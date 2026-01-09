Premium

Když srdce pukne žalem. Hrdinu zastavila hrozná smůla, bez hokeje nemohl dál žít

Fotogalerie 3

Howie Morenz, bývalý kanadský útočník a trojnásobný vítěz Stanley Cupu. | foto: Getty Images

Karel Knap
Ta zpráva zněla naprosto neuvěřitelně. Šokovala. Letěla po montrealských ulicích jako přízrak. Šířila zděšení a smutek. Howie Morenz zemřel! Cože? Jak!? Proč?!? Zejména pro fanoušky hokejistů Canadiens se 8. březen 1937 stal černým dnem, na nějž dlouho nezapomněli.

Hokejový mistr, později označovaný za první opravdovou hvězdu NHL, ležel v nemocnici po čtyřnásobné zlomenině nohy, nicméně málokoho napadlo, že ji už neopustí živý. Vždyť mu bylo teprve čtyřiatřicet.

Hokejové tragédie

Před sezonou se vrátil z New York Rangers. Vzkřísil spolupráci s křídly Aurelem „Malým obrem“ Joliatem a Johnnym „Černým kocourem“ Gagnonem. Publikum v hale Forum mu znovu nadšeně aplaudovalo. Canadiens se vyhoupli do čela NHL.

Drobný chlapík, měřící sotva 175 centimetrů, s vysokým čelem a tmavými vlasy ulíznutými dozadu oprašoval pověst nebezpečného centra, brilantního bruslaře s prudkou a přesnou střelou.

Ačkoliv už dění na ledě neovládal tak mocně jako dřív, potvrzoval blyštivý odkaz, který ho měl vyprovodit do sportovní penze.

Dobové zvěsti se zmiňují o nervovém zhroucení. Pacienta spoutali do svěrací kazajky. Hosté k němu nesměli, u dveří stál hlídač.

Nejčtenější

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

Česko - Švédsko 2:4. Závěrečné vzepětí nestačilo, junioři z MS vezou cenné stříbro

Český tým smutní po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Předvedli úžasnou jízdu turnajem, na zlatou tečku už ale české dvacítce nestačily síly. Hokejisté na juniorském světovém šampionátu podlehli v úterním finále suverénnímu Švédsku 2:4, a byť se v...

Česko - Švýcarsko 6:2. Nejistý start, pak si junioři zastříleli. V semifinále čeká Kanada

Čeští junioři se radují z gólu na 4:2 ve čtvrtfinále MS proti Švýcarsku.

Čeští hokejisté do 20 let si popáté za sebou zahrají o medaile. Ve čtvrtfinále juniorského šampionátu proti Švýcarsku nejdříve bojovali s obranným valem soupeře, nakonec však čtyřgólovou druhou...

Když srdce pukne žalem. Hrdinu zastavila hrozná smůla, bez hokeje nemohl dál žít

Premium
Howie Morenz, bývalý kanadský útočník a trojnásobný vítěz Stanley Cupu.

Ta zpráva zněla naprosto neuvěřitelně. Šokovala. Letěla po montrealských ulicích jako přízrak. Šířila zděšení a smutek. Howie Morenz zemřel! Cože? Jak!? Proč?!? Zejména pro fanoušky hokejistů...

9. ledna 2026

OBRAZEM: Jak vypadala největší hokejová návštěva v Česku? Brno stále drží rekord

Improvizovaná tribuna při hokejových hrách v Brně pojmula 21 500 fanoušků. (8....

Na den přesně před deseti lety vyprodali brněnští hokejisté improvizovanou arénu pod širým nebem za Lužánkami a na čtyři roky stanovili absolutní divácký rekord jednoho extraligového utkání na 21 500...

8. ledna 2026  19:40

Reichel po stříbru: Snad teď přibude Čechů v NHL. Nagano můžeme zopakovat

Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20....

Nepříznivé počasí uvěznilo stříbrnou českou hokejovou dvacítku za oceánem, ale díky tomu má asistent trenéra Robert Reichel čas přemýšlet o úspěšném světovém šampionátu ve Spojených státech i o své...

