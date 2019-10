ZÁPISNÍK: Mluvit v Praze o Chicagu? Držím šest piv, žasl americký novinář

„Podívej, já to dokázal!“ hlásil fascinovaně a užasle všem přítomným. Zprvu nepředstavitelný úkol zvládl poté, co ho ve čtvrtek večer přiměl číšník podniku U Sudu poblíž Václavského náměstí. „To se pozná, že není z Česka,“ kroutila obsluha hlavou.

Vskutku není. Mark Lazerus se živí jako novinář, píše pro prestižní sportovní web The Athletic a společně s kolegou Scottem Powersem už sedm let pokrývají události okolo slavného klubu NHL Chicago Blackhawks. Dřív pracovali pro deník Chicago Sun-Times nebo televizi ESPN.

Oba začátkem října přiletěli do Evropy, aby jim neuniklo páteční pražské utkání Chicaga proti Philadelphia Flyers. A aby si zkrátili čekání, na čtvrtek sezvali fanoušky Blackhawks na pivo. „Berlín stál za nic!“ vykřikl několikrát energický Lazerus.

„Jo, Prahu si užíváme,“ přikývl zdrženlivější Powers.



Mark Lazerus a jeho čtvrteční úspěch:

Vůbec netušili, kolik fanoušků na jejich pozvání zareaguje. „Když jsme tohle zkusili kdysi v Chicagu, přišel jeden člověk! Tři hodiny nám pokládal otázky o hokeji, hrůza,“ vzpomínal Lazerus. V Praze se ukázalo několik desítek lidí, hlavně Američanů. Ale i ruský nadšenec, Češi, rodina z Německa nebo v Belgii žijící student mikrobiologie...

Novinář Scott Powers z The Athletic.

Kdo neoblékl dres Chicaga - nejčastěji se jmenovkou Patricka Kanea - chlubil se alespoň klubovým krytem na mobilu. Drahá cesta, lístky do nejvyššího patra za víc než 200 euro, ubytování v Praze. Jenže když prožíváte výjimečný zážitek, finance moc neřešíte. Alespoň oni ne. „Překvapilo nás, kolik vás je. Já jsem v Česku poprvé, takže jste mě všichni dojali,“ přiznal Powers.

Lazerus už párkrát se ženou Prahu navštívil, i proto vybral podnik U Sudu, který měl v paměti uložený jako klidnou a prostornou vinárnu. Pivo totiž nepije. S vínem v ruce byl ten večer nakonec jediný, klidné prostory hledal marně. Skoro to ale ve výsledku vypadalo, že se spletl rád, když rozjařeně vyprávěl historky ze zákulisí NHL a divoce máchal rukama ve snaze dokreslit svá líčení.

Třeba to o Jágrovi v Kladně, který nejdřív souhlasil s rozhovorem jen na pět minut, nakonec s Lazerusem hovořil přes čtvrt hodiny. Nebo jak se o čtvrtečním podpisu nové smlouvy mladé chicagské hvězdy Alexe DeBrincata dozvěděl při focení s Grittym - maskotem Flyers.

„Co to jsem za reportéra, že?“ vtipkoval.

A jaké to je, pokrývat roky jediný klub? Mohou být zmiňovaní reportéři vůbec bez obav kritičtí, když jsou na klubu závislí? „No jasně! Když mám fakta... Navíc v klubu už pracují velcí kluci, s kritikou se srovnají,“ vypálil pohotově odpověď.

„Takhle i píše, plyne to z něj samo, já se často přistihnu, že text neposkládám tak snadno,“ usmíval se Powers, který později i naznačil, že se přece jen tu a tam z chicagského klubu objeví nesouhlasná odezva na jejich slova.

„Ale od vedení The Athletic máme naprostou svobodu, co můžeme psát. I proto jsme tak úspěšní. Já a Mark jsme byli mezi prvními, koho před sedmi lety přijali. Začínali jsme na nule, teď si nás předplácí 600 tisíc lidí,“ těší Powerse, jenž zřejmě ještě teď nechápe, co to po něm ve čtvrtek obsluha baru chtěla, když na něj česky křičela, ať nepřekáží v průchodu.

Kdyby incidentu přihlížel i Lazerus, asi by se zasmál a upozornil, že alespoň před někým si role prohodili. „Hrozně lidí mi dneska řeklo, že zatímco Scotta mají rádi, mě tolik ne,“ chechtal se chvíli před tím.

Chtěli s pár příznivci před pátečním utkáním klidně posedět, v cizí zemi poznat čtenáře a nadšence, ač oni sami fanoušky Blackhawks nejsou. Do USA pak v sobotu odlétali s poznáním velkorysého českého pohostinství a silné pivní kultury. Pochopili, že cesta do Prahy za NHL byla pro nespočet dalších lidí těžko opakovatelným zážitkem. Podobně jako třeba pro Jakuba Voráčka.

A příště dost možná pro Davida Pastrňáka. A bostonské novináře.