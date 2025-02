Za čtyři roky jsme se nikam neposunuli! Hvězda Chicaga trucuje, dočká se výměny?

„Jsme úplně stejný tým jako v prvním zápase. Je to vidět. Neudělali jsme žádný krok k tomu, abychom byli lepším, jednodušším hokejovým týmem,“ postěžoval si Jones po úterní prohře s Utahem (1:2).

Ta byla už čtvrtou v řadě, pátá přišla ve čtvrtek ve Vegas (5:7). Blackhawks tak pokračují v trápení, napříč celou zámořskou soutěží je horším týmem pouze San Jose.

„Už to jsou skoro čtyři roky, kdy jsme na dně ligy. Není to jenom tuto sezonu,“ líčil Jones.

„Mám před sebou ještě několik dobrých let. Chci ještě bojovat o Stanley Cup nebo alespoň hrát smysluplné zápasy v květnu a snad i v červnu,“ přiblížil záměry Jones. Zároveň ale dodal, že v dresu Blackhawks bude vždy odevzdávat stoprocentní výkony.

„Je to profesionál. Posledních pár týdnů byl skvělý, znovu našel svou hru. V šatně je velmi oblíbený, nevidím žádný problém,“ ujistil dočasný kouč Anders Sörensen.

Brankář Petr Mrázek a obránce Seth Jones ze Chicago Blackhawks se radují z výhry nad Colorado Avalanche.

„Bude dál pomáhat k úspěchu týmu i sobě. Samozřejmě si přejete, aby to cítil jinak, ale má k tomu své důvody, a to oprávněně,“ uznal kapitán Nick Foligno.

Pokud však vezmeme v potaz Jonesovu vysokou smlouvu, zůstává za očekáváním.

Třicetiletý zadák přišel do Chicaga z Columbusu před sezonou 2021/22, vydařenými výkony si vysloužil osmiletý kontrakt za celkem 76 milionů dolarů.

Jenže k ročníkům, kdy dokázal překonat padesátibodovou hranici, se nedokáže v posledních třech letech přiblížit.

Seth Jones (vlevo) z Columbusu a Ondřej Palát z Tampa Bay v souboji o puk

Aktuálně má na kontě za 42 zápasů 27 bodů (7+20). Z týmu je mezi obránci nejlepší, za 9,5 milionu dolarů ročně si ale v organizaci přece jenom slibovali více.

V porovnání cena/výkon Jones za nejlepšími beky zaostává výrazně.

Vždyť Cale Makar (66 bodů), Zach Werenski (62), Quinn Hughes (60), Shea Teodore či Adam Fox (oba 48) mají smlouvy podobné nebo dokonce nižší.

Házet ovšem problémy Chicaga pouze na rodáka z Arlingtonu nejde. Klub se nedokáže vymanit z nepovedených výkonů, kombinace zkušených hráčů s talentovanými mladíky zatím stále úspěch nesklízí. Popáté v řadě míří klub z Illinois za předčasným koncem sezony bez play off.

A v takto ponuré atmosféře jistě nepomáhají ani Jonesovy upřímné výroky. V posledních dnech se tak jeho jméno objevuje ve spekulacích o možném odchodu, který by mohl rozvázat ruce oběma stranám. Čas k vyřešení situace je do pátku 7. března, kdy v zámoří nastane uzávěrka přestupů.

Americký obránce může být pro jiné organizace lákavým artiklem. Čtyřka draftu z roku 2013 kvality bezpochyby má. Pomáhá v ofenzivě, získává hodně puků. V silnějším týmu by Jones mohl mít více příležitostí vyniknout a prokázat, že si lukrativní smlouvu zaslouží.

Renomovaný server The Athletic přinesl seznam klubů, které by potenciálně o jeho služby mohly mít zájem. Jedná se Calgary, Carolinu, Detroit, Dallas, Floridu, Tampu a Winnipeg.

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před mistrovstvím světa.

Všechny výše zmíněné týmy musí zvážit, jak velkou přítěží by pro ně byla Jonesova vysoká smlouva, která vyprší až v roce 2030. A to i přesto, že by část kontraktu stále zůstala v rámci platového stropu Chicaga.

A pokud se zájemců naskytne více, bude finální rozhodnutí přímo na Jonesovi. Ve smlouvě má totiž takzvanou „no movement“ klauzuli, díky které klub nemůže vyměnit hráče bez jeho souhlasu.

Zkušený bek má tak plně pod kontrolou, jaká bude případně jeho nová destinace. Až nejbližší týden ale ukáže, zda ke změně adresy dojde už v této sezoně.