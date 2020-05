Sedm klubů NHL už může měnit hráče, zatím však jen mezi sebou

Zatímco 24 klubů se má díky upravenému formátu v souvislosti s koronavirovou krizí vrátit do akce a bojovat o Stanleyův pohár, ostatní mají oficiálně po sezoně. Do rozšířeného play off se nedostaly Detroit, Ottawa, San Jose, Los Angeles, Anaheim, Buffalo a New Jersey.

Vedení těchto týmů může podle zámořského serveru i přes mimořádný režim pomýšlet na získání posil, prozatím ale budou moct obchodovat jen mezi sebou. Bylo by to v souladu s obvyklými pravidly NHL, neboť klubům je umožněno měnit hráče i po únorové uzávěrce přestupů. Děje se tak ale jen velmi zřídka, neboť pravidla zakazují, aby pak hráč nastoupil v novém působišti do zápasů play off.

Sedmička klubů, kterou už nečeká zápasové zatížení, bude rovněž s napětím vyhlížet draftovou loterii. První fáze určení pořadí pro výběr nejvyšších pozic na draftu se má uskutečnit 26. června, tedy ještě před zamýšleným pokračováním sezony a kvalifikačním kolem.

Pokud nepřipadnou nejvyšší tři pozice pro výběr talentů klubům z vyřazené sedmičky, přijde posléze na řadu druhá fáze, do níž už bude zahrnuto osm vyřazených mužstev ze sérií kvalifikačního kola. V opačném případě už se druhá fáze loterie neuskuteční a všem zbývajícím týmům bude přiděleno nasazení v závislosti na pořadí po základní části.

Vedení NHL věří, že zvládne dokončit sezonu tak, aby mohl být udělen Stanley Cup. Po 12 týmech z obou konferencí se má utkat ve vyřazovacích bojích vždy na jednom centrálním místě pro každou z konferencí. Třetí lokace by mohla být vybrána čistě pro finálovou sérii o Stanleyův pohár.

Pořadatelé z deseti uchazečů zatím nebyli vybráni. Přípravné kempy neodstartují dříve než začátkem července, na konci měsíce by se pak mohlo začít opět hrát.