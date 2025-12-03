Premium

Seguin má přetržený vaz v kolenu. Zřejmě zmešká zbytek sezony, sdělil kouč Dallasu

Autor:
  18:51
Hokejisté Dallasu včetně Radka Faksy budou znovu dlouhou dobu bez zraněné ofenzivní hvězdy Tylera Seguina. Rok poté, co musel na operaci s kyčlí, přijde o další měsíce kvůli přetrženému zkříženému vazu v pravém kolenu. Vážné zranění utrpěl v úterním zápase proti New York Rangers.
David Kämpf z Vancouver Canucks a Tyler Seguin z Dallas Stars bojují o puk.

David Kämpf z Vancouver Canucks a Tyler Seguin z Dallas Stars bojují o puk. | foto: Bob Frid/Imagn ImagesReuters

Tyler Seguin (91) z Dallas Stars slaví svou trefu proti Edmonton Oilers.
Tyler Seguin, Thomas Harley a Cody Ceci slaví rozhodující gól.
Thomas Harley (vlevo) dal rozhodující gól. Spolu s ním se radují Tyler Seguina...
Tyler Seguin (vlevo) z Dallas Stars atakuje Caseyho Mittelstadta z Colorado...
11 fotografií

„Bohužel, Tyler má přetržený přední zkřížený vaz a bude mimo několik měsíců, pravděpodobně po zbytek sezony,“ posteskl si kouč Glen Gulutzan.

Seguin v tomto ročníku odehrál až dosud všech 27 zápasů a měl 17 bodů (7+10). V té minulé kvůli operaci kyčle stihl v základní části jen 20 duelů, v play off už nechyběl a bodů nasbíral osm.

Centr Faksa dvakrát asistoval u drtivé výhry Dallasu na ledě Edmontonu

V zápase s Rangers se Seguin zranil hned v úvodu, po souboji o puk mu obránce Vladislav Gavrikov na pravou nohu spadl. Třiatřicetiletý kanadský centr se kroutil v bolestech a z ledu nebyl schopný odjet sám. Dallas zápas prohrál 2:3 v prodloužení, vítězný gól vstřelil právě ruský obránce Gavrikov.

3. prosince 2025  18:51

Seguin má přetržený vaz v kolenu. Zřejmě zmešká zbytek sezony, sdělil kouč Dallasu

