Ušetřili nám letní námluvy, pobavil Carolinu pokus o přetáhnutí hvězdy

O nabídkové listině (v angličtině „offer sheet“) se v hokejovém světě mluví jako o pytlačení, tabu, které generální manažeři klubů NHL v rámci gentlemanství prostě nedělají. Přitom ji pravidla normálně povolují.

Přesto každý takový pokus způsobí pozdvižení. Nejinak tomu je nyní, kdy Montreal Canadiens nabídli Sebastianu Ahovi pětiletou smlouvu na 42,27 milionu dolarů. S ročním platem 8,454 milionu ročně.

A co víc, 21letý finský útočník s nabídkou v pondělí souhlasil, podepsal ji.

„Sebastian chce v Montrealu hrát,“ vzkázal jeho agent Gerry Johannson.

Háček je v tom, že měl status omezeně volného hráče, tedy přednostní práva na něj patřila Carolině. Získala proto sedm dní na rozmyšlenou, zda chce nabídku Montrealu dorovnat, Aha si nechat, nebo se ho výměnou za volby v prvním, druhém a třetím kole příštího draftu zbavit.

Zvolila první variantu.

„Šlo o snadné rozhodnutí. Sebastian patří mezi nejlepší hráče v lize a my okolo něho stavíme tým,“ tvrdí generální manažer Don Waddell.

„Nejsem na Canadiens naštvaný,“ dodává majitel Hurricanes Tom Dundon. „Jen mě překvapuje, že si někdo dával naději na úspěch. Hádám, že Carolina zůstává stále nepochopená a podceňovaná.“

Montreal vsadil na dvě páky. Že se Carolině nebude chtít během prvních dvanácti měsíců Ahovi vyplatit téměř 22 milionů dolarů (z celkových 42) v rámci podpisových bonusů. A že ji odradí pětiletá smlouva, po níž bude finský centr neomezeně volným hráčem.

Manažer Waddell později přiznal, že kontrakt je kratší, než by si Hurricanes v ideálním případě představovali. Ale že by to byl důvod, proč o Aha přijít? „Ani těch 22 milionů není problém. Možná to zní hrozně, ale nedělá mi problém ten šek vypsat,“ říká majitel Dundon. „Byla to ze strany Montrealu jen ztráta času.“

„A já vím, že mám hned lepší léto, protože ho celé nestrávím vyjednáváním,“ dodává s humorem manažer Waddell. „Od začátku jsme říkali, že dorovnáme jakoukoliv nabídku. Aho nás neustále ujišťoval, že chce zůstat.“

Proč tedy finská hvězdička nabídku Montrealu přijala? Zámořští experti spekulují, že tím chtěl Aho vyvinout tlak na Carolinu, pojistit si co nejlepší smlouvu. Prý se představy hráče a klubu podstatně lišily. Nakonec problém vyřešil Montreal.

A tak dál platí, že se poslední úspěšná „offer sheet“ v NHL datuje k roku 2007. Tehdy se Anaheim vzdal Dustina Pennera se smlouvou na pět let za 21,5 milionu. Od Edmontonu dostal volbu v prvním, druhém a třetím kole. A poslední neúspěšnou nabídku dali v roce 2013 Calgary Flames, když zatoužili po coloradském Ryanu O’Reillym.