Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Brankářská bitka po letech v NHL. Soupeř skolil Bobrovského: Udělal bych to znovu

Autor:
  14:50
Do konce základní hrací doby utkání hokejistů Floridy se San Jose (1:4) chybělo přesně čtrnáct minut, když se u mantinelu rozjela potyčka. Ale ne jen tak ledajaká. Neobvyklý moment z ní totiž udělalo zapojení brankářů Sergeje Bobrovského a Alexe Nedeljkovice, díky kterým zažila NHL po téměř šesti letech bitku gólmanů.

Šarvátka propukla za stavu 1:3 u branky San Jose a do pěstních soubojů se zapojil také americký brankář.

To však jeho protějšek nenechal bez povšimnutí. Bobrovskij přejel celé kluziště, odhodil rukavice a vrhl se na Nedeljkovice.

Sokovi nejprve serval masku, o kterou sám přišel jen o chvíli později. Oba aktéři si udržovali odstup, příliš přímých úderů nepadlo. Gólman Sharks nakonec složil ruského soupeře na led, poté už konflikt přerušili rozhodčí.

Nečas v NHL dvakrát asistoval, Hertl byl jediným střelcem Vegas

„Byl to trochu moment typu ‚a sakra‘, zapracoval instinkt bojuj, nebo uteč,“ přiblížil Nedeljkovic.

Pro něj nešlo o první brankářský souboj. Jak uvádí server hockeyfights.com, v dubnu 2017 se střetl s Ryanem Massou v ECHL.

Tentokrát navíc čerpal inspiraci od spoluhráče a známého drsného forvarda Ryana Reavese: „Snažil jsem se ho sledovat, jak nejlépe jsem mohl. Doufám, že jsem ho trochu potěšil.“

Alex Nedeljkovic ze San Jose (vlevo) podstupuje bitku se Sergejem Bobrovským z Floridy.
Brankář Sergej Bobrovskij se osvěžuje.
Brett Howden najíždí do brankáře Alexe Nedeljkovice.
Sergej Bobrovskij smutně hledí po obdrženém gólu.
11 fotografií

To Bobrovskij překvapil, do šarvátky s protivníkem se pustil vůbec poprvé v kariéře. Možná i proto ze souboje vyšel jako poražený.

„Bylo mi jedno, koho trefím, stejně bych po něm šel,“ líčil jeho soupeř. „Upřímně řečeno, neočekával jsem následky. Ale udělal bych to znovu.“

Americkou show tu nepotřebujeme! Bitka gólmanů v Rusku rozlítila trenéry

Oba se tak postarali o první bitku gólmanů po necelých šesti letech, 1. února 2020 se v Bitvě o Albertu utkali Mike Smith z Edmontonu a Cam Talbot z Calgary.

Tehdy suverénně vyhrál Smith, nyní byl souboj vyrovnanější. A ačkoliv Bobrovskij tahal za kratší konec, domácí příznivci ho ocenili potleskem vestoje.

Nakonec ale museli kousat porážku 1:4, na které nic nezměnil ani návrat hvězdného útočníka Matthewa Tkachuka. Ten naskočil vůbec poprvé v sezoně, když celý dosavadní ročník laboroval s třísly.

Šampioni v Bílém domě. Trump děkoval Floridě a rýpl si do Kanady: Zase jsme lepší

Pár týdnů před startem olympijského turnaje, kde bude jedním z tahounů amerického výběru, se konečně dočkal zápasového vytížení a připsal si bezmála 21 odehraných minut.

Premiérové vystoupení v NHL od červnové finálové série prožil vskutku typické. Hned v úvodním dějství se po necelých devíti minutách dostal do potyčky s Vincentem Desharnaisem.

Střet stejné dvojice nastal také dvě a půl minuty před první sirénou. A pro Tkachuka velmi tvrdý. Ve středním pásmu se pokoušel zkrotit poskakující kotouč, jenže najednou přišel náraz od Desharnaise.