8. ledna 2026

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

8. ledna 2026  14:17

Tempo má jak Draisaitl, na olympiádu přesto nejede. Jsem zklamaný, říká Bedard

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Po oznámení kanadské olympijské nominace patřil k těm nejprobíranějším jménům ze seznamu, která se do kádru nedostala. Mnozí rozhodnutí realizačního týmu nechápali, jenže zámořský favorit zkrátka...

8. ledna 2026

Čihař starší o synovi: Ve Varech dřel jako Rus. Přečetli ho Patera s Moravcem

Premium
Hokejový útočník Vojtěch Čihař mladší s rodiči na letišti.

Na stříbrném šampionátu juniorů uchvátil fanoušky i experty, ale víte, že hokejista Vojtěch Čihař si jako malý capart zkusil i národní házenou? A dokonce, podržte se, za holčičí tým?! „Jako pinďouse...

8. ledna 2026

Zemřel legendární Mr. Goalie. Hall odchytal více jak 500 zápasů v řadě, bylo mu 94 let

Glenn Hall v brance St. Louis je v pozoru proti střele Montrealu.

Zemřel legendární hokejový brankář Glen Hall, jehož rekordní série 502 odchytaných zápasů NHL za sebou nejspíš nikdy nebude překonána. S odkazem na rodinu o úmrtí dvojnásobného vítěze Stanley Cupu...

8. ledna 2026  10:02

Skvělý Vejmelka byl hvězdou zápasu, Faksa v NHL nastartoval Dallas za výhrou

Karel Vejmelka slaví s publikem vítězství nad Ottawou.

Hokejový brankář Karel Vejmelka se ve středečních zápasech NHL blýskl 32 zákroky u výhry Utahu 3:1 nad Ottawou. Za svůj výkon byl zvolen první hvězdou a s 19 vychytanými výhrami se osamostatnil na...

8. ledna 2026  7:21,  aktualizováno  8:40

Vladař o olympiádě: Kanady se nebojíme! A na masku chci Helenku Vondráčkovou

Dan Vladař vyráží kotouč nad svoji bránu.

Skvělými výkony v dresu týmu Philadelphia Flyers se český gólman Dan Vladař řadí mezi příjemná překvapení této sezony NHL nejen mezi Čechy, ale rovnou v rámci celé ligy. V počtu vychytaných výher je...

8. ledna 2026  8:03

Slavii stačil k vítězství jediný zásah. První ligu vede už o deset bodů

Kapitán hokejové Slavie Jan Holý míří v euforii ke střídačce se spoluhráčem...

Hokejisté pražské Slavie zvítězili v 38. kole první ligy v Chomutově 1:0 a zvýšili svůj náskok v čele tabulky před druhou Jihlavou na 10 bodů. Dukla prohrála v Přerově 3:4 po nájezdech. Na poslední...

7. ledna 2026  21:36

Rychlost na olympiádě? Nemyslím, že to bude až takový rozdíl, tvrdí Kundrátek

Obránce třineckých Ocelářů Tomáš Kundrátek.

Startoval už v Pchjongčchangu 2018 a v Pekingu 2022. Nyní se třinecký obránce Tomáš Kundrátek chystá na své třetí olympijské hry, tentokrát do Milána. Je jedním ze dvou obránců z domácí soutěže,...

7. ledna 2026  21:22

Třinec i přes závěrečný tlak porazil Karlovy Vary a posunul se na druhé místo extraligy

Hokejisté Třince se radují z prvního gólu, který vstřelil Marko Daňo (druhý...

Hokejisté Třince porazili v dohrávce 39. extraligového kola Karlovy Vary 6:3. Oceláři vyhráli i pátý zápas pod novým trenérem Borisem Žabkou a posunuli se na druhé místo o bod před Plzeň. Na vedoucí...

7. ledna 2026  16:50,  aktualizováno  20:26

