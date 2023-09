Hokejisté Seattlu začali přípravu před NHL s trenérkou na střídačce

„Je to samozřejmě obrovská příležitost a považuji si toho. Beru to s pokorou, že jsem součástí Kraken. Opravdu,“ citoval Campbellovou web NHL.

Jednatřicetiletá Kanaďanka, která získala jako hráčka v roce 2015 stříbro na mistrovství světa, je trenérskou průkopnicí. Loni v létě se stala první asistentkou trenéra v AHL v historii, předtím působila ve stejné roli na světovém šampionátu mužů v Tampere a Helsinkách u německé reprezentace, kde pomáhala finskému kouči Tonimu Söderholmovi.

„Zaslouží si pozornost. Přináší úplně jiný pohled, než na jaký jsem byl zvyklý věcí, a je opravdu kreativní,“ řekl po pondělním zápase útočník Andrew Poturalski, který hrál pod vedením Campbellové v minulé sezoně AHL. „Všem útočníkům v Coachelle pomohla se posunout, hlavně při přesilovkách. Je opravdu skvělé mít ji na střídačce,“ pochvaloval si.



Premiéru v dresu Seattlu si pod dohledem Campbellové odbyl český útočník Eduard Šalé, kterého nejmladší klub NHL draftoval letos v červnu v prvním kole. Osmnáctiletý odchovanec Komety Brno strávil na ledě přes 13 minut.

Dětským snem Campbellové bylo zahrát si jednou v NHL, v budoucnu by se do elitní soutěže mohla dostat jako trenérka. „Nikdy jsem si nepředstavovala, že bych mohl trénovat na téhle úrovni. Budu dál pracovat a odvádět, co je potřeba, abych toho cíle dosáhla,“ řekla.

V nedělním přípravném utkání Pittsburghu proti Columbusu dostala příležitost být na střídačce Penguins jako host Kori Cheverieová, která v nově založené ženské lize PWHL povede hokejistky Montrealu.

