Jedná se o neoficiální výčet lidí, server nemá napojení na ukrajinskou vládu. Myrotvorec, neboli Mírotvůrce, je centrem pro studium znaků trestných činů proti národní bezpečnosti Ukrajiny, míru, lidské bezpečnosti a mezinárodnímu právu a pořádku.

V hlavičce portálu dále stojí, že shromažďuje informace pro činné orgány v trestních řízení o proruských teroristech, separatistech, žoldácích, válečných zločincích a vrazích.

Každé jméno má pak vedle sebe stručné odůvodnění, proč se na serveru vyskytuje. Fico „šíří kremelské propagandistické narativy“, Lula zase „popírá právo Ukrajiny bránit se ruské agresi“, takový vůdce bosenských Srbů Milorad Dodik se pro změnu „pokusil zaútočit na suverenitu a územní celistvost Ukrajiny“.

Všichni tři pak navštívili Moskvu, aby stáli u oslav 80. výročí „Velké vlastenecké války“.

Že v obložení politiků figuruje i Ovečkinovo jméno, není žádným překvapením. Stále má na svém instagramovém profilu fotku přímo s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, nedávno přijal pozvání do Rady federace, dříve poslal běloruskému lídrovi Alexandru Lukašenkovi svůj dres.

A to je jen výběr posledních aktivit, které slouží jako ruská propaganda. Myrotvorec uvádí, že se Ovečkin účastnil mezinárodních akcí, aby vylepšil pověst Ruska a ospravedlnil agresi proti Ukrajině u zahraničního publika.

Také že se pokusil narušit suverenitu Ukrajiny a úmyslně narušil státní hranici, což může být odkaz na jeho dovolenou na Krymu v roce 2015, rok po jeho anexi.

I o ní Ovečkin v minulosti mluvil, což se mimochodem vztahuje k dalšímu protiukrajinskému seznamu. Portál Molfar uvádí přehled všech sportovců, kteří „podporují válku v plném rozsahu“.

Na něm byste našli hokejisty Malkina, Kaprizova nebo Varlamova, také spoustu fotbalistů v čele s Kokorinem či Dzjubou, nechybí ani běloruská světová tenisová jednička Aryna Sabalenková.

Spokojená Aryna Sabalenková po úspěšné výměně ve finále Roland Garros.

U Ovečkina svítí třináct konkrétních důkazů, rovněž jeho stručná vizitka: „V roce 2014 vyjádřil svou podporu invaze a anexe Krymu tím, že na sociálních sítích zveřejnil fotografii s nápisem: ‚Zachraňte děti před fašismem‘. Také jménem týmu požádal Putina, aby za vítězství na mistrovství světa v roce 2014 dostal každý člen výběru automobil značky Mercedes. Hokejisté vozy obdrželi.“

Poté pokračuje: „V roce 2017 vytvořil PutinTeam, veřejné hnutí související s ruskými prezidentskými volbami v roce 2018. V roce 2017 Putin blahopřál Ovečkinovi ke svatbě. V únoru 2022 se vyjádřil k válce: „Je to těžká situace. Mám v Rusku rodinu a jsou to děsivé chvíle. Ale nemůžeme nic dělat. Jen doufáme, že to brzy skončí a všechno bude v pořádku. Nezáleží na tom, kdo bojuje, Rusko, Ukrajina nebo další země, měli bychom žít v míru a ve skvělém světě.“

Ovečkina dlouhodobě kritizuje například bývalý brankář Dominik Hašek, jemuž se nelíbí především jednání severoamerické NHL, která umožňuje ruským hokejistům v lize nadále nastupovat.

Ovečkin se stal navíc hlavní figurou poslední sezony, kdy média vytrvale řešila jeho snahu o překonání střeleckého rekordu Waynea Gretzkého (894). Počet gólů nakonec trumfl, aktuálně stojí na čísle 897.

V září oslaví čtyřicáté narozeniny, v NHL má smlouvu ještě na jeden ročník, v němž se velmi pravděpodobně přehoupne přes 900 nasázených branek a rekord bude dál posouvat.

A co bude dál? „Každý od něj čeká tisíc gólů v NHL. Do té doby ho do Ruska nepustíme!“ pronesl žertem v rozhovoru pro Match TV bývalý hráč Pavel Dacjuk.