Šedesáti zákroky se zapsal do historie klubu. Mladík obdivuje Dostála a sní o NHL

Fotogalerie 6

Tobiáš Tvrzník v bráně Wenatchee Wild | foto: Archiv Tobiáše Tvrzníka

Ondřej Bičiště
Rozhodl se nejít českou cestou jako třeba Šimon Zajíček, do NHL se osmnáctiletý brankář Tobiáš Tvrzník zkusí probít rovnou ze zámoří, kde bude na očích skautům. A hned ve své premiéře v juniorské WHL je jistě zaujal, při debutu za Wenatchee Wild proti favorizovanému Everettu měl rekordních 60 zákroků. V historii klubu to nedokázal nikdo, v celé WHL v novém tisíciletí lapilo stejný či vyšší počet střel v jednom zápase jen sedm dalších hráčů.

„Skvělý zážitek i zápas. Škoda, že jsme nevyhráli, ale i tak jsem nadšený,“ nezkazila rodákovi z Litoměřic radost porážka 3:4 po nájezdech.

Dostal se mezi tři hvězdy zápasu, užíval si atmosféru v hale, kterou zaplnilo přes 6 000 diváků. „Měli kravské zvony, takže kravál tam byl obrovský. A když jsem jednou odhodil posunutou bránu, tak jsem od těch šesti tisíc lidí dostal pořádně vybučeno,“ vypráví desítka letošního draftu CHL.

Jsem tu tři týdny, žije se tady dobře. Máme tréninky dopoledne, odpoledne je většinou volno. Mám dost času, ale není moc energie něco podniknout. Párkrát jsme zašli na s kluky na golf, jinak nic extra.

Výsledky

