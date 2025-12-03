Seguin má přetržený vaz v kolenu. Zřejmě zmešká zbytek sezony, sdělil kouč Dallasu

„Bohužel, Tyler má přetržený přední zkřížený vaz a bude mimo několik měsíců, pravděpodobně po zbytek sezony,“ posteskl si kouč Glen Gulutzan.
Seguin v tomto ročníku odehrál až dosud všech 27 zápasů a měl 17 bodů (7+10). V té minulé kvůli operaci kyčle stihl v základní části jen 20 duelů, v play off už nechyběl a bodů nasbíral osm.
V zápase s Rangers se Seguin zranil hned v úvodu, po souboji o puk mu obránce Vladislav Gavrikov na pravou nohu spadl. Třiatřicetiletý kanadský centr se kroutil v bolestech a z ledu nebyl schopný odjet sám. Dallas zápas prohrál 2:3 v prodloužení, vítězný gól vstřelil právě ruský obránce Gavrikov.