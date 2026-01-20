Šarvátka propukla za stavu 1:3 u branky San Jose a do pěstních soubojů se zapojil také americký brankář.
To však jeho protějšek nenechal bez povšimnutí. Bobrovskij přejel celé kluziště, odhodil rukavice a vrhl se na Nedeljkovice.
Sokovi nejprve serval masku, o kterou sám přišel jen o chvíli později. Oba aktéři si udržovali odstup, příliš přímých úderů nepadlo. Gólman Sharks nakonec složil ruského soupeře na led, poté už konflikt přerušili rozhodčí.
„Byl to trochu moment typu ‚a sakra‘, zapracoval instinkt bojuj, nebo uteč,“ přiblížil Nedeljkovic.
Pro něj nešlo o první brankářský souboj. Jak uvádí server hockeyfights.com, v dubnu 2017 se střetl s Ryanem Massou v ECHL.
Tentokrát navíc čerpal inspiraci od spoluhráče a známého drsného forvarda Ryana Reavese: „Snažil jsem se ho sledovat, jak nejlépe jsem mohl. Doufám, že jsem ho trochu potěšil.“
To Bobrovskij překvapil, do šarvátky s protivníkem se pustil vůbec poprvé v kariéře. Možná i proto ze souboje vyšel jako poražený.
„Bylo mi jedno, koho trefím, stejně bych po něm šel,“ líčil jeho soupeř. „Upřímně řečeno, neočekával jsem následky. Ale udělal bych to znovu.“
Oba se tak postarali o první bitku gólmanů po necelých šesti letech, 1. února 2020 se v Bitvě o Albertu utkali Mike Smith z Edmontonu a Cam Talbot z Calgary.
Tehdy suverénně vyhrál Smith, nyní byl souboj vyrovnanější. A ačkoliv Bobrovskij tahal za kratší konec, domácí příznivci ho ocenili potleskem vestoje.
Nakonec ale museli kousat porážku 1:4, na které nic nezměnil ani návrat hvězdného útočníka Matthewa Tkachuka. Ten naskočil vůbec poprvé v sezoně, když celý dosavadní ročník laboroval s třísly.
Pár týdnů před startem olympijského turnaje, kde bude jedním z tahounů amerického výběru, se konečně dočkal zápasového vytížení a připsal si bezmála 21 odehraných minut.
Premiérové vystoupení v NHL od červnové finálové série prožil vskutku typické. Hned v úvodním dějství se po necelých devíti minutách dostal do potyčky s Vincentem Desharnaisem.
Střet stejné dvojice nastal také dvě a půl minuty před první sirénou. A pro Tkachuka velmi tvrdý. Ve středním pásmu se pokoušel zkrotit poskakující kotouč, jenže najednou přišel náraz od Desharnaise.
Podívejte se na hit na Matthewa Tkachuka:
Vincent Desharnais lays the boom on Matthew Tkachuk! 💥 pic.twitter.com/RgdymMocN6— NHL (@NHL) January 19, 2026
„Bylo tam na začátku pár strkanic, pár hitů. Potřebujete je jako takovou poslední kontrolu, abyste se ujistili, že jste plně připraveni. Řekl jsem to už dříve a asi jsem si to zasloužil,“ pronesl Tkachuk.
Osmadvacetiletý útočník má nyní Panthers dotlačit do play off, šampion posledních dvou sezon totiž na postupových pozicích aktuálně nefiguruje.
„Nemůžu se do tempa dostávat pomalu a doufat, že budu připravený pomáhat po pěti zápasech. Musí se to stát hned! Naháníme příliš mnoho týmů,“ hlásil Tkachuk.
A právě on by měl být při honu opět klíčovou postavou.