Podívejte se na hit na Matthewa Tkachuka:

„Bylo tam na začátku pár strkanic, pár hitů. Potřebujete je jako takovou poslední kontrolu, abyste se ujistili, že jste plně připraveni. Řekl jsem to už dříve a asi jsem si to zasloužil,“ pronesl Tkachuk.

Osmadvacetiletý útočník má nyní Panthers dotlačit do play off, šampion posledních dvou sezon totiž na postupových pozicích aktuálně nefiguruje.

„Nemůžu se do tempa dostávat pomalu a doufat, že budu připravený pomáhat po pěti zápasech. Musí se to stát hned! Naháníme příliš mnoho týmů,“ hlásil Tkachuk.

A právě on by měl být při honu opět klíčovou postavou.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Plzeň vs. TřinecHokej - 44. kolo - 20. 1. 2026:Plzeň vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
20. 1. 17:30
  • 2.30
  • 3.90
  • 2.71
Sparta vs. Hradec Kr.Hokej - 37. kolo - 20. 1. 2026:Sparta vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
20. 1. 18:30
  • 1.73
  • 4.39
  • 3.91
Frölunda vs. BrynäsHokej - - 20. 1. 2026:Frölunda vs. Brynäs //www.idnes.cz/sport
20. 1. 19:00
  • 1.70
  • 5.21
  • 3.51
Lulea vs. ZugHokej - - 20. 1. 2026:Lulea vs. Zug //www.idnes.cz/sport
20. 1. 19:00
  • 1.64
  • 5.23
  • 3.83
Columbus vs. OttawaHokej - - 21. 1. 2026:Columbus vs. Ottawa //www.idnes.cz/sport
21. 1. 01:00
  • 2.57
  • 4.09
  • 2.44
Tampa vs. San JoseHokej - - 21. 1. 2026:Tampa vs. San Jose //www.idnes.cz/sport
21. 1. 01:00
  • 1.58
  • 4.77
  • 4.92
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

Být horší se v NHL vyplatí. Velká vada play off se zase blíží, kluby volají po změně

Nathan MacKinnon, Martin Nečas a Artturi Lehkonen (zlkeva) slaví trefu Colorado...

Ještě v úterý večer platilo: celou NHL vedlo Colorado následované hokejisty Dallasu a Minnesoty. Když byste si tabulku vyfiltrovali jen na Centrální divizi, na prvních třech místech by vám vyskočily...

Černý pátek nejlepšího tria. Parádní série Pardubic zhasla v Boleslavi

Pavol Skalický z Mladé Boleslavi (druhý zprava) přijímá gratulaci ke gólu od...

V pátečních zápasech 42. kola hokejové extraligy prohrály tři nejlepší týmy tabulky. Pardubice podlehly 2:4 na ledě Mladé Boleslavi, Plzeň nestačila v Budějovicích 1:5 a Třinec padl 3:5 v Liberci....

Brankářská bitka po letech v NHL. Soupeř skolil Bobrovského: Udělal bych to znovu

Alex Nedeljkovic ze San Jose (vlevo) podstupuje bitku se Sergejem Bobrovským z...

Do konce základní hrací doby utkání hokejistů Floridy se San Jose (1:4) chybělo přesně čtrnáct minut, když se u mantinelu rozjela potyčka. Ale ne jen tak ledajaká. Neobvyklý moment z ní totiž udělalo...

20. ledna 2026  14:50

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

20. ledna 2026  14:13

Ředitelka kladenského hokeje: Do sestavy nezasahuju, ptám se na ni Plekance

Kladno, 14. 11. 2025, Rytíři Kladno - Oceláři Třinec, hokejová extraliga. Dort...

Časopis Forbes ji dvakrát zařadil mezi nejvlivnější ženy Česka. Od května loňského roku stojí Renata Pánková v čele hokejového Kladna coby generální ředitelka. Jaké je převzít řízení slavného klubu s...

20. ledna 2026  10:16

Nečas v NHL dvakrát asistoval, Hertl byl jediným střelcem Vegas

Nathan MacKinnon (29) a Martin Nečas (88) z Colorado Avalanche oslavují.

V pondělních zápasech hokejové NHL bodovala čtveřice Čechů. Martin Nečas dvakrát asistoval u triumfu Colorada 5:2 nad Washingtonem, centr Tomáš Hertl naopak platil za jediného střelce Vegas u těsné...

20. ledna 2026  7:17,  aktualizováno  9:08

POHLED: Chytil versus Rulík? Další příklad, jak reprezentační komunikace vázne

Filip Chytil v retro barvách Vancouver Canucks

S nezvykle ostrou reakcí vystoupil hokejový útočník Filip Chytil vůči Radimu Rulíkovi. Reprezentačního trenéra osočil, že nemluvil pravdu, a dokonce si vymýšlel, když vysvětloval, z jakých důvodů...

20. ledna 2026  7:57

Sparta si pojistila Kanaďany. Pysyk i Shore prodloužili smlouvu o dva roky

Devin Shore ze Sparty.

Obránce Mark Pysyk a útočník Devin Shore budou i nadále hrát hokejovou extraligu za Spartu. Oba Kanaďané podepsali s Pražany nové smlouvy na dva roky.

19. ledna 2026  22:13

Kometa už budí respekt, Sparta hazarduje i další zápletky. Jaký bude finiš extraligy?

Sparťanští hokejisté smutní po porážce s Kladnem.

Základní část sice skončí až na začátku března, nenechte se ale zmást. Kvůli únorové pauze z důvodu olympijských her totiž týmům v hokejové extralize na boje o lepší pozice už příliš času nezbývá. O...

19. ledna 2026  17:05

Kubalík se uchází o cenu pro nejužitečnějšího hokejistu Ligy mistrů

Dominik Kubalík v dresu švýcarského Zugu.

Dominik Kubalík ze švýcarského Zugu je mezi pěti kandidáty na cenu pro nejužitečnějšího hokejistu Ligy mistrů. Na oficiálním webu soutěže mu mohou dát fanoušci v příštích dvou týdnech hlas, rozhodnou...

19. ledna 2026  14:02

Patera o Chlapíkově bitce: Jako bych se pral s manželkou. Spíš jsem se tomu smál

Filip Chlapík (vlevo) a Jan Bambula (vpravo) si v bitce vyměnili několik...

V posledních dnech ukazuje, že mnoho lepších hráčů v hokejové extralize nespatříte. Spartu táhne na ledě i mimo něj, v Karlových Varech se velkou měrou zasloužil o otočku ve skóre, která nakonec...

19. ledna 2026  12:54

Voják mezi fanoušky. Sparta opět vzdává hold, zaujala silným videem i dresy

Hokejová Sparta věnuje 17. ročník akce Sparta vzdává hold posttraumatickému...

Sparta vzdává hold. Největší dobročinný projekt českého sportu pokračuje i letos. Sedmnáctý ročník se věnuje posttraumatickému syndromu. Domácí zápasy Sparty hrané v pondělí 26. ledna proti Olomouci...

19. ledna 2026  12:13

Hradecký Pour zmrazil Plzeň vítězným gólem, i tak mu fanoušci tleskali

Plzeňský brankář Nick Malík čelí pokusu Jakuba Poura z Hradce Králové.

Vítěznou trefu neslavil, jen u střídačky si poplácal se spoluhráči. Z respektu ke klubu, kde vyrůstal a který ho posunul do extraligy. Ale uvnitř hokejový útočník Jakub Pour, jediný úspěšný exekutor...

19. ledna 2026  12:06

Baráž? Litvínovský kouč Petr raději filozofoval o manželkách

Litvínovský kouč Jakub Petr.

Barážová smyčka čím dál pevněji svírá hokejový Litvínov. Po nedělní porážce 1:4 v Liberci ztrácí na předposlední Mladou Boleslav už propastných 11 bodů a do konce základní části extraligy už Vervě...

19. ledna 2026  9:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.