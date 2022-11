Po roce úspěšní. Seattle našel recept v týmovosti a chce napodobit Vegas

Základní část NHL je samozřejmě ošemetná, hraje se na 82 zápasů, a spravedlivě tak oddělí dlouhodobě vyrovnané týmy od ostatních. Nic to nemění na faktu, že po její úvodní čtvrtině Kraken překvapují.

Nočním triumfem nad Anaheimem 5:4 rozšířili vítěznou sérii na pět zápasů. V posledních dvanácti duelech posbírali 21 z 24 možných bodů.

Tým, který se loni v lize umístil jako třetí od konce, najednou patří mezi čtyři nejlepší a s Golden Knights ovládá Pacifickou divizi, kdežto třeba favorizovaní Calgary s Edmontonem ztrácí na Seattle momentálně osm bodů.

„Myslím, že odvádíme opravdu skvělou práci při nakládání se šancemi soupeře i s těmi našemi. Je skvělé vidět tolik hráčů, jak se podílí na ofenzivě i defenzivě,“ říkala zámořským novinářům jedna z předsezonních posil Seattlu André Burakovsky po čtvrtečním divokém utkání se San Jose, které jeho tým vyhrál 8:5.

Ze statistik vyplývá, že mimo vyloženě špatné hry v oslabení a úspěšnosti na vhazování se Kraken ve všech ostatních ohledech zlepšili. Klíčová je pak efektivita.

Seattle vyšle v průměru na branku za zápas v porovnání s konkurencí pouhých 29 střel (čtvrtý nejnižší počet), přesto dá 3,57 gólů na utkání. Z toho vyplývá úspěšnost střelby 12,3 % – nejvyšší v NHL.

Týmové statistiky Seattlu v sezoně 2022/23 V závorce předešlá sezona Zápasy: 21 (82)

Výhry: 13 (27)

Prohry: 5 (49)

Prohry v prodloužení/na nájezdy: 3 (6)

Body: 29 (60)

Bodová úspěšnost: 69 % (36,6 %)

Bilance z posledních deset zápasů: 8-1-1 (4-6-0)

Domácí bilance: 6-4-2 (16-22-3)

Venkovní bilance: 7-1-1 (11-27-3) Vstřelené góly/zápas: 3,57 (2,6) – 6. nejvyšší v NHL

Obdržené góly/zápas: 2,86 (3,46) – 10. nejnižší v NHL

Úspěšnost přesilovek: 23,2 % (14,6 %) – 12. nejvyšší v NHL

Úspěšnost na oslabení: 69,7 % (74,9 %) – 4. nejnižší v NHL

Úspěšnost na vhazování: 44,4 % (47,7 %) – 2. nejnižší v NHL

Zároveň soupeře pustí jen ke zhruba 27 pokusům mezi tři tyče. I zde se řadí k nejlepším, méně střel protivníkům povolí pouze Carolina a New Jersey.

„V poslední době jsme odměňováni, když se nám podaří získat puky,“ uvědomoval si zkušenostmi ošlehaný obránce Adam Larsson po sobotní výhře 4:2 nad Vegas.

A z výpovědi švédského útočníka Burakovského lze v náznaku vyčíst další věc. Zapojení v podstatě celého týmu, který udrží i těsný náskok, protože je silný na puku, v jeho držení a odebírání. Za příklad stačí zmínit jednoho z lídrů kabiny a centra Yanniho Gourdea.

Mužstvo kolem něj své úsilí jasně demonstrovalo i proti Ducks, kdy v úvodu třetí části dalo gól na 5:4 a další změnu stavu už nedopustilo.

„Bylo dobré přepnout, trochu to zamknout a strávit dvacet minut forčekingem, čímž jsme se dostali k vítězství,“ chválil disciplinované svěřence kouč Dave Hakstol.

Zodpovědnost za kompaktní a vyvážený výběr má 54letého Kanaďan i skupinka čtyř alternujících kapitánů–třicátníků, mezi něž spadají Gourde s Larssonem ještě s forvardy Jadenem Schwartzem a Jordanem Eberlem.

Pakliže se podíváte do bodování celku ze západu Spojených států, zjistíte, že najít statistického lídra už moc lehké není.

Hned devatenáct hráčů slavilo vstřelený gól, jedenáctka z nich se navrch dostala nad jedenáct bodů a v konečném důsledku tedy při udržení nastalého trendu reálně atakuje hranici 50 bodů

V tomto aspektu Seattle lehce připomíná Vegas z roku 2018. Nejproduktivnější Burakovsky má 21 bodů (7+14) a v tabulce produktivity se řadí až na dělené sedmačtyřicáté místo. Na tom ale v případě Kraken moc nesejde.

André Burakovsky posílil v létě Seattle a patří k jedné z opor.

„Myslím, že jsme tady opravdu skvěle sehraná parta. Všichni jsme rádi jeden za druhého, naším cílem je vyhrávat zápasy a je jedno, komu se zrovna daří. Každý večer se ukazují jiní hráči,“ líčil nizozemský forvard Daniel Sprong, jenž se do rozsáhlé 11členné skupinky rovněž řadí.

Tým po roce působí podstatně konzistentněji, září zejména na hřištích soupeřů a vystupuje skutečně propojeně. Například při pohledu na defenzivu vyčnívají tři stabilní obranné dvojice, které takřka do půlky listopadu nikoho jiného na led nepustili a momentálně hrají zase spolu.

Jednu z nich tvoří Jamie Oleksiak s Justinem Schultzem, během sezony 2017/18 parťáci v dresu Pittsburghu.

„Známe své návyky a vzájemně se doplňujeme,“ povídá Oleksiak. „V Seattlu jde o jiný systém, který si žádá přizpůsobení, ale s Justinem se nám hraje dobře. Líbí se mi, jak se pohybuje s pukem, vypadá tak uvolněně. Je skvělé mít vedle sebe borce, co je tu pro vás, když se dostanete do problémů, a zároveň ví, co s kotoučem v útočném pásmu.“

Práce v horních patrech: faktor Jones, rostoucí Beniers, talent Wright a další posily

Kromě stabilního základu se vedení organizace podařilo kádr také vhodně doplnit: „Učinili skvělé kroky k vylepšení našeho týmu,“ pochvaloval si Eberle.

Vedle loňského šampiona s Coloradem Burakovského ulovilo na trhu s volnými hráči třeba brankáře Martina Jonese. A předpokládaná záloha za zraněnou jedničku Philippa Grubauera obrátila hvězdný reflektor na sebe.

Martin Jones kryje jednu ze střel v zápase proti Anaheimu.

Jeho přínos nevykoukáte ve statistikách, kde má nezajímavou úspěšnost zásahů 90,3 % a solidní průměr obdržených branek 2,58. Jeho přednost tkví v načasování, kdy se dokáže s nadstandardním zákrokem vytasit. I proto ze sedmnácti případů slavil už jedenáct výher. K tomu se může spolehnout na obětavé spoluhráče, kteří skáčou do střel.

„Když se nám takové zákroky podaří ve správný čas, dává nám to šanci vydržet do přestávky, nadechnout se a znovu se k tomu vrátit,“ vysvětluje Hakstol.

„Kluci hrají vážně neuvěřitelně a moc mi to usnadnili. Jakmile předvedete pár zákroků, zdá se, že se všechno najednou trošku uklidní. Je úžasné zezadu sledovat, jak všichni přispívají a dělají správné věci. Neexistuje žádný sobecký přístup,“ usmíval se po svém prvním vítězství navrátilec Grubauer.

Velkou pozornost si získává dvacetiletý Američan Matty Beniers, dvojka loňského draftu i současné týmové produktivity. Rychlý útočník se skvělým čtením hry ideálně zapadá do Hakstolova stylu.

Matty Beniers slaví jeden ze svých gólů v NHL.

K tomu první starty sbírá i nadějná čtyřka letošního výběru Shane Wright. A dánská útočná posila z Columbusu Oliver Bjorkstrand patří do zmiňované produktivní jedenáctky.

Největší otázkou i pro většinu expertů zůstává, zdali je pro Seattle nad očekávání příjemná situace udržitelná. Zdali tým zůstane stejně funkční během ještě hodně dlouhé sezony a urve si senzační vstupenku do play off.

V noci z úterý na středu se o další důležité body v Pacifické divizi popere na ledě Los Angeles: „Zápasy se musí vyhrávat různými způsoby. I když se nevyvíjejí podle vašich představ, musíte si cestu najít,“ říká Hakstol. A Seattle podle jeho poučky improvizovat rozhodně umí.