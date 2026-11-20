Věhlasná ruská posila, kterou nový generální manažer John Chayka se svým pobočníkem Matsem Sundinem přivedli o prázdninách, ve své roli selhává. Nedokáže zakrýt, že ji zmáhá sportovní stáří.
V osmatřiceti na své zářivé včerejšky leda tak nostalgicky vzpomíná. S chabou úspěšností 87,4 procenta trčí na 53. místě mezi 77 gólmany, kteří se objevili na ledě v ročníku 2026/27. A s průměrem 3,65 branky na zápas se krčí dokonce na 66. pozici.
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„Chayka angažoval Bobrovského, aby přinesl jistotu do brankoviště,“ píše odborný web The Athletic. „Stal se přesný opak, což mužstvo sráží po všech stránkách. Včetně částky sedmi milionů dolarů, kterou ukusuje z prostoru pod platovým stropem.“
„Nechali se oslepit Bobrovského aurou a nedbali na jeho špatné výkony v minulé sezoně, za což už teď platí.“
Bobrovského kontrakt skončí až v červnu 2029. Pakliže ho kdosi zázračně nevzkřísí, hoši z Toronta jsou v pasti. Důvodů pro tamní hokejové splíny se najde mnoho. Špatná obrana, útlum švédského šikuly Williama Nylandera, málo vhodných parťáků pro kapitána Austona Matthewse.
Borci v modrobílých uniformách přitom ve čtvrtek na začátku druhé třetiny partie s Los Angeles zvýšili na 3:0.
Mezi diváky na tribunách Scotiabank Areny se na chviličku rozšířily radost a naděje, že snad nastává soumrak zlomyslného spolčení všech sportovních bohů proti jejich chlapcům.
Jenže protivníci stihli vyrovnat a v nájezdech otočit na 3:4. Znovu se ozvaly nadávky a bučení. Trpkost stále se rozpínajícího zmaru umocnila skutečnost, že Kings před utkáním byli třetím nejhorším mančaftem v soutěži.
A že je do svého propuštění 1. března vedl kouč Jim Hiller, jehož o prázdninách poněkud překvapivě najali Leafs. Ani on ve své úloze dosud neprospívá.
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Vždyť Toronto ze svých posledních jedenácti mačů vyždímalo jediné vítězství a celkem tři body. V Atlantické divizi je poslední, v celé Východní konferenci třetí od konce s nejvyšším počtem obdržených gólů.
Postup do play off se mu v nabité konkurenci už nyní ztrácí. Jeho příznivcům hrozí krušná zima. A nemusí to nutně být vinou sychravého či mrazivého počasí.
Reportéři a komentátoři ve svém hodnocení používají výrazy jako hrůza či katastrofa, vztek a zklamání. Nezdary Leafs ostře kontrastují se skutečností, že jsou nejhodnotnější značkou v lize.
Přitahují pozornost fanoušků, médií i sponzorů. Prodávají velmi drahé vstupenky a hromady suvenýrů. Jejich cena podle CNBC dosáhla rekordních 5,4 miliardy dolarů, v žebříčku jsou za nimi nejblíž New York Rangers (4,7 miliardy) a Montreal Canadiens (4,1 miliardy).
Od svého založení v roce 1917 pod názvem Toronto Arenas posbírali třináct Stanley Cupů, což je řadí na druhé místo v dějinách za Montreal. Čtrnáctý triumf ovšem marně vyhlížejí od května 1967.
„Six-ty se-ven!“ zpívají jim proto posměšně na stadionech rivalů. A epochální prokletí zřejmě jen tak neskončí.
Leafs se totiž ocitli ve slepé uličce. Vzhledem k sérii nevydařených tahů nemají dost dobrý tým. Nevzchopí-li se senzačně, opustí je v dohledné době skvělý centr Matthews, jeden z mála frajerů, kteří v jejich dresu válí i na podzim 2026.
Táhne mu na třicet a ve zbytku kariéry by rád bojoval o pohár. V létě 2028 mu vyprší platnost kontraktu s Leafs. Dá se předpokládat, že ho předtím vymění, aby jim neupláchl bez náhrady.
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Kdekdo při pohledu na jejich potácení navrhuje, aby propustili Hillera, uspořádali velký výprodej a začali budovat nové mužstvo od základů.
Jenže torontský šlendrián má hluboké kořeny. Přeplaceného kmeta Bobrovského se Chayka jen tak nezbaví. Kdyby vyhodil Hillera, platili by majitelé hned tři trenéry pod smlouvou. Nově jmenovaného muže, Hillera a jeho předchůdce Craiga Berubeho, jenž dostal padáka v květnu.
Další potíž vězí ve výměnách z nedávné minulosti, při nichž Leafs obětovali své výběry v prvních kolech draftů 2027 a 2028. Nevyplatí se jim tedy okamžitě rozprášit soupisku a bezostyšně klesnout ke dnu pořadí s bytelnou šancí na naverbování největších talentů z nejvyšších příček.
Zejména majitelé permanentek a další nároční „fans“ by navíc asi dost protestovali, kdyby slovutní Maple Leafs sklízeli nakládačky od Montrealu, Ottawy, Bostonu a jiných nenáviděných soků.
Mnoho expertů tvrdí, že Toronto v posledních týdnech narazilo na samé dno.
Jeho bossové toho však v uplynulých šedesáti letech zpackali tolik, že člověk nikdy neví, zda se nedokážou zavrtat ještě hlouběji.