026  12:09

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Šlégr o spáse Litvínova: Ani já, optimista, nevěřil. Oslovil jsem řadu miliardářů

Jiří Šlégr na tiskové konferenci k převzetí hokejového Litvínova.

Mise záchrana: splněno. Začíná mise budoucnost. Olympijský vítěz z Nagana Jiří Šlégr je už oficiálně spolumajitelem hokejového Litvínova, klub ve středu převzal s mistrem světa z Vídně Robertem...

18. června 2026

Chyběl kousíček, teď Tortorella po čtvrt roce končí. Měli jsme ho rádi, říká Hertl

Legendární kouč John Tortorella na střídačce Vegas Golden Knights

Tím tahem zaskočili kde koho. Rošáda na trenérském postu těsně před play off? Ojedinělé, troufalé. Ještě ke všemu poslali pryč takovou personu! Jenže chyběl kousíček a fanoušci Vegas mohli vedení...

17. června 2026  10:56,  aktualizováno  19:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×