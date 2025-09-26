Šedesáti zákroky se zapsal do historie klubu. Mladík obdivuje Dostála a sní o NHL

„Skvělý zážitek i zápas. Škoda, že jsme nevyhráli, ale i tak jsem nadšený,“ nezkazila rodákovi z Litoměřic radost porážka 3:4 po nájezdech.
Dostal se mezi tři hvězdy zápasu, užíval si atmosféru v hale, kterou zaplnilo přes 6 000 diváků. „Měli kravské zvony, takže kravál tam byl obrovský. A když jsem jednou odhodil posunutou bránu, tak jsem od těch šesti tisíc lidí dostal pořádně vybučeno,“ vypráví desítka letošního draftu CHL.
Jsem tu tři týdny, žije se tady dobře. Máme tréninky dopoledne, odpoledne je většinou volno. Mám dost času, ale není moc energie něco podniknout. Párkrát jsme zašli na s kluky na golf, jinak nic extra